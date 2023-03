Neymar, lesionado: todos los partidos que se perderá con PSG y las opciones del DT para reemplazarlo

escuchar

París Saint Germain (PSG) tiene este miércoles el que quizá sea el partido más importante de lo que va de la temporada: la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente a Bayern Munich, en Alemania, tras caer por la mínima diferencia en el encuentro de ida. De cara a dicho duelo, el entrenador Cristophe Galtier tiene un grave problema entre manos debido a que deberá afrontar el importante compromiso con una ausencia de peso, ya que Neymar Jr. deberá ser operado por una lesión en el tobillo y, en consecuencia, se perderá lo que resta de la temporada 2022/2023.

El combinado parisino es, probablemente, el equipo de fútbol con más estrellas de todo el mundo. Y a veces, esa acumulación de figuras dificulta lograr un buen rendimiento en conjunto por las grandes capacidades individuales de los propios protagonistas, que suelen ‘chocarse’ entre sí y, en consecuencia, generan una gran dificultad a la hora de armar un equipo capaz de cumplir con los objetivos propuestos por el club.

A pesar de que en varios tramos de lo que va de la temporada, el elenco presidido por el qatarí Nasser Al-Khelaifi dejó una buena imagen con el tridente estelar -conformado por Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi- en cancha, hubo momentos en donde la presencia de los tres dentro del once titular, privó al equipo de contar con la generación de juego necesaria en la mitad de la cancha, zona donde Galtier aún no encontró las piezas idóneas para hacer funcionar el engranaje de la institución de la capital francesa.

Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. son las estrellas de un PSG que aún no mostró su mejor versión Anadolu Agency - Anadolu

Y aquí surge un interrogante que probablemente aparezca en la cabeza del DT de cara al encuentro ante los bávaros: ¿la pérdida del brasileño es un problema o una “solución”? Y lógicamente, este cuestionamiento no surge en base nivel del ex Barcelona, ya que es uno de los más destacados en lo que va de la temporada, sino por el armado del equipo sin él. Galtier ahora tiene la posibilidad -o necesidad- de cambiar el esquema, porque el único delantero suplente que tiene el plantel, Hugo Ekitike, todavía no rindió desde su llegada desde Stade Reims, quien lo cedió a préstamo hasta el fin de esta temporada.

Ante esto, la opción que parece más viable de cara a la elección del once titular es el ingreso de un mediocampista, lo que probablemente liberaría más a Messi y Mbappé en la delantera y les permitiría recibir más pelotas sin la necesidad de ser artífices indispensables de la creación de juego en transiciones ofensivas, siempre y cuando los volantes cumplan con su tarea de asistirlos. Esto podría darle al equipo visitante la posibilidad de tener más la posesión de la pelota, algo que le costó en el encuentro de ida, donde solo tuvo el 46% de la misma.

Buscando un reemplazo para Neymar

En el primer encuentro, el esquema dispuesto por el técnico francés fue justamente un 4-4-2, con la salvedad de que en ese entonces, Mbappé integró el banco de suplentes debido a que recientemente se había recuperado de una lesión muscular. Ahora, con el propio Kylian acompañando a Messi en la delantera, PSG posiblemente tendrá más gol y, además, el argentino no tendrá la obligación de ser el hombre de referencia en el ataque, ya que ese rol sería ocupado por el joven francés.

La otra opción sería pasar a jugar con un 5-3-2 al igual que en el triunfo del último fin de semana frente a Nantes (4 a 2), por la fecha 26 de la Ligue 1 de Francia. En ese caso, Achraf Hakimi o Nordi Mukiele -que se retiró con molestias en el tendón de Aquiles pero llegaría sin inconvenientes al duelo del miércoles- y Nuno Mendes, actuarían de carrileros para generar mayor amplitud en los costados, permitiendo de esta manera que Marco Verratti, Fabián Ruiz y Vitinha, se apropien de la mitad de la cancha y, en tanto, de la generación de juego de los franceses para asistir a Messi y Mbappé en la delantera.

