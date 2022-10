Mundial Qatar 2022: cuándo se entrega la lista definitiva de la selección argentina

escuchar

El Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y por primera vez en la historia se disputará en Medio Oriente. Las selecciones ya se encuentran en etapa de preparación y el foco de cada equipo está puesto en cumplir con los objetivos pactados por cada federación. El primer paso para esto es seleccionar a los jugadores que más se adapten a la idea de cada entrenador.

En consecuente, todos los países participantes ya entregaron una lista preliminar de entre 35 y 55 futbolistas. El lunes 14 de noviembre es la fecha límite para acortar esa lista a 26, cupo máximo de jugadores que tendrá cada selección para disputar la vigésima segunda edición del torneo más importante del mundo del fútbol a nivel selecciones.

En cuanto a la selección argentina, el DT Lionel Scaloni optó por incluir a 48 jugadores en la prelista, de los cuales muchos son juveniles y, casi con seguridad, no formarán parte del plantel. Por otro lado, hay algunos que aún pelean por un cupo y dependen no solo de su rendimiento en estas últimas semanas, sino también de las lesiones, factores imponderables que están afectando al armado del plantel no solo de la selección argentina, sino de todas las participantes de la cita ecuménica.

Lionel Scaloni en la Finalíssima ante Italia; el entrenador de la Argentina define la lista para Qatar Frank Augstein - AP

Los lesionados de la selección argentina

Ángel Di María: tiene un desgarro común en el isquiotibial derecho . Llegaría sin problemas.

tiene un . Llegaría sin problemas. Juan Foyth: arrastra una lesión en la rodilla izquierda y su vuelta está estimada para la primera semana de noviembre.

arrastra una y su vuelta está estimada para la primera semana de noviembre. Juan Musso : sufrió una fractura en el pómulo el pasado 10 de septiembre. Fue operado y ya integró el banco de suplentes de Atalanta en los últimos compromisos, aunque no sumó minutos.

: sufrió una el pasado 10 de septiembre. Fue operado y ya integró el banco de suplentes de Atalanta en los últimos compromisos, aunque no sumó minutos. Exequiel Palacios: sintió una molestia muscular en el muslo izquierdo el 10 de septiembre ante Hertha Berlin, por la fecha 6 de la Bundesliga. Esta semana comenzó a entrenarse a la par del grupo.

Exequiel Palacios se perdió los últimos partidos de la selección argentina por lesiones musculares AP

Guido Rodríguez : el mediocampista, que parece tener su pasaje asegurado a Qatar, se retiró lesionado este jueves ante Ludogorets , de Bulgaria, por la UEFA Europa League. Si bien resta el parte médico oficial de Betis, el propio futbolista publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando que se encuentra bien: “Objetivo cumplido, primeros de grupo. Ya pensando en el partido del domingo. Gracias por los mensajes, estamos bien ”, comentó el ex River.

: , de Bulgaria, por la UEFA Europa League. Si bien resta el parte médico oficial de Betis, el propio futbolista publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando que se encuentra bien: “Objetivo cumplido, primeros de grupo. Ya pensando en el partido del domingo. ”, comentó el ex River. Nicolás González : este fin de semana, el delantero de Fiorentina se retiró lesionado a los ocho minutos del encuentro ante Inter por la Serie A. No sufrió una lesión grave, por lo que su participación en el Mundial, en caso de ser convocado, no correría riesgo: “Nico González fue sometido a pruebas diagnósticas que excluyeron lesiones músculo-tendinosas tras los exámenes realizados y será reevaluado en los próximos días”, informó Fiorentina en su pagina web.

: este fin de semana, el delantero de Fiorentina se retiró lesionado a los ocho minutos del encuentro ante Inter por la Serie A. No sufrió una lesión grave, por lo que su participación en el Mundial, en caso de ser convocado, no correría riesgo: informó Fiorentina en su pagina web. Leandro Paredes : el mediocampista de Juventus tiene una molestia muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo . Recibirá el alta médica aproximadamente el 7 de noviembre, por lo que podría disputar la Copa del Mundo sin problema.

: el mediocampista de Juventus tiene una . Recibirá el alta médica aproximadamente el 7 de noviembre, por lo que podría disputar la Copa del Mundo sin problema. Paulo Dybala: tiene un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, lo que prácticamente lo marginaría de la Copa del Mundo, aunque lucha a contrarreloj para recuperarse a tiempo.

Paulo Dybala pelea contra viento y marea por un lugar en la Copa del Mundo 2022 GLYN KIRK - AFP

Hay nombres y apellidos que ya tienen su lugar asegurado y solo no estarán en la Copa del Mundo si sufren algún contratiempo. Incluso, una vez cerrada la nómina, los combinados pueden reemplazar futbolistas con lesiones severas hasta 24 horas antes del debut. Teniendo en cuenta que la Argentina debuta el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, tiene prórroga hasta el 21 a las 7.

En cuanto a los arqueros, Emiliano Martínez y Franco Armani, son una fija. Gerónimo Rulli, Juan Musso y Agustín Rossi, se disputan el tercer lugar. En la defensa, Nahuel Molina Lucero, Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Juan Foyth, aún lesionado, pelea por un boleto para ser el noveno defensor de la lista (su ventaja principal es que puede desempeñarse en varias funciones -lateral derecho, central y volante- pero no fue parte del plantel para los últimos amistosos por lesión).

En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Alejandro Gómez están arriba del avión para volar a Qatar. Los que pelean por un puesto y sacaron ventaja son Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, que por ahora aparecen por delante de Exequiel Palacios en la consideración del entrenador. Por último, en la delantera, Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez son números puestos. Paulo Dybala, por su parte, corre a contrarreloj para llegar a la Copa del Mundo, mientras que Joaquín Correa, Nicolás González y Ángel Correa dependen exclusivamente del rendimiento en sus respectivos clubes hasta los primeros días de noviembre.

Según las palabras del entrenador, Lionel Messi es el único con un lugar asegurado en el Mundial ANDER GILLENEA - AFP

El último duelo amistoso para la selección argentina previo a Qatar 2022 será el 16 de noviembre, menos de una semana antes del debut en el Mundial, frente al combinado de Emiratos Árabes Unidos comandado por el entrenador argentino Rodolfo Arruabarrena. El cotejo se disputará en Abu Dhabi como parte de un acuerdo comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con su par del emirato. Teniendo en cuenta la proximidad del debut de Lionel Messi y sus compañeros en la gran cita, se especula con que el capitán solo dispute algunos minutos.

