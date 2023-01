Karim Benzema: el récord que rompió en Real Madrid y el que persigue de Cristiano Ronaldo

escuchar

La figura de Karim Benzema, una vez que cuelgue los botines, será recordada por su carrera deportiva en clubes y no por lo hecho en la selección de Francia, donde es uno de los mejores futbolistas de una excelsa camada que ganó el Mundial de Rusia 2018 y fue finalista en Qatar 2022 pero él no participó ni un minuto porque para el primer certamen no fue convocado a raíz de un conflicto judicial y para que terminó recientemente con el título de la Argentina, se lesionó a días del debut. En contrapartida, en Real Madrid brilla y consigue récord tras récord.

Este domingo el atacante galo marcó el primer tanto de la victoria 2 a 0 del Merengue frente a Athletic Club como visitante por la fecha 18 de La Liga de España, llegó a 228 con esa camiseta e igualó a Raúl en la tabla de máximos artilleros de su equipo en el torneo doméstico español. A los 24′, Federico Valverde envió un centro al área desde la derecha, Marco Asensio cabeceó la pelota hacia arriba y Benzema la cruzó con una gran volea de zurda para el 1 a 0 parcial. A los 90′ Toni Kroos sentenció la historia para el Merengue, que es escolta de Barcelona con 41 puntos contra 44.

En la misma línea que Raúl, ahora el francés de 35 años va por Cristiano Ronaldo, que acumula 312. Se trata de un objetivo muy complicado para Benzema teniendo en cuenta su edad y que necesita 84 festejos para alcanzar al portugués que recientemente debutó en Al Nassr de Arabia Saudita, su nuevo club tras abandonar Manchester United.

Karim Benzema lleva nueve goles en La Liga 2022/23 y es el tercer máximo pichichi por detrás de Robert Lewandowksi (Barcelona) y Joselu (Espanyol). El polaco acumula 13 y su escolta, 10. En los pronósticos de las apuestas a máximo anotador del certamen, el ex Bayern Múnich y el francés son los principales candidatos y pelean, con Joselu entre medio, por quedarse con ese galardón individual. La temporada anterior, el galo convirtió 27 veces -mayor cantidad que consiguió en un campeonato- y se quedó con el premio.

Su primer gol en el torneo español con Real Madrid fue en la tercera fecha de la edición 2009/10 ante Xerez. Los rivales que más lo sufrieron fueron Athletic Club en 17 ocasiones y Granada en 14.

Karim Benzema lleva 335 goles con Real Madrid y es el segundo máximo artillero de la historia del club

Benzema, Balón de Oro en la temporada 2021/22

El capitán de Real Madrid fue elegido el Mejor Jugador de la temporada pasada en los premios otorgados por la prestigiosa revista France Football, en una votación que, por primera vez en 17 años, no tuvo a Lionel Messi entre los candidatos y en la que relegó a Sadio Mané y Kevin De Bruyne. Fue el quinto francés en quedarse con el prestigioso trofeo luego de Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991) y Zinedine Zidane (1998).

El premio a Benzema se justificó por su producción individual y lo influyente que fue para los títulos de la Casa Blanca. Fue clave en la obtención de La Liga y de la Champions League porque en ambos certámenes fue el máximo anotador. En la primera convirtió 27 goles y en la otra, 15 en 12 partidos. Además, integró el equipo ideal de la Champions y fue el MVP del torneo.

Karim Benzema fue el quinto francés en ganar el Balón de Oro de France Football FRANCK FIFE - AFP

Con el combinado madridista disputó 46 partidos en tres competiciones diferentes: La Liga de España, Champions League y Supercopa de España.

