Precio de las entradas para ver a la selección argentina vs. Panamá: cuánto cuestan

escuchar

Más allá del negocio innegable que es el fútbol, hay cuestiones que no tienen precio para los hinchas. Y a pesar de que el país atraviesa una dura crisis económica, millones de fanáticos no pierden las esperanzas de poder obtener un ticket para ver a la selección argentina actuando como local en el primer partido desde que es campeona del mundo, tras la consagración en Qatar 2022. La ilusión por ver a Lionel Messi legando la copa en la cancha como capitán y máxima figura desvela las almas albicelestes que pugnan por cumplir con la “quimera” de quedarse con una entrada para presenciar la Argentina vs. Panamá, el próximo jueves 23 de marzo en el estadio Monumental.

La expectativa que genera la apertura de la venta de tickets se transformó, casi, en una vigilia permanente frente a computadoras y celulares: un modo alerta para estar atentos a la mínima posibilidad de ingresar al sitio habilitado y comprar. Es que, por ahora sólo se sabe que la plataforma Deportick será la encargada de expender los boletos, pero es una incógnita a qué hora se habilitará la venta y mucho más, los precios de los mismos. Se estima que las entradas más económicas no estarían por debajo de los 8 mil pesos. Tal número es para arrancar un cálculo que se incrementará en torno se ascienda a una posibilidad de mejor ubicación. De hecho, la discusión sobre esos cánones sería la que está retrasando el anuncio del expendio.

Lionel Messi genera devoción en cualquiera que guste del buen fútbol; está en gran momento

Atendiendo a la alta inflación del país, es un punto de referencia lo que ocurrió hace casi un año, el tiempo que se completará entre la última presentación de la selección como local, y ésta: a falta de anuncios oficiales, se pueden comparar los montos de aquella vez en la que jugó la albiceleste en territorio nacional (el 25 de marzo de 2022, ante Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias) y sumarle un porcentaje en base a los altos índices inflacionarios. En aquel partido, el precio de las entradas fue desde los $3.900 para la popular y de entre $5.500 y $14.500 para las plateas. A valores de hoy, los precios podrían partir de los $8000 para una general.

Las entradas saldrían a la venta este miércoles o jueves y previamente la AFA lanzará un comunicado con todos los detalles, incluido el que determine cuántas podría comprar cada persona. Antes, hay que registrarse en el sitio.

Desde la misma plataforma se podrán adquirir los boletos para Argentina vs. Curazao, el segundo amistoso de esta fecha FIFA, que representará una gran oportunidad para los hinchas del interior: se disputará el 28 de marzo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Lionel Messi y Claudio Tapia, el presidente de la AFA, quien ultima detalles de los amistosos Aníbal Greco - LA NACIÓN

Qué es Deportick

El sitio en el que se venderán las entradas para Argentina vs. Panamá es el mismo en el que se rentan boletos para la exhibición de las tres copas del mundo que tendrá lugar en La Rural en abril y en el que, también, se ofrecieron localidades para la semifinal del Trofeo de Campeones 2022 entre River y Banfield y para la Finalissima de futsal que se realizó en Parque Roca. Para poder comprar se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de tickets, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los mismos, entre otros. Al precio se le añade un “costo de servicio”.

Ángel Di María es, junto a Lionel Messi, el máximo emblema del equipo albiceleste Stefan Matzke - sampics - Corbis Sport

Detalles del partido Argentina vs. Panamá

El horario del cotejo entre la Argentina y Panamá todavía no se oficializó, como tampoco la terna arbitral que impartirá justicia. Sí se sabe que se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

La última vez que el combinado nacional enfrentó a su par de Centroamérica fue en la Copa América Centenario 2016 que se jugó en Estados Unidos y goleó 5 a 0 con tantos de Nicolás Otamendi, Sergio Agüero y un hat-trick de Lionel Messi. Anteriormente, se vieron las caras en 2009 en un partido extraoficial y también fue triunfo del elenco sudamericano 3 a 1.

Rodrigo De Paul fue uno de los hombres clave en el Mundial que ganó la Argentina en Qatar 2022 BSR Agency - Getty Images Europe

Los convocados para los amistosos

El DT Lionel Scaloni dio la lista de jugadores para los amistosos vs. Panamá y Curazao con, como era previsible, los 26 futbolistas campeones en Qatar 2022: los arqueros Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano ‘Dibu’ Martínez; los defensores Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; los mediocampistas Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Alexis Mac Allister; y los delanteros Lionel Messi, Angel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa, Paulo Dybala y Alejandro ‘Papu’ Gómez.

Los jugadores festejaron en las calles con la gente el 20 de diciembre; los espera el Monumental instagram @leomessi

También están en la nómina dos nombres que se perdieron la Copa del Mundo por lesión y fueron parte del proceso como Giovani Lo Celso y Nicolás González. No es el caso de Joaquín Correa ya que se está haciendo un tratamiento en Europa de una dolencia actual y, por eso, no fue citado.

El resto de la lista la conforman Emiliano Buendía, Nehuén Pérez, Giovanni Simeone -convocado posteriormente- y jóvenes promesas como Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni. Alejandro Garnacho quedó descartado por lesión.

LA NACION