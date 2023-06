TV del amistoso vs. Indonesia: uno por uno, los canales que transmiten a la selección argentina

escuchar

La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni se presenta este lunes por cuarta vez en el año tras los amistosos vs. Panamá y Curazao a fines de marzo como local, y el duelo vs. Australia a miles de kilómetros del territorio nacional, en China, el último jueves. El encuentro en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta inicia a las 9.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por TyC Sports y la TV Pública, por lo que también se pueden ver online en TyC Sports Play y Cont.ar.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta su último partido de preparación previo al comienzo de las Eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que intentará defender el título conseguido en Qatar 2022. El certamen clasificatorio comienza en septiembre y los dos primeros rivales serán Ecuador como local y Bolivia en condición de visitante, ambos con fecha a confirmar.

La llegada de la delegación de la selección argentina a Indonesia, para enfrentar al combinado local https://www.instagram.com/garnacho7/?hl=es

Argentina vs. Indonesia: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : lunes 19 de junio.

: lunes 19 de junio. Hora : 9.30 (horario argentino).

: 9.30 (horario argentino). Estadio : Gelora Bung Karno de Yakarta.

: Gelora Bung Karno de Yakarta. Árbitro: a confirmar.

Argentina vs. Indonesia: cómo ver online

El encuentro, que se disputa en el estadio Gelora Bung Karno desde las 9.30 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas gratuitas de TyC Sports Play y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Los posibles cambios de la Argentina

Ante las ausencias de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi (los tres fueron licenciados por el cuerpo técnico) habrá, como mínimo, tres modificaciones en el equipo titular. La idea es que sumen minutos algunos de los jugadores que, en mayor o menor medida, están a prueba o, por lo menos, forman parte de la nueva camada: Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Giovanni Simeone, Facundo Buonanotte, Walter Benítez y Alejandro Garnacho. Este último, de gran presente en Manchester United, debutó ante los Socceroos. Sin embargo, no todos partirían desde el arranque.

Lionel Scaloni no confirmó la formación inicial para enfrentar a Indonesia este lunes

El DT adelantó que habrá siete u ocho modificaciones con respecto del equipo que empezó en el triunfo ante Australia 2 a 0 el jueves pasado en Pekín, China. Los dos futbolistas con el lugar asegurado son Nahuel Molina -no hay otro lateral derecho en el plantel porque Gonzalo Montiel no se sumó por una lesión- y Julián Álvarez, quien no titularizó porque llegó a China un día antes del duelo tras consagrarse campeón de la Champions League con Manchester City.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este lunes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.03 contra los 29.00 que se repagan por un triunfo de Indonesia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 21.00.

Posibles formaciones

Indonesia : Syahrul Fadillah; Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Pratama Arhan Rifai; Marselino Ferdinan, Marc Klok, Ricky Kambuaya; Yakob Sayuri, Dimas Drajad y Rafael Struick.

: Syahrul Fadillah; Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Pratama Arhan Rifai; Marselino Ferdinan, Marc Klok, Ricky Kambuaya; Yakob Sayuri, Dimas Drajad y Rafael Struick. Argentina: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Facundo Medina, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos, Julián Álvarez y Nicolás González.

LA NACION