Nacieron en Neuquén, se enamoraron en Ferro y nunca más se separaron: la historia de amor de Marcos “Huevo” Acuña y Julia Silva

Julia Silva, la esposa del futbolista de la selección nacional Marcos “Huevo” Acuña, conversó este domingo con Jesica Cirio en el ciclo Mujeres de la selección (Telefe). Allí, la mujer relató cómo fue el comienzo de su historia de amor con el lateral. Ambos habían nacido en Neuquén, pero se conocieron en Ferro Carril Oeste, en la ciudad de Buenos Aires, club en el que él jugaba en las inferiores y en el que ella practicaba otros deportes.

La mujer del futbolista, con quien hoy tienen tres hijos en común, contó una pequeña estrategia que realizó entonces para que él la invitara a tomar unos mates. “Tomé el camino más largo porque sabía que me lo iba a cruzar”, confesó, con picardía.

Julia Silva cuenta cómo empezó su historia de amor con Marcos "Huevo" Acuña

“Quiero que me cuentes un poco cómo se conocieron con Marcos ¿Cómo fue? ¿Dónde?”, preguntó Cirio a Silva, su entrevistada de este domingo, en el ciclo en el que la conductora de La Peña de Morfi dialoga con diversas mujeres de los jugadores seleccionados que en este momento están disputando el Mundial de Qatar 2022.

“Bueno, ya fue hace un poquito más de 11 años, en Ferro”, respondió la mujer de Acuña y se explayó: “Él estaba en las inferiores de ahí, vivía en la pensión, y yo iba a b...dear”. “¿Pero por qué ibas? ¿Sos hincha de Ferro? Sos futbolera fanática”, preguntó, y a la vez, aseveró la conductora. “Era hincha, iba a la cancha, viajaba, incluso antes de conocerlo”, corroboró Silva y añadió: “Y lo conocí a él en la sede social. Yo salía de algún deporte que estaría haciendo en ese momento...”.

Julia Silva conoció a Marcos Huevo Acuña cuando el jugador estaba en las inferiores de Ferro Carril Oeste Instagra / @mjuliasilva9

“Pero ¿alguien te había hablado de él, habías escuchado hablar?”, quiso saber Cirio, y se encontró con una respuesta que la sorprendió. “Mirá, hay una casualidad acá, que él nació en Zapala, en Neuquén, y yo también. Él se crió ahí, toda su familia vive ahí y yo a los dos años me fui. Y a mí dos años antes me habían dicho que había un chico (en Ferro) de Zapala y yo dije: ‘Wow, qué casualidad, en Buenos Aires, en el mismo club, un chico de la misma ciudad que yo que no conocía a nadie’”.

“Lo que es la vida y el destino -reflexionó entonces la anfitriona del ciclo-. Nacieron los dos en Zapala, en Neuquén, y de repente se fueron a Buenos Aires y se encontraron por el club”. “Por casualidad”, afirmó la señora de Acuña y precisó: “Por Ferro. Nuestra casa”.

Marcos Acuña y Julia Silva tienen tres hijos en común: Mora, Benjamín y Martina Instagram / @mjulia93

El primer encuentro y un cruce “calculado”

Más adelante, Silva relató cómo había sido su primer encuentro con el jugador del Sevilla y de la selección nacional, que en la Argentina jugó en Ferro, y más tarde, en Rácing. “Lo saludé, justo había jugado su primer partido. Lo felicité, porque estábamos con un grupo de amigos en común, me agradeció. Así todo muy tímido como es él y nada... pasó”, dijo.

“Y más o menos dos semanas después me lo cruzo por la calle”, continuó con su historia, aunque inmediatamente confesó: “Bueno, ahí yo hice, te cuento la verdad, tomé el camino más largo porque sabía que me lo iba a cruzar”. “¿Lo tenías estudiado?”, preguntó Cirio, entre risas. “Claro -respondió Silva-. Porque él vivía en la pensión y había un solo camino para ir. O sea, no se va a abrir. Y calculé: ‘Si ya salió de entrenar a esta hora voy a ir por el camino más largo para ir a mi casa, que era el camino de él de todos los días”.

Julia Silva contó que hizo todos los cálculos para cruzarse "casualmente" a Marcos Acuña cuando iba del entrenamiento en Ferro a su pensión Captura Telefe

Entonces, llegó el cuento del encuentro esperado por ella: “Y me lo crucé y me dijo: ‘¿Cuándo vamos a tomar unos mates?’. Y le dije: ‘¿Hoy?’. Y se quedó así (gesto de asombro). Se quedó así y fue como: ‘Bueno, ¿dónde?’”. Entre risas por la picardía con la que le respondió al futbolista, Silva añadió: “A la tarde nos juntamos a tomar unos mates en Plaza Irlanda, en Caballito”.

“¿Y te gustó un poco más? Porque te gustaba lo físico seguramente, pero no lo conocías tanto”, interrogó la conductora. “Pasa que él es muy callado, pero yo hablo, hablo, hablo -respondió Silva-. Él ahora me dice: ‘Bueno, no me dejabas hablar’. Y le digo: ‘Bueno, pero si vos no hablabas, tenía que hablar yo’. El se fue, y al día siguiente, después del partido me mandó un mensaje: ‘Hola, Juli, ¿cómo estás?’. Y ahí empezamos a hablar. Ahí sí”.

“Después de eso ya nos veíamos, yo me escapaba a veces de los deportes para ir a verlo también”, añadió la mujer de Acuña. “Y ahí comenzó la historia de amor”, sintetizó Cirio, y preguntó: “¿Cuánto tiempo tardaron en ponerse de novios?”. “No tenemos una fecha concreta”, respondió Silva, aunque luego precisó: “Pero se podría decir que empezamos a vernos mucho más como por septiembre, más o menos, de 2011″.

Finalmente, la esposa del lateral de la selección nacional que el sábado fue titular contra México en el triunfo argentino por 2 a 0, relató cuándo comenzaron a vivir juntos con el futbolista. “La convivencia empezó en 2014, cuando nació nuestra hija Mora. Empezamos a convivir en Caballito. Él jugaba en Ferro. Después a él le salió el traspaso a Racing, pero siempre nos quedamos en Caballito”, cerró Silva, que actualmente vive con el futbolista y sus tres pequeños, Mora, Benjamín y Martina, en la ciudad de Sevilla, España.

