LA NACION

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: horario y por dónde verlos en vivo

La agenda del día incluye acción en la Copa Sudamericana, la MLS con Inter Miami, el Brasileirao, el Torneo Proyección y la Primera Femenina

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Lanús se presenta en la Copa Sudamericana ante Cienciano
Lanús se presenta en la Copa Sudamericana ante CiencianoLUIS ROBAYO - AFP

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya es historia con la consagración de la selección de España, pero la pelota sigue rodando en el planeta en diferentes torneos nacionales y continentales y este miércoles 22 de julio se desarrollan varios encuentros.

En nuestro país, continúa el Torneo Proyección y el certamen de Primera A Femenina. Además, Lanús se presenta en la Copa Sudamerican, donde hay otros dos partidos y todos corresponden a la ida de 16avos de final. En Brasil continúa el Brasileira mientras que en Estados Unidos, la MLS y sale a escena Inter Miami, pero sin Lionel Messi y Rodrigo De Paul porque están descansando tras ser subcampeones del mundo con la Argentina.

Inter Miami se presenta en la MLS, pero sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul
Inter Miami se presenta en la MLS, pero sin Lionel Messi ni Rodrigo De PaulMEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Agenda de partidos del miércoles 22 de julio

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Copa Sudamericana 2026

16avos de final - Ida

  • 19: Independiente Medellín vs. Vasco Da Gama (DSports).
  • 21.30: Lanús vs. Cienciano (DSports).
  • 21.30: Sporting Cristal vs. Bragantino (ESPN 2 y Disney+ Premium).

MLS

Etapa regular

  • 20.30: FC Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps (Apple TV+).
  • 20.30: Columbus Crew vs. New York City FC (Apple TV+).
  • 20.30: Inter Miami CF vs. Chicago Fire (Apple TV+).
  • 20.30: Philadelphia Union vs. New York Red Bulls (Apple TV+).
  • 20.30: New England Revolution vs. Toronto FC (Apple TV+).
  • 21.15: Charlotte FC vs. Atlanta United FC (Apple TV+).
  • 21.30: Nashville SC vs. CF Montreal (Apple TV+).
  • 21.30: Houston Dynamo vs. D.C. United (Apple TV+).
  • 21.30: Kansas City vs. Minnesota United (Apple TV+).
  • 22.30: Austin FC vs. Seattle Sounders (Apple TV+).
  • 22.30: Colorado Rapids vs. San Diego (Apple TV+).
  • 23.30: LAFC vs. Real Salt Lake (Apple TV+).
  • 23.30: Portland Timbers vs. FC Dallas (Apple TV+).
  • 23.30: San Jose Earthquakes vs. Orlando City (Apple TV+).
  • 23.30: LA Galaxy vs. St. Louis City (Apple TV+).

Brasileirao

Fecha 19

  • 19.30: Coritiba vs. Palmeiras.
  • 21.30: Internacional vs. Cruzeiro.
  • 21.30: Chapecoense vs. Flamengo.
  • 21.30: San Pablo vs. Atlético Paranaense.
Flamengo se presenta este miércoles en el Brasileirao
Flamengo se presenta este miércoles en el BrasileiraoMAURO PIMENTEL - AFP

Torneo Proyección

Torneo Clausura - Fecha 2

  • 15: Colón vs. Defensa y Justicia (LPF Play).
  • 15: Aldosivi de Mar del Plata vs. Unión de Santa Fe (LPF Play).
  • 15: Deportivo Riestra vs. Boca (LPF Play).
  • 15: San Lorenzo vs. Banfield (LPF Play).
  • 15: Tigre vs. Rosario Central (ESPN 2, Disney+ Premium y LPF Play).
  • 15: Belgrano de Córdoba vs. Ferro (LPF Play).
  • 15: Vélez vs. Talleres de Córdoba (LPF Play).
  • 17: Central Córdoba vs. Platense (LPF Play).
  • 19: River vs. Barracas Central (LPF Play).

Primera A Femenina

Fecha 15

  • 11: Boca vs. Talleres de Córdoba.
  • 12: SAT vs. Ferro.
  • 15: Huracán vs. Banfield.
  • 15: Lanús vs. San Lorenzo.
  • 15: Unión vs. Newell’s.
  • 15: San Luis vs. Racing.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El duro comunicado de Central por las críticas a la foto elegida para saludar a la selección argentina
    1

    Rosario Central se defiende de las críticas por la foto elegida para saludar a la selección argentina

  2. Los 8 detalles del gol de España: los 3 centrales, el empujón de Molina, el botín de Simeone y... Scaloni
    2

    La jugada de los 8 detalles: de los 3 centrales y el empujón de Molina al botín de Simeone y el propio Scaloni

  3. El duro artículo de The Athletic que fulmina a la selección argentina: "Se deshonró a sí misma"
    3

    Duro artículo de The Athletic contra la selección: “Argentina se deshonró a sí misma”

  4. La desatención de Giuliano Simeone en el gol que le dio el título a España
    4

    Giuliano Simeone se desentendió de la marca de Ferran Torres en el gol que le dio el título a España