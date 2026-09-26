Santiago Carreras hizo un sensacional try para Bath contra Harlequins en el inicio de la Premiership

Pocos meses atrás, Santiago Carreras fue vituperado por no haber ejecutado un drop en una semifinal de la liga inglesa de rugby, la Premiership. Bath terminó perdiendo, por un apretadísimo 27-26 contra Exeter, y la defensa de la corona se esfumó a un escalón de la final.

Pasaron los compromisos de mediados de año en los Pumas, volvieron las prácticas en los clubes y sorprendió una frase de Johann van Graan, el entrenador de Bath. “Hemos disfrutado cada minuto de tenerlo”, elogió el sudafricano al cordobés antes criticado. Y sorprendió: “Hace una semana, en el entrenamiento, hubo un momento estelar de 20 minutos en el que Santi fue el mejor jugador del planeta. Algunas de las cosas que hizo en el entrenamiento fueron increíbles”.

Carreras pareció responder ahora por los puntos a tamaño halago de Van Graan. Al halago y a la “defensa” declarativa que el preparador hizo de él. En la primera fecha de la temporada 2026/2027 de la Premiership, Bath abrió el juego visitado a Harlequins. Único argentino en su equipo, Santiago tuvo del otro lado a cuatro compatriotas: el titular Pedro Delgado y los ingresados más tarde Guido Petti Pagadizábal, Boris Wenger y Rodrigo Isgró, compañeros todos en la selección nacional. Y a los 32 minutos, cuando el partido inaugural del torneo inglés era de hacha y tiza e incierto en cuanto al ganador final, el fullback inventó una de esas genialidades que comentó el entrenador, propias de un “mejor jugador del planeta”. Un Antoine Dupont, por ejemplo.

Atacaba el cuadro local abriendo la pelota hacia la izquierda. Bien, inteligente: con un salteo hizo llegar el balón a Tyrone Green de modo que él y su compañero Oscar Beard quedaran en la punta contra un solo defensor. Que era Carreras. Fácil para Harlequins: cuando Green fuera apremiado por el rival, cedería la pelota al hombre suelto, que no tendría más que campo libre hacia el in-goal. Un 2-1 que rara vez falla en el rugby.

Pero también Carreras es inteligente. A veces juega de apertura, así que está entrenado en la lectura del juego. En desventaja numérica, se anticipó al pase. Pero de una forma casi extravagante, como sacada de otro deporte.

Habitualmente los intentos de corte de asistencia terminan en knock-ons intencionales: el defensor estira un brazo para capturar el balón en el aire, y si lo corta, tanto mejor, y si le cae el balón, evita el try pero recibe una amonestación que lo deja diez minutos fuera de la cancha. Santiago Carreras apeló a otra forma. Difícil, pero que resultó perfecta.

Carreras había sido criticado por una decisión táctica en la derrota de Bath en la semifinal de la última temporada; ahora brilló en el comienzo de la campaña con una maniobra extraordinaria. David Rogers - Getty Images Europe

El cordobés levantó la pierna derecha y cortó a lo ‘Dibu’ Martínez en la final de Qatar 2022 una jugada que iba a terminar en puntos para el adversario. Beard se quedó con las manos vacías y contramano, porque Santiago salió disparado en el sentido opuesto. Pero lo extraordinario no se agotó en eso. Vino algo aun superior.

La habilidad con las piernas dio lugar al talento de los brazos. El rebote de la patada salió alto y hacia la línea lateral. El cordobés fue por él e hizo lo más díficil: capturar el balón con una mano a toda velocidad y apretado por el límite del campo. Magia. Y rápido como lo es, le quedó lo más sencillo de la acción: correr a campo abierto. Inalcanzable.

No se llevó gratis los 5 puntos para Bath: James Dun, el único oponente que quedó cerca en la huida, le dio al argentino un golpe a la pasada con una pierna, pero con el peso del cuerpo a la carrera, cuando Santiago estaba zambullido en el in-goal. Una agresión evidente, fuera de tiempo, quizás propiciada por un pequeño festejo del autor del try antes de su salto hacia el césped para apoyar. El cordobés se enojó, pero el entredicho no pasó de unas palabras y unos empujones.

El relato de la transmisión vuelve más épica la espectacular maniobra del back de los Pumas. “Dos-uno. Qué... qué intervención”, comienza el narrador. “Carreras la atrapó. La tiene consigo. Se escapó. ¡No hay manera! ¡¿Cómo hizo eso Santi Carreras?!“, se asombra. Y en la primera repetición de video, recuerda la frase de Van Graan sobre aquello del “mejor jugador del planeta”.

Por su parte, el comentarista está, directamente, fascinado. “Esa fue una de las cosas más geniales que he visto en una cancha de rugby. Un momento de esos con los que uno sueña. Uno genuinamente sueña hacer algo así en un partido como este”, apunta. Y se rinde ante el cordobés: “Un 2-1 ideal. Y Santi Carreras tan sagaz. Qué toque. ¡Oh, brillante! Es como Enzo Fernández. Y después, las ruedas para correr el largo de la cancha. Qué anotación. Para mí ya es el mejor try de la temporada. En la noche 1″.

En la segunda reiteración vuelve a intervenir el relator, que antes cortó con un “¡uh!" de asombro al ver la heterodoxa patada de quite de balón. “Ni siquiera pensó en ir con las manos, ni por un minuto”, alude a Carreras y al posible knock-on intencional. “Es absolutamente increíble. Increíble”, agrega. Y cierra con una nueva referencia futbolística: “Sabemos que los argentinos son útiles con los pies, pero eso es llevarlo a nuevos niveles”.

El notable try de Santiago Carreras contra Harlequins

#Rugby



🏉🌎El try que dará la vuelta al mundo



Hoy empezó #PremRugby 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿y @SantiCarreras4 ya dejó la “destreza del año”



Intercepción con la pierna, pelota atrapada a una mano y velocidad para llegar al ingoal pic.twitter.com/xHdXsYgkmd — Fran Capizzi 🏉📺🇦🇷 (@Fran_Capizzi) September 25, 2026

No fue inocuo ni decorativo el sensacional try de Carreras. Amplió a 9 (19-10) la ventaja sobre Harlequins y contribuyó al 33-17 definitivo con el que Bath empezó de maravillas su campaña en la segunda de las ligas más importantes de Europa. Y así el 15 sumó puntos en la consideración de los hinchas y de la prensa. En la de un personaje decisivo en su participación en el equipo, eso ya no hacía falta.

“Muchas veces tenemos altibajos en los partidos, en las trayectorias, en las temporadas. Él está muy centrado en lo que viene y siempre está preparado. Es un tipo de muchas cualidades, un gran carácter”, lo había protegido el director técnico de Bath, antes de la maravilla con la que Carreras asombró este viernes. Y además, Van Graan lo tiene por excelente fuera de la cancha. Lo describe como “jovial”, “muy divertido” y “uno de los mejores compañeros de equipo que uno verá jamás”, al punto de que, en la competencia por el puesto de fullback con Tom de Glanville, los dos “no podrían ser más unidos”.

El mal trago de los comentarios negativos por el no drop en aquella semifinal va quedando atrás para Santiago Carreras. Posiblemente, ya haya hecho suyo el premio al mejor try de la temporada de la exigente Premiership.