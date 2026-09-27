Nueva Zelanda venció 3-0 a China, por un amistoso internacional

En un encuentro disputado el 27 de septiembre de 2026 a las 08.35 en el Chongqing Longxing Football Stadium, Nueva Zelanda logró una contundente victoria ante China por 3-0. El partido contó con el arbitraje de Hyun-Jae Choi. A los 4 minutos, Tyler, Bindon marcó el primer gol tras asistencia de Callum, McCowatt. Posteriormente, a los 29 minutos, Ben, Waine amplió la ventaja tras una asistencia de Elijah, Just. Finalmente, a los 82 minutos, Owen, Parker-Price sentenció el marcador definitivo.

Desarrollo y cambios tácticos

El partido estuvo marcado por una alta actividad desde el banquillo. A los 45 minutos, el director técnico de China realizó múltiples cambios tácticos ingresando a Shenghao, Huang, Qianglong, Tao y Bunyamin, Abdusalam. Por el lado de Nueva Zelanda, cabe destacar que a los 49 minutos, Alex, Rufer ingresó en lugar de Callum, McCowatt debido a una lesión. En cuanto a las formaciones, China saltó al campo con un esquema 442, mientras que Nueva Zelanda optó por un 4231 que resultó más efectivo para controlar las acciones del juego.

Estadísticas del encuentro

La superioridad de Nueva Zelanda se reflejó claramente en los números finales. El equipo visitante mantuvo una posesión del 57,2% frente al 42,8% de China. En cuanto a la eficacia ofensiva, Nueva Zelanda disparó en 13 ocasiones, registrando 6 tiros a puerta, mientras que China apenas pudo concretar 8 remates totales con solo 2 al arco. La mayor vocación ofensiva del equipo ganador también se evidenció en los tiros de esquina, donde superaron a su rival por 5 a 3.

Disciplina y contexto

El juego físico también tuvo su espacio, destacándose la amonestación de Elijah, Just para Nueva Zelanda a los 32 minutos por una infracción. Este amistoso internacional permitió a ambos entrenadores rotar una gran cantidad de futbolistas, especialmente en el complemento, donde se realizaron sustituciones masivas en ambos bandos. A pesar de los intentos de China por descontar, la solidez defensiva del conjunto neozelandés permitió cerrar el marcador con una valla invicta, cerrando así la jornada 1 de preparación para ambos combinados.