La suerte está echada para los parisinos, que deben buscar un triunfo por más de un gol para asegurarse el pase a cuartos de final. La ausencia de Neymar es la única certeza de cara al partido ante Bayern Munich. El plantel debe mejorar su actuación con respecto al encuentro de ida y, hasta el momento, hay más dudas que certezas sobre a quién va a poner en cancha Galtier. Lo que sí está claro es que, cuanto menos, la lesión del brasileño le quita al técnico grandes posibilidades de ganar duelos 1vs.1 y de generar infracciones, algo que podría necesitar para sacar el partido adelante.

Neymar Jr. es uno de los mejores jugadores de PSG en lo que va de la temporada; su ausencia pesa VALERY HACHE - AFP

La lesión de Neymar y el tiempo de recuperación

“Neymar Jr. ha tenido varios episodios de inestabilidad en su tobillo derecho en los últimos años. Tras el último esguince, ocurrido el 20 de febrero, el cuerpo médico del Paris Saint-Germain recomendó una cirugía para reparar los ligamentos, con el fin de evitar el riesgo de lesiones recurrentes. Todos los expertos consultados confirmaron la necesidad del procedimiento”, sostiene un comunicado publicado por el club este lunes. “Esta cirugía se realizará en los próximos días en el Hospital ASPETAR de Doha. Se prevé un retraso de tres a cuatro meses antes de su regreso a los entrenamientos colectivos”, sentenció el breve anuncio.

En concordancia con esto, el brasileño se perdería lo que resta de la temporada, a menos que logre recuperarse en tiempo récord para afrontar los últimos compromisos de su equipo.

La temporada de Neymar en PSG

Disputó 29 partidos (20 por Ligue 1, seis por Champions, dos por la Copa de Francia y el restante por el Trofeo de Campeones).

(20 por Ligue 1, seis por Champions, dos por la Copa de Francia y el restante por el Trofeo de Campeones). Convirtió 18 goles (13 en liga, dos en Champions, dos en el trofeo de Campeones y uno en la Copa de Francia).

(13 en liga, dos en Champions, dos en el trofeo de Campeones y uno en la Copa de Francia). Acumuló 17 asistencias (11 en liga, tres en Champions y tres en la Copa de Francia).

(11 en liga, tres en Champions y tres en la Copa de Francia). Fue amonestado nueve veces.

Fue expulsado por doble amarilla en una oportunidad.

Neymar Jr. festeja uno de sus tantos goles con PSG en lo que va de la temporada 2022-23 thibault camus - AP

Los partidos que le quedan a PSG

Vs. Brest - Fecha 27 de la Ligue 1 de Francia - Sábado 11 de marzo.

- Fecha 27 de la Ligue 1 de Francia - Sábado 11 de marzo. Vs. Stade Rennes - Fecha 28 de la Ligue 1 de Francia - Domingo 19 de marzo.

- Fecha 28 de la Ligue 1 de Francia - Domingo 19 de marzo. Vs. Lyon - Fecha 29 de la Ligue 1 de Francia - Domingo 2 de abril.

- Fecha 29 de la Ligue 1 de Francia - Domingo 2 de abril. Vs. Niza - Fecha 30 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

- Fecha 30 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar. Vs. Lens - Fecha 31 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

- Fecha 31 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar. Vs. Angers - Fecha 32 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

- Fecha 32 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar. Vs. Lorient - Fecha 33 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

- Fecha 33 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar. Vs. Troyes - Fecha 34 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

- Fecha 34 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar. Vs. Ajaccio - Fecha 35 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

- Fecha 35 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar. Vs. Auxerre - Fecha 36 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

- Fecha 36 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar. Vs. RC Strasburgo - Fecha 37 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

- Fecha 37 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar. Vs. Clermont - Fecha 38 de la Ligue 1 de Francia - Fecha a confirmar.

*En caso de avanzar de ronda en la Champions League, los rivales y las fechas de los partidos se definirán en las próximas semanas.

LA NACION

Temas PSGNeymar