Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: horario y por dónde verlos en vivo

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya es historia con la consagración de la selección de España, pero la pelota sigue rodando en el planeta en diferentes torneos nacionales y continentales y este miércoles 22 de julio se desarrollan varios encuentros.

En nuestro país, continúa el Torneo Proyección y el certamen de Primera A Femenina. Además, Lanús se presenta en la Copa Sudamerican, donde hay otros dos partidos y todos corresponden a la ida de 16avos de final. En Brasil continúa el Brasileira mientras que en Estados Unidos, la MLS y sale a escena Inter Miami, pero sin Lionel Messi y Rodrigo De Paul porque están descansando tras ser subcampeones del mundo con la Argentina.

Inter Miami se presenta en la MLS, pero sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Agenda de partidos del miércoles 22 de julio

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Copa Sudamericana 2026

16avos de final - Ida

19: Independiente Medellín vs. Vasco Da Gama (DSports).

21.30: Lanús vs. Cienciano (DSports).

21.30: Sporting Cristal vs. Bragantino (ESPN 2 y Disney+ Premium).

MLS

Etapa regular

20.30: FC Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps (Apple TV+).

20.30: Columbus Crew vs. New York City FC (Apple TV+).

20.30: Inter Miami CF vs. Chicago Fire (Apple TV+).

20.30: Philadelphia Union vs. New York Red Bulls (Apple TV+).

20.30: New England Revolution vs. Toronto FC (Apple TV+).

21.15: Charlotte FC vs. Atlanta United FC (Apple TV+).

21.30: Nashville SC vs. CF Montreal (Apple TV+).

21.30: Houston Dynamo vs. D.C. United (Apple TV+).

21.30: Kansas City vs. Minnesota United (Apple TV+).

22.30: Austin FC vs. Seattle Sounders (Apple TV+).

22.30: Colorado Rapids vs. San Diego (Apple TV+).

23.30: LAFC vs. Real Salt Lake (Apple TV+).

23.30: Portland Timbers vs. FC Dallas (Apple TV+).

23.30: San Jose Earthquakes vs. Orlando City (Apple TV+).

23.30: LA Galaxy vs. St. Louis City (Apple TV+).

Brasileirao

Fecha 19

19.30: Coritiba vs. Palmeiras.

21.30: Internacional vs. Cruzeiro.

21.30: Chapecoense vs. Flamengo.

21.30: San Pablo vs. Atlético Paranaense.

Flamengo se presenta este miércoles en el Brasileirao MAURO PIMENTEL - AFP

Torneo Proyección

Torneo Clausura - Fecha 2

15: Colón vs. Defensa y Justicia (LPF Play).

15: Aldosivi de Mar del Plata vs. Unión de Santa Fe (LPF Play).

15: Deportivo Riestra vs. Boca (LPF Play).

15: San Lorenzo vs. Banfield (LPF Play).

15: Tigre vs. Rosario Central (ESPN 2, Disney+ Premium y LPF Play).

15: Belgrano de Córdoba vs. Ferro (LPF Play).

15: Vélez vs. Talleres de Córdoba (LPF Play).

17: Central Córdoba vs. Platense (LPF Play).

19: River vs. Barracas Central (LPF Play).

Primera A Femenina

Fecha 15