US Open: Casper Ruud, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, lo que necesitan para ser N° 1 del mundo

Casper Ruud, Carlos Alcaraz o Rafael Nadal. Desde la próxima semana, alguno de ellos será el nuevo N° 1 del ranking mundial de la ATP por mérito propio y, también, por la estrepitosa caída de Daniil Medvedev y las ausencias en el último Grand Slam del año de Alexander Zverev (lesionado) y Novak Djokovic, quien no pudo jugar la gira norteamericana por no estar vacunado contra el Covid-19. Los jóvenes de 23 y 19 años, con un presente extraordinario, pelean por esa posición en las canchas del US Open 2022 mientras que el manacorí de 36, eliminado en cuarta ronda, hace fuerza desde afuera para que ambos queden eliminados en semifinales y poder volver a la cima.

Qué necesitan para ser N° del mundo

Rafael Nadal: eliminado en octavos de final del US Open 2022 por Frances Tiafoe, no depende de sí mismo para regresar al trono de la ATP porque necesita que tanto Alcaraz como Ruud pierdan en semifinales del último Grand Slam de la temporada. En esa instancia el (otro) español chocará con Tiafoe y el noruego frente a Karen Kachanov.

Rafael Nadal será N° 1 del mundo si Casper Ruud y Carlos Alcaraz son eliminados en semifinales Julia Nikhinson - AP

Carlos Alcaraz: es uno de los que depende de sí mismo para llegar a la cima del ranking mundial con apenas 19 años y convertirse en el más joven de la historia por encima del australiano Lleyton Hewitt quien en noviembre de 2001 llegó a ese lugar con 20 años. Si es campeón