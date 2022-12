Países Bajos vs. Estados Unidos: resumen, goles y resultado del partido de octavos de final del Mundial 2022

Países Bajos es el primer clasificado a la llave de los ocho mejores seleccionados del Mundial Qatar 2022 gracias a la victoria sobre Estados Unidos 3 a 1 que logró este sábado en el estadio Internacional Khalifa de Doha por los octavos de final. Impartió justicia el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio.

En un duelo de equipos que nunca fueron campeones del mundo, el europeo, tres veces finalista, le tiró su jerarquía encima a un joven conjunto norteamericano que arrancó el duelo con un ritmo frenético y a los dos minutos tuvo la primera ocasión para ponerse en ventaja cuando Christian Pulisic quedó mano a mano con Andries Noppert, pero el arquero atajó el remate como un guardametas de handball con sus piernas y brazos abiertos y con la complicidad de sus más de dos metros de altura.

A pesar de la presión de los dirigidos por Gregg Berhalter, los de Louis Van Gaal nunca perdieron su orden y a los 10 minutos Memphis Depay le dio la primera diferencia, lo que significó un mazazo para su rival por cómo era el desarrollo del juego. El combinado estadounidense no bajó los brazos y siguió buscando, ya sin tanta energía y con poca creatividad ante un oponente que esperó agazapado el error de un equipo poco experimentado -el promedio de edad es de 25 años y 2 meses- y en el cierre del primer tiempo le dio otro golpe. Denzel Dumfries llegó hasta el fondo, mandó un centro atrás y Daley Blind la empujó al arco.

Los europeos controlaron el partido en el complemento a partir de la ventaja. Incluso, por un error de ellos Estados Unidos descontó: Depay perdió la pelota y tras un centro Haji Wright la conectó como pudo ajustado por un rival y el balón terminó adentro del arco de Noppert a pesar de que Denzel Dumfries intentó sacarla en la línea. Pero el dolor de cabeza le duró poco a los neerlandeses, que enseguida liquidaron el pleito con un tercer gol del propio Dumfries para sentenciar la clasificación a la próxima instancia.

Haji Wright anotó un golazo, una especie de taco que significó el descuento de Estados Unidos ap - AP

Tras el triunfo y clasificación, el capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, destacó el trabajo de su equipo y se mostró molesto por algunas críticas respectó del funcionamiento: “Queremos mejorar y cada partido es un poco mejor, esa es mi sensación. Hemos marcado dos goles fantásticos. ¿Qué más quieres? Y tuvimos ese gol en contra, no tengo ni idea de cómo entró”.

Su entrenador, Van Gaal, llegó a 11 duelos invicto en copas del Mundo con ocho triunfos y tres empates sin tener en cuenta definiciones por penales. Así, se sumó a la lista que solo integraban los brasileños Luiz Felipe Scolari, quien acumula 12 encuentros sin derrota con la canarinha y Portugal en 2002 y 2006; y a Mario Zagallo, que logró 11 en las ediciones mundialistas de 1970 y 1974

El entrenador estadounidense, por su parte, no ocultó su desazón, pero resaltó la labor de sus dirigidos: “Esto es difícil de digerir. Es un grupo tan bueno, tan unido y hoy nos quedamos cortos, pero no por falta de esfuerzo”. Con la eliminación, su país se despidió en la misma instancia que en Estados Unidos 1994 y Brasil 2014 y no pudo igualar lo hecho en Corea-Japón 2002 cuando fue uno de los ocho mejores.

Louis van Gaal acumula 11 partidos invicto en copas del Mundo con Países Bajos

Formaciones

: Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil van Dijk y Nathan Aké; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong y Daley Blind; Davy Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay. : Louis van Gaal. Teun Koopmeiners, Steven Bergwijn, Xavi Simons, Matthijs de Ligt y Wout Weghorst. Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream y Antonee Robinson; Yunus Musah, Tyler Adams y Weston McKennie; Jesús Ferreira, Timothy Weah y Christian Pulisic. DT: Gregg Berhalter. Ingresaron Giovanni Reyna, Haji Wright, Brenden Aaronson, Brenden Aaronson y Jordan Morris.

En cuartos de final, instancia a la que llegó por séptima vez, Países Bajos enfrentará al ganador de la llave entre la Argentina y Australia, que se enfrentan este sábado en el estadio Ahmad bin Ali.