Real Sociedad venció 3-2 a Valencia, por la Liga de España

El encuentro se disputó en el Mestalla el 20 de septiembre del 2026 a las 16.00, con arbitraje de José Luis Munuera Montero. En un partido vibrante, la Real Sociedad logró imponerse por 3-2 ante el Valencia. A los 26 minutos, Luka Sucic marcó el primer gol tras asistencia de Job Ochieng. Posteriormente, a los 57 minutos, Aaron Mayol anotó para el Valencia tras asistencia de Hugo Duro. A los 75 minutos, Carlos Soler amplió el marcador de penal para la visita, mientras que a los 84 minutos, Luken Beitia anotó en contra para igualar transitoriamente. Finalmente, a los 91 minutos, Ander Barrenetxea selló la victoria definitiva tras asistencia de Carlos Soler.

Desarrollo táctico y emociones

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico de 4-4-2, priorizando el orden defensivo aunque con intenciones ofensivas claras. El Valencia intentó controlar el ritmo desde la posesión, mientras que la Real Sociedad aprovechó la profundidad por las bandas. Los entrenadores buscaron variantes desde el banco: a los 61 minutos, el técnico visitante dio ingreso a Orri Óskarsson y Ander Barrenetxea para refrescar el ataque, una decisión que terminaría siendo determinante en el desenlace del partido.

Disciplina y estadística

El partido estuvo marcado por una alta intensidad que se reflejó en la disciplina. El Valencia vio tarjetas amarillas para Justin de Haas y José Gayà en los primeros minutos. Por el lado de la Real Sociedad, el cierre del encuentro fue tenso tras la expulsión de Orri Óskarsson a los 95 minutos por doble amonestación. En cuanto a las cifras, ambos equipos registraron 21 remates totales, demostrando la paridad en la búsqueda del arco contrario, aunque la visita mostró una mayor puntería al registrar 6 tiros a puerta contra los 5 del conjunto local.

El balance del encuentro

El dominio del balón quedó en manos del Valencia con un 54% de posesión frente al 46% de la Real Sociedad. No obstante, la eficacia en los momentos decisivos inclinó la balanza a favor del equipo visitante. La Real Sociedad también se mostró activa en la generación de peligro a través de los tiros de esquina, acumulando 5 en total frente a los 7 logrados por el Valencia. Este resultado reafirma la competitividad de la jornada 7 en la Liga de España, donde cada mínima diferencia en las áreas termina definiendo el destino de los puntos en juego.

Real Sociedad venció por 3-2 a Valencia como Away, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Para Real Sociedad los goles fueron marcados por {'player_id': 'p464166', 'player_name': 'Luka, Sucic', 'minute': '26', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p612309', 'assist_player_name': 'Job, Ochieng'} , {'player_id': 'p224860', 'player_name': 'Carlos, Soler', 'minute': '75', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p471138', 'player_name': 'Ander, Barrenetxea', 'minute': '91', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p224860', 'assist_player_name': 'Carlos, Soler'} , mientras que para Valencia los goles fueron marcados por {'player_id': 'p720320', 'player_name': 'Aaron, Mayol', 'minute': '57', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p439716', 'assist_player_name': 'Hugo, Duro'}, {'player_id': 'p612301', 'player_name': 'Luken, Beitia', 'minute': '84', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Own', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Mestalla, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Valencia suma 4 puntos, ubicándose en la 19 posición, mientras que Real Sociedad tiene 10 unidades, en la 8 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Valencia y Real Sociedad en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.