Santos empató 2-2 con Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

Santos y Chapecoense igualaron 2-2 en un atractivo encuentro correspondiente a la jornada 20. El partido se disputó el 25 de julio de 2026 a las 18.30 horas en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), bajo el arbitraje de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho.

El desarrollo táctico y las emociones

Desde el arranque, Santos apostó por un esquema 4-1-4-1, frente a un Chapecoense que se paró en el campo con un 4-5-1. La apertura del marcador llegó a los 36 minutos, cuando Neymar, da Silva Santos Júnior marcó el primer gol tras asistencia de Álvaro, Barreal. Sin embargo, Chapecoense reaccionó en la segunda parte: a los 51 minutos, Márcio Antônio, de Sousa Júnior anotó el empate tras asistencia de Giovanni Augusto, Oliveira Cardoso, y a los 62 minutos lograron revertir el resultado gracias a un gol en contra de João Paulo, Ananias Bento. Cuando el partido llegaba a su fin, a los 89 minutos, apareció nuevamente Neymar, da Silva Santos Júnior para sellar la igualdad definitiva mediante un gol de penal.

Las estadísticas del encuentro

A pesar del empate en el marcador, los números mostraron una clara tendencia en el control del juego a favor de Santos. El equipo dominó la posesión del balón con un contundente 64,2%, frente al 35,8% de Chapecoense. Además, generaron un volumen ofensivo mucho mayor, registrando 21 tiros totales (7 de ellos a puerta) y 12 tiros de esquina. Por su parte, Chapecoense fue sumamente efectivo, ya que lastimó a su rival con apenas 5 remates en todo el partido (3 al arco) y dispuso de un solo córner a su favor.

Sustituciones y amonestaciones

El partido también estuvo marcado por la intensidad y los constantes ajustes tácticos. Entre las variantes más destacadas, a los 45 minutos el banco de Chapecoense movió sus piezas con el ingreso de Giovanni Augusto, Oliveira Cardoso por Sebastião Ênio, Santos de Almeida, lo que resultó clave para la asistencia del primer gol de su equipo. Por el lado de Santos, a los 80 minutos ingresó Ronielson, da Silva Barbosa por Gabriel, Barbosa Almeida para buscar peso ofensivo. En el aspecto disciplinario, el árbitro debió intervenir reiteradas veces: en Santos vieron la tarjeta amarilla Lucas, Veríssimo da Silva, Neymar, da Silva Santos Júnior y Álvaro, Barreal, mientras que en Chapecoense fueron amonestados Camilo, Reijers de Oliveira, Matheus Aurélio, Palhares Guimarães, Bruno, Nunes de Barros y Bruno Matias, dos Santos.