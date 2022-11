El terrible momento que vivió Marcelo Tinelli en el edificio donde se hospeda en Qatar, antes de ir al estadio a alentar a la selección

escuchar

Hay varios famosos argentinos que viajaron a Qatar para vivir el Mundial en primera persona. Uno de ellos fue Marcelo Tinelli, gran fanático del fútbol. Sin embargo, la fiesta estuvo un poco “aguada” porque horas antes de ir al estadio Lusail para ver el partido de la Argentina ante México, vivió un imprevisto desconcertante en el edificio donde se hospeda, hecho que le generó gran preocupación.

El día de Tinelli comenzó de la mejor manera. Compartió en sus historias cómo entrenaba desde el gimnasio del edificio donde se hospeda en Doha antes de ir al estadio, con mucha energía y buena onda. No obstante, el panorama cambió rotundamente en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sucedió? Se inundó el lugar.

Marcelo Tinelli está en Doha para alentar a la selección argentina (Foto: Instagram @marcelotinelli)

“Empezó a caer agua por todo el edificio. Una locura. No podemos bajar. Ojalá lo paren. Me mandaron a bajar por las escaleras”, escribió “el cabezón” en la descripción de un video que compartió en sus historias de Instagram. En las imágenes se pudo ver como caía líquido por las puertas del ascensor que estaban cerradas y cómo el hall del piso en el que estaba terminó empapado.

Desconcertado, les comentó a sus nueve millones y medio de seguidores: “Increíble esto que está pasando. Se activaron las alarmas, agua por todos lados. No sé qué pasó, un desastre. No sé qué hacer”. Preocupado por la situación, contó que estaba solo porque su hijo Lolo - fruto de su relación con Guillermina Valdés - se había ido a jugar. “Hoy sonó todo el día la alarma de incendio, hasta está cayendo agua por la escalera de servicio. No sé que va a pasar, es rarísimo esto”, remarcó.

Mientras capturaba la escena con la cámara de su celular, enfocó el momento en el que su amigo y productor Federico Hoppe bajaba por las escaleras de servicio junto a Alina Moine y Luciano “El Tirri” Giugno, completamente sorprendidos y con las zapatillas en las manos para no mojarlas, mientras se disponían a evacuar el edificio.

“Esto es un delirio. Tuvimos que bajar corriendo de nuestro departamento en el piso 18, porque se nos inundaba todo. El agua cae como una cascada por la escalera y por el ascensor. Y para ellos no hay problema. Es de locos”, manifestó indignado al referirse a la actitud de los empleados del lugar.

El imprevisto de Marcelo Tinelli antes del partido de la Argentina

Finalmente, pudieron conocer cuál fue la fuente del desastre que se produjo en el hotel. “Se inundó el departamento 2001 y así salía el agua. Cuando abrieron la puerta, había medio metro de agua adentro. Todos corriendo y estos muchachos dicen que no hay problema y suben con un secador de piso”, sostuvo irritado Marcelo.

Después del desesperante momento, los huéspedes pudieron llegar al hall del edificio a la espera que se solucione el problema. En esa misma línea, “El Tirri” se mostró molesto porque en medio del caos llegó un repartidor con una pizza. A pesar de todo, el conductor de Canta conmigo ahora (eltrece) pudo llegar al estadio para alentar a la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.

