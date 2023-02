Real Madrid, campeón del Mundial de Clubes: así fue el camino al título

escuchar

Real Madrid se consagró campeón del Mundial de Clubes 2022 tras derrotar en la final a Al-Hilal de Arabia Saudita. De esta manera, el Merengue alcanzó su sexto trofeo de esta envergadura y aumentó su predominancia como el club más ganador de títulos internacionales de toda la historia con un total de 29. El partido finalizó 5 a 3 y los goles fueron convertidos por el uruguayo Federico Valverde en dos oportunidades, el brasileño Vinicius Jr. también por duplicado y el francés Karim Benzema para los de la Casa Blanca, mientras que el maliense Moussa Marega y el argentino Luciano Vietto en dos ocasiones descontaron para los dirigidos por Ramón Díaz.

Para llegar al partido decisivo, los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron que enfrentar a Al-Ahly de Egipto, a quien derrotaron con suma autoridad por 4 a 1 con goles de Vinicius, Valverde, el brasileño Rodrygo y el juvenil español Sergio Arribas (el tanto del combinado africano lo anotó el tunecino Ali Maaloul desde los 12 pasos). Los árabes, por su parte, eliminaron nada menos que al vigente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, a quien derrotaron 3 a 2 con dos goles de Salem Al-Dawsari y uno del argentino Luciano Vietto, quien fue figura del encuentro (los tantos del equipo sudamericano los anotó Pedro).

El empuje, el entusiasmo y las ganas de consagrarse del equipo de Medio Oriente no alcanzaron para superar a un Madrid que cada vez que disputa el Mundial de Clubes se siente como en el patio de su casa. Desde que la competencia se disputa bajo este formato, el elenco de la capital española disputó un total de cinco finales y ganó todas: 2 a 0 vs. San Lorenzo en 2014, 4 a 2 vs. Kashima Antlers en 2016, 1 a 0 vs. Gremio en 2017, 4 a 1 vs. Al-Ain en 2018 y 5 a 3 vs. Al-Hilal en 2022.

Todos los resultados del Mundial de Clubes 2022

Primera Ronda

Al-Ahly (Egipto) 3 - 0 Auckland City (Nueva Zelanda).

Segunda Ronda

Al Ahly 1 - 0 Seattle Sounders (Estados Unidos).

Al-Hilal (Arabia Saudita) 1 (5) - (3) 5 Wydad Casablanca (Marruecos).

Semifinales

Real Madrid (España) 4 - 1 Al Ahly.

Al-Hilal 3 - 2 Flamengo (Brasil).

Tercer y cuarto puesto

Flamengo 4 - 2 Al-Ahly.

Flamengo se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Clubes 2022; el equipo brasileño no dejó una buena imagen - - AFP

Final

Real Madrid 5 - 3 Al-Hilal

En la previa del encuentro, el DT de Real Madrid, Carlo Ancelotti, había dejado en claro que una victoria era fundamental para levantar cabeza tras el bajo nivel mostrado por el equipo tras la vuelta a la acción luego del Mundial Qatar 2022: “Ganar el Mundial nos puede dar un impulso importante. El Real Madrid respeta mucho las finales, queremos jugarla al máximo. Tenemos un reto muy importante, estamos muy cerca de un título. Llegar aquí ha sido difícil, nos hemos sacrificado mucho. Es el día de la ilusión y las ganas, al equipo le pido disfrutar del partido, porque si lo disfrutamos, lo podemos hacer posible”, comentó. “El que gana el partido es el campeón del mundo. Llevo 40 años en el fútbol, por suerte esta es mi sexta final aquí. Es un torneo que no pasa todos los años, solo de vez en cuando, por eso hay que disfrutarlo e intentar ganarlo”, agregó.

Todos los títulos internacionales de Real Madrid

14 Copas de Europa/Champions League.

El momento de la consagración de Real Madrid en la última edición de la Champions League PAUL ELLIS - AFP

Cinco Mundiales de Clubes.

Cinco Supercopas de Europa.

Tres Copas Intercontinentales.

Dos Copas de la UEFA.

Dos Copas Latinas.

Una Copa Iberoamericana.

LA NACION