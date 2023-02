Lionel Messi, el 10 de PSG: la camiseta que le dio Neymar y todos los dorsales de su carrera

escuchar

Este miércoles, París Saint Germain (PSG) quedó eliminado de la Copa de Francia a manos de Olympique de Marsella luego de perder 2 a 1 en el Stade Vélodrome en un partido correspondiente a los octavos de final. El equipo dirigido por Christophe Galtier mostró su peor faceta y el deseo de luchar por todos los frentes se terminó. Sin embargo, a pesar de la caída, hubo una particularidad que llamó la atención de todos: Lionel Messi, quien fue titular y disputó los 90′, utilizó la camiseta número ‘10′, de la cual habitualmente es dueño Neymar Jr.

Esto se debió a que, por reglamento, la Copa de Francia obliga a que los titulares de cada equipo utilicen los dorsales del 1 al 11. Por este motivo, Neymar tuvo el gesto de ceder su número ‘10′ al astro argentino. Son amigos, se quieren mucho y el brasileño no pierde ocasión para expresar que le hace feliz todo aquello que a Messi le saca una sonrisa. De hecho, cuando el rosarino regresó de sus vacaciones post Mundial de Qatar 2022 y se reincorporó a PSG, la actitud de ‘Ney’ sobresalió por encima de la de sus compañeros: “Hey, ¿dónde está el campeón del mundo?”, tiró antes de estrecharse con Leo en un abrazo pleno de sonrisas. Este miércoles, el gesto de darle la ‘10′ a Leo, fue en ese sentido.

Lionel Messi no tuvo su mejor partido con PSG en la derrota ante Olympique de Marsella NICOLAS TUCAT - AFP

Con respecto a las camisetas, en este mismo partido, hubo otra sorpresa: ante la ausencia de Kylian Mbappé -sufrió una lesión en el muslo de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas por tres semanas-, el portugués Vitinha utilizó la camiseta ‘7′. Por el lado de Messi, es la segunda vez que viste el dorsal ‘10′ desde su desembarco en la capital francesa. La primera también había sido en la competencia organizada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Fue en los octavos de final de la última edición y, en dicha oportunidad, PSG también quedó eliminado por penales tras igualar 0 a 0 con Niza en el tiempo reglamentario.

El dato es llamativo porque el ‘10′ es el número con el que más se lo identifica en su carrera. Incluso, esa fue la gran pregunta cuando arribó a París luego de toda una vida futbolística en Barcelona: ¿qué número va a usar? Para entonces, Neymar ya era dueño de la que quieren todos los enganches. Cuando eligió la ‘30′, tuvo un por qué.

Los números que utilizó Messi en su carrera

Barcelona

El rosarino debutó en el elenco catalán el 16 de octubre de 2004 en el clásico ante Espanyol, bajo el mandato del neerlandés Frank Rikjaard y en reemplazo del portugués Deco. Lo hizo con la camiseta número ‘30′, la cual utilizó hasta la temporada 2006-07. Luego pasó a vestir la ‘19′ hasta mediados de 2018, cuando el brasileño Ronaldinho abandonó la institución y dejó vacante la ‘10′, que automáticamente pasó a ser propiedad de Leo hasta su salida a PSG en 2021. Con dicho número logró infinidad de récords, títulos y premios individuales por lo que, cuando dejó el club en condición de libre, se barajó la posibilidad de retirar el dorsal para siempre, algo que finalmente no se concretó.

El debut de Messi en Barcelona, el 16 de octubre de 2004, con la casaca '30' Archivo

Selección argentina

Su camino con la camiseta albiceleste comenzó en las categorías juveniles, más precisamente con la Sub 20. Su debut se dio el 29 de junio de 2004, con la ‘18′, en un amistoso ante Paraguay que se organizó exclusivamente para blindarlo a él ante el deseo de España de convencerlo para que vista ‘La Roja’. Luego, en sus comienzos en la mayor, alternó entre los dorsales ‘18′ -con el que debutó ante Hungría el 17 de agosto de 2005- y ‘19′ -con el que jugó el Mundial de Alemania 2006-.

Años después, llegó a utilizar la número ‘15′, quizá el más extraño a lo largo de su extensa y exitosa carrera. Fue en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en los que la Argentina se llevó la medalla dorada tras derrotar a Nigeria en el partido decisivo por 1 a 0 con un inolvidable gol de Ángel Di María. En dicha competición, la ‘Pulga’ convirtió dos goles y brindó tres asistencias.

Ángel Di María y Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008: ganaron la dorada Marcos Brindicci - Reuters

En la selección comenzó a vestir la ‘10′ ante la salida de Juan Román Riquelme en simultáneo con la llegada al banco de suplentes de Diego Armando Maradona. Fue el 28 de marzo de 2009 en la victoria 4 a 0 ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Sudáfrica 2010. Desde entonces, dicho número solo quedó vacante en los momentos en los que Messi se ausentó de las convocatorias por lesión o por decisiones en conjunto con el cuerpo técnico. Los futbolistas que llegaron a vestir el histórico dorsal en la selección argentina durante la ‘Era Messi’ fueron: Sergio Agüero, Ever Banega, Héctor Canteros, Ángel Di María, Nicolás Gaitán, Enzo Pérez, Walter Erviti, Erik Lamela, Walter Montillo, Maximiliano Moralez, Javier Pastore y Lucas Mugni. El último se la puso en un amistoso con Brasil en 2012 pero fue al banco y no ingresó.

París Saint Germain

La relación de Messi con Barcelona parecía inquebrantable. Pocos pensaban que, en algún momento de su carrera, podía abandonar el Camp Nou para pasar a jugar con asiduidad en otro estadio. Sin embargo, en medio de escándalos por la renovación de su contrato debido a una deuda del club que sobrepasaba los €1.000 millones, no logró concretar la firma de los papeles a tiempo ante la llegada del nuevo presidente Joan Laporta y, finalmente, quedó en condición de libre en 2021.

“Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona”, tituló el club en un comunicado a las 10.32 (hora argentina) del 5 de agosto de 2021. La causa explicada por la institución presidida por Joan Laporta en el texto fue la siguiente: “A pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”. A partir de ese momento, todo cambió y, pocas semanas después, Messi acordó su llegada a PSG para compartir equipo con Neymar Jr., y Kylian Mbappé, entre otras estrellas.

Lionel Messi en su presentación en PSG; el argentino optó por utilizar la camiseta número '30' Francois Mori - AP

El “problema”, si así se lo puede denominar, era que la ‘10′ ya estaba ocupada por el brasileño, íntimo amigo de Leo y compañero suyo durante varias temporadas en España. Según trascendió, el ex Santos se ofreció a cederle el dorsal al argentino, pero este se negó y optó por utilizar un número que le traería gratos recuerdos: el ‘30′, aquel que utilizó en sus primeros años con la camiseta blaugrana. Quizá este sea el cierre perfecto para una carrera inigualable que, sin lugar a dudas, marcó la historia no solo del fútbol, sino del deporte en general.

