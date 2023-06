Cuándo juega la selección argentina vs. Indonesia, por un amistoso internacional: día, hora y TV

escuchar

En el epílogo de su gira por Asia, la selección argentina visita este lunes a Indonesia en Yakarta en un amistoso internacional que se llevará a cabo en el marco de la segunda fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El encuentro está programado a las 9.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TyC Sports y la TV Pública, por lo que también se podrá ver en la plataformas digitales TyC Sports Play, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa al duelo que se jugará en el estadio Gelora Bung Karno, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.05. Su derrota, es decir un triunfo del local, paga hasta por 62.0. El empate llega a 25.0.

Indonesia vs. Argentina

Amistoso internacional

Día: Lunes 19 de junio.

Hora: 9.30.

Estadio: Gelora Bung Karno (Yakarta).

TV: TyC Sports y la TV Pública.

Streaming: TyC Sports Play, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

La selección argentina derrotó 2 a 0 a Australia, en el primer amistoso de la vigente fecha FIFA de marzo PEDRO PARDO - AFP

Ya sin Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi en el plantel porque fueron desafectados y regresaron a la Argentina para iniciar sus vacaciones, Lionel Scaloni le dará minutos a los jugadores que menos los tuvieron en la victoria 2 a 0 sobre Australia el jueves pasado en Beijing. En ese marco, se estima que habrá “siete u ocho cambios”, reconoció Scaloni, en la formación inicial con hasta una posible modificación de arquero de Gerónimo Rulli por Emiliano ‘Dibu’ Martínez. También tienen posibilidades de ser titulares Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Alejandro Garnacho, Lucas Ocampos y Julián Álvarez, quien en el primer cotejo no estuvo desde el comienzo porque llegó a China un día antes del duelo.

Albicelestes e indonesios nunca se enfrentaron en la historia, por lo que será el primer encuentro oficial en un país donde hay mucha expectativa por la presentación del combinado campeón del mundo a pesar de la ausencia de Messi y Di María. Miles de fanáticos agotaron las entradas en pocas horas para ver al rosarino y se molestaron por su ausencia. “Entiendo que querían ver a Messi, pero la selección argentina está por encima de cualquier jugador. En este caso, Leo no está, pero están los demás. Esperemos que lo disfruten. Messi está descansando, yo he decidido que descanse tanto él como Di María y Otamendi. Ya estaba desde antes pensado”, expresó el DT al respecto en la conferencia de prensa previa al cotejo.

Lionel Scaloni le dio descanso a Lionel Messi y en Indonesia se disgustaron por no poder verlo

Los jugadores a disposición de Scaloni

El segundo ciclo de Scaloni al frente de la selección argentina inició con un recambio de jugadores, no tan pronunciando pero recambio al fin. No fueron convocados Franco Armani, Ángel Correa y Alejandro ‘Papu’ Gómez, tres campeones de la Copa del Mundo. Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel y Paulo Dybala no se sumaron al equipo porque arrastran diferentes lesiones. Entre los nombres nuevos están los jóvenes Alejandro Garnacho y Facundo Bounanotte más Walter Benítez, Facundo Medina y Lucas Ocampos.

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Ajax).

Walter Benítez (PSV).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Germán Pezzella (Betis).

Cristian Romero (Tottenham).

Leonardo Balerdi (Marsella).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Marcos Acuña (Sevilla).

Leandro Paredes (Juventus).

Enzo Fernández (Chelsea).

Guido Rodríguez (Betis).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Thiago Almada (Atlanta United).

Giovani Lo Celso (Villarreal).

Lucas Ocampos (Sevilla).

Julián Álvarez (Manchester City)

Giovanni Simeone (Napoli).

Alejandro Garnacho (Manchester United).

Nicolás González (Fiorentina).

Facundo Buonanotte (Brighton).

Frente a Indonesia la Argentina jugará su último amistoso antes del arranque de la actividad oficial en septiembre, donde debutará en las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sus primeros rivales serán Ecuador de local y Bolivia. Luego, en octubre, se medirá contra Paraguay y Perú mientras que en la última ventana del 2023 recibirá Uruguay y visitará a Brasil.

