Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: horario y por dónde verlos en vivo

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La agenda del día incluye acción en la Copa Sudamericana, la MLS con Inter Miami, el Brasileirao, el Torneo Proyección y la Primera Femenina
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El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya es historia con la consagración de la selección de España, pero la pelota sigue rodando en el planeta en diferentes torneos nacionales y continentales y este miércoles 22 de julio se desarrollan varios encuentros.
En nuestro país, continúa el Torneo Proyección y el certamen de Primera A Femenina. Además, Lanús se presenta en la Copa Sudamerican, donde hay otros dos partidos y todos corresponden a la ida de 16avos de final. En Brasil continúa el Brasileira mientras que en Estados Unidos, la MLS y sale a escena Inter Miami, pero sin Lionel Messi y Rodrigo De Paul porque están descansando tras ser subcampeones del mundo con la Argentina.
Agenda de partidos del miércoles 22 de julio
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Copa Sudamericana 2026
16avos de final - Ida
- 19: Independiente Medellín vs. Vasco Da Gama (DSports).
- 21.30: Lanús vs. Cienciano (DSports).
- 21.30: Sporting Cristal vs. Bragantino (ESPN 2 y Disney+ Premium).
MLS
Etapa regular
- 20.30: FC Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps (Apple TV+).
- 20.30: Columbus Crew vs. New York City FC (Apple TV+).
- 20.30: Inter Miami CF vs. Chicago Fire (Apple TV+).
- 20.30: Philadelphia Union vs. New York Red Bulls (Apple TV+).
- 20.30: New England Revolution vs. Toronto FC (Apple TV+).
- 21.15: Charlotte FC vs. Atlanta United FC (Apple TV+).
- 21.30: Nashville SC vs. CF Montreal (Apple TV+).
- 21.30: Houston Dynamo vs. D.C. United (Apple TV+).
- 21.30: Kansas City vs. Minnesota United (Apple TV+).
- 22.30: Austin FC vs. Seattle Sounders (Apple TV+).
- 22.30: Colorado Rapids vs. San Diego (Apple TV+).
- 23.30: LAFC vs. Real Salt Lake (Apple TV+).
- 23.30: Portland Timbers vs. FC Dallas (Apple TV+).
- 23.30: San Jose Earthquakes vs. Orlando City (Apple TV+).
- 23.30: LA Galaxy vs. St. Louis City (Apple TV+).
Brasileirao
Fecha 19
- 19.30: Coritiba vs. Palmeiras.
- 21.30: Internacional vs. Cruzeiro.
- 21.30: Chapecoense vs. Flamengo.
- 21.30: San Pablo vs. Atlético Paranaense.
Torneo Proyección
Torneo Clausura - Fecha 2
- 15: Colón vs. Defensa y Justicia (LPF Play).
- 15: Aldosivi de Mar del Plata vs. Unión de Santa Fe (LPF Play).
- 15: Deportivo Riestra vs. Boca (LPF Play).
- 15: San Lorenzo vs. Banfield (LPF Play).
- 15: Tigre vs. Rosario Central (ESPN 2, Disney+ Premium y LPF Play).
- 15: Belgrano de Córdoba vs. Ferro (LPF Play).
- 15: Vélez vs. Talleres de Córdoba (LPF Play).
- 17: Central Córdoba vs. Platense (LPF Play).
- 19: River vs. Barracas Central (LPF Play).
Primera A Femenina
Fecha 15
- 11: Boca vs. Talleres de Córdoba.
- 12: SAT vs. Ferro.
- 15: Huracán vs. Banfield.
- 15: Lanús vs. San Lorenzo.
- 15: Unión vs. Newell’s.
- 15: San Luis vs. Racing.
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