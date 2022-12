Santi Maratea “anticipó” el feriado y convocó a sus seguidores al Obelisco: “Traigan un parlante más grande”

escuchar

La selección argentina venció a Francia en la final de la Copa del Mundo y se quedó con el ansiado trofeo que anheló durante unos largos 36 años.

Con goles de Lionel Messi, por duplicado, y Ángel Di María, la albiceleste igualó 3-3 en el tiempo regular y estiró la definición a los penales, donde Gonzalo Montiel, con su última ejecución, selló el triunfo y puso punto final a una historia de muchos sinsabores.

Lejos de Qatar, donde la delegación argentina festejó durante horas en el vestuario y en la concentración, la gente, que siguió atentamente el resultado en los televisores de las calles y en sus casas, explotó en euforia al finalizar el encuentro. Como parte de una comunión con los jugadores, miles de habitantes del país se acercaron a las calles céntricas de cada localidad para unirse, de alguna manera, a la celebración.

Uno de los tantos personajes reconocidos que participó de los festejos masivos en el Obelisco porteño fue Santi Maratea, el reconocido influencer que se hizo famoso por hacer colectas solidarias. Este lunes, en su cuenta de Instagram, contó las repercusiones de un día agitado y de mucha algarabía. Además, sin saber todavía la decisión del Gobierno, pidió que mañana martes sea feriado para poder estirar los festejos.

Santi Maratea y su propuesta de continuar con los festejos de la Copa del Mundo

En su primera aparición pública, Maratea habló de la “alocada” celebración en las calles porteñas y aseguró que perdió una de sus pertenencias: “Perdí mi camiseta de Argentina”, reveló. Al ir utilizando los diferentes filtros de la aplicación, el influencer fue un poco más allá y planteó la posibilidad de continuar los festejos.

“Estoy viendo mi Twitter e Instagram. No se habla de otra cosa. Mucha gente dice que se repita lo de ayer, qué lindo que estuvo, qué lastima que no es feriado. Pero sigamos la joda, ¿quién nos va a frenar? Sino pudimos conseguir que hoy sea feriado, quién dice que mañana no pueda serlo”, vaticinó en un mensaje casi “profético” sobre lo que sucedería poco después: el decreto que declaró feriado nacional al día de mañana.

Santi Maratea continuó, este lunes, con los festejos en el Obelisco

Envalentonado con la idea de cesar las actividades durante el día martes, Maratea continuó instando a la gente a que se movilice para continuar disfrutando la obtención de la Copa del Mundo: “Tengo una idea literal: ¿Y sí vamos a tomar birra al Obelisco? Los que podemos vayamos yendo y los que trabajen los esperamos en el horario de almuerzo o cuando terminen de trabajar”, deslizó.

Luego de esta iniciativa, que incluyó el plan de tomar cerveza y escuchar canciones de Leo Mattioli en un parlante, Maratea se hizo presente en el punto neurálgico de Buenos Aires, donde se encontró con varios fanáticos que le siguieron el juego y continuaron con los festejos de la obtención del Mundial en el país de Medio Oriente. “Traigan un parlante más grande”, aseguró, con una sonrisa en su rostro y varias personas a su alrededor.

El pedido de Santi Maratea para continuar con la celebración

A la espera de lo que será una fiesta multitudinaria, este martes, la delegación argentina empezará su recorrido desde el predio de la AFA, en Ezeiza, hasta el Obelisco donde saludarán a toda las personas que se acerquen a revivir lo que fue un día histórico para el deporte en el país.

LA NACION