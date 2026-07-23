Palmeiras venció 3-1 a Coritiba, por el Brasileirao Serie A 2026

El 22 de julio de 2026 a las 19.30, Palmeiras y Coritiba se enfrentaron en el estadio Couto Pereira, en un encuentro correspondiente a la jornada 19. Con el arbitraje de Anderson Daronco, Palmeiras hizo valer su contundencia y se quedó con una importante victoria por 3-1.

El desarrollo del partido y los goles

Desde el arranque, los equipos plantearon esquemas diferentes: Coritiba formó con un 4-2-3-1, mientras que Palmeiras saltó al campo con un 3-4-1-2 que le dio rápidos resultados.

Las emociones llegaron de la siguiente manera:

A los 9 minutos, Mauricio, Magalhães Prado marcó el primer gol para Palmeiras tras una gran asistencia de Ramón, Sosa .

marcó el primer gol para tras una gran asistencia de . A los 19 minutos, nuevamente Mauricio, Magalhães Prado se hizo presente en el marcador para ampliar la ventaja.

se hizo presente en el marcador para ampliar la ventaja. A los 67 minutos, Ramón, Sosa anotó el tercer tanto de su equipo luego de ser asistido por Joaquín, Piquerez .

anotó el tercer tanto de su equipo luego de ser asistido por . A los 68 minutos, Paulo Roberto, da Silva Souza logró el descuento para Coritiba con asistencia de Josué Filipe, Soares Pesqueira.

El análisis de las estadísticas

A pesar del resultado adverso, Coritiba tuvo un ligero dominio en la tenencia del balón con el 51,3% de la posesión, dejando a Palmeiras con el 48,7%. En la generación de juego ofensivo, Coritiba contabilizó más remates totales (17 contra 13), aunque ambos equipos finalizaron con la misma cantidad de tiros directos al arco, sumando 6 cada uno. Además, se ejecutaron 8 tiros de esquina a favor de Coritiba y 4 para Palmeiras.

El juego friccionado dejó varias amonestaciones. En Coritiba, Thiago, dos Santos vio la tarjeta amarilla, mientras que por el lado de Palmeiras fueron amonestados Ramón, Sosa, Alexander, Barboza y Khellven Douglas, Silva Oliveira.

El movimiento en los bancos de suplentes

Ambos entrenadores utilizaron sus variantes para administrar las cargas y buscar soluciones. En Coritiba, resultó clave el ingreso de Paulo Roberto, da Silva Souza a los 65 minutos por Renato, Marques de Oliveira Júnior, ya que rápidamente anotó el gol del descuento. También sumaron minutos jugadores como Vinicius Romualdo, dos Santos y Brian, Ocampo. En Palmeiras, los cambios apuntaron a refrescar la estructura en el cierre del compromiso: ingresaron Emiliano, Martínez en lugar del goleador Mauricio, Magalhães Prado, y Riquelme Fillipi, Marinho de Souza por Jhon, Arias, asegurando así la ventaja hasta el pitazo final.