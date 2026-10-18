Real Madrid venció 4-1 a Sevilla, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 18 de octubre de 2026 a las 16.00 en el Estadio Bernabéu, con arbitraje de Mateo Busquets Ferrer. En una demostración de contundencia ofensiva, el Real Madrid logró superar con claridad al Sevilla, consolidando su dominio desde el primer tiempo ante su público.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico similar de 4-2-3-1, pero fue el conjunto local el que logró capitalizar sus oportunidades. A los 30 minutos, Arda Güler marcó el primer gol tras asistencia de Yan Diomande. Poco después, a los 37 minutos, Kylian Mbappé amplió la cuenta con una asistencia de Jude Bellingham. Ya en el complemento, a los 63 minutos, Kylian Mbappé anotó el tercer tanto por la vía del penal. Tras el descuento de Manu Bueno a los 80 minutos para la visita, tras asistencia de Lucas Stassin, Yan Diomande sentenció el marcador final a los 82 minutos, tras recibir un pase de Aurélien Tchouaméni.

Análisis estadístico y disciplinario

El Real Madrid controló el juego con un 65% de posesión, frente al 35% del Sevilla. En cuanto a la eficacia, el conjunto merengue registró 15 remates totales, de los cuales 8 fueron a puerta, mientras que la visita concretó 11 disparos con 5 efectivos a la valla rival. El compromiso también dejó amarillas importantes para Dean Huijsen y Marc Cucurella en el local, además de las tarjetas para Félix Andrade y Juan Iglesias en el equipo andaluz.

Gestión desde los bancos

Los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus estructuras en la segunda mitad. En el Real Madrid, destacaron los ingresos de jugadores como Brahim Díaz, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga, quienes entraron en lugar de Endrick, Jude Bellingham y Arda Güler, respectivamente, buscando mantener la intensidad en el tramo final del compromiso.

Real Madrid venció por 4-1 a Sevilla como Home, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Para Real Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p520250', 'player_name': 'Arda, Güler', 'minute': '30', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p692871', 'assist_player_name': 'Yan, Diomande'} , {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '37', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p244855', 'assist_player_name': 'Jude, Bellingham'} , {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '63', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p692871', 'player_name': 'Yan, Diomande', 'minute': '82', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p219292', 'assist_player_name': 'Aurélien, Tchouaméni'} , mientras que para Sevilla el gol fue marcado por {'player_id': 'p550781', 'player_name': 'Manu, Bueno', 'minute': '80', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p513530', 'assist_player_name': 'Lucas, Stassin'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Bernabéu, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Madrid suma 21 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Sevilla tiene 14 unidades, en la 6 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Madrid y Sevilla en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.