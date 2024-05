La selección argentina confirmó sus dos últimos amistosos de preparación antes de la Copa América

Escuchar

El seleccionado argentino de fútbol comienza a ver en el horizonte el inicio de la Copa América. Pero antes, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán dos partidos amistosos que servirán como preparativos para defender el título que obtuvo en Brasil, en 2021. La competencia continental se disputará este año en los Estados Unidos, un territorio que generó un feeling muy importante con el combinado nacional y con la AFA, mucho más teniendo en cuenta el arribo de su capitán, Lionel Messi, a la MLS, además de la mira puesta en el Mundial que también se jugará por aquellas tierras en 2026, y el proyecto del Centro de Entrenamiento en Miami que AFA presentó el año pasado.

Luego de haber disputado dos amistosos en el mes de marzo frente a El Salvador y contra Costa Rica, en junio será el momento de una nueva fecha FIFA en el que el seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 jugará dos encuentros en Estados Unidos. Mientras se aguarda por la lista definitiva de los 26 convocados por el entrenador, la Argentina disputará estos compromisos a pocos días del inicio de la Copa América y en este caso lo hará con la lista de convocados oficial. En la segunda doble ventana FIFA del mes de junio, los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán el domingo 9 de junio ante Ecuador en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, y el segundo será el viernes 14 de junio, frente a Guatemala en el FedEx Field de Landover, muy cerca de Washington DC.

Lionel Scaloni podrá contar en estos dos últimos amistosos con los 26 convocados para la Copa América Lynne Sladky - AP

De este modo, la selección argentina finalizará su gira preparatoria para el certamen continental en el país donde actúa su capitán y con conexiones aéreas sencillas para los futbolistas, como quería su entrenador, Lionel Scaloni. La contraparte es que el DT no tendrá adversarios de clase A, como sí había requerido. Para el DT, la selección debe mantener vivo su espíritu competitivo, jugando contra los mejores. Guatemala, (puesto 108°) y Ecuador (32° en el ranking) no parecen ser los oponentes de elite que en entrenador demandaba para el equipo campeón del mundo. Vale destacar que los seleccionados europeos más competitivos no estarán disponibles debido a que se estarán enfocando en la disputa de la Eurocopa en tierras europeas, entre el 14 de junio y el 14 de julio.

La idea de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de AFA, de jugar esos cuatro partidos en Estados Unidos es, por un lado, para aclimatarse al país en el que intentará revalidar el título de campeón continental. Y a la vez, para estar cerca de Miami, el búnker de Lionel Messi, que juega en Inter Miami.

Lo que queda claro es que la relación entre Argentina y Estados Unidos está cada vez más fuerte teniendo el cuenta el negocio que genera, como también acciones comerciales y de marketing vinculadas a la expansión de la marca AFA en el territorio estadounidense. El arribo de Lionel Messi para jugar en la MLS con la camiseta de Inter Miami fue el primer gran impacto de todo esto. Incluso, se suma el proyecto que la AFA anunció en agosto de 2023 con la construcción de un Centro de Alto Rendimiento para selecciones nacionales en Florida, en la localidad de Hialeah.

Claudio Tapia y Alejandro Domínguez en la inauguración del predio de AFA en Miami Instagram: @afa.oficial

El calendario sigue, porque tan sólo seis días más tarde del choque ante Guatemala, el combinado albiceleste comenzará la defensa del título de la Copa América. Allí formará parte del grupo A y su debut será el 20 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contra Canadá. La segunda fecha será el 25 de junio frente a Chile, en el MetLife Stadium de New Jersey. Cerrará la zona ante Perú, el 29 de junio en el Hard Rock Stadium, de Miami. Dependiendo de hasta qué etapa llegue, el torneo finalizará el 14 de julio.

Vale destacar que tras la participación de la Copa América, la Argentina volverá a tener acción en las eliminatorias sudamericanas. Aunque no se conocen las fechas exactas y las sedes, restan tres ventanas de juego estipuladas por FIFA. En la primera de ellas, que serán entre el 2 y el 10 de septiembre, la Argentina recibirá a Chile y visitará a Colombia. En la segunda, entre el 7 y el 15 de octubre, viajará primero a Venezuela y luego será Bolivia el siguiente rival en nuestro país. En la última ventana, entre el 11 y el 19 de diciembre, visitará a Paraguay y luego será local contra Perú. Hasta entonces, se habrán completado 12 jornadas, por lo que restarán seis fechas para 2025, el año previo al inicio de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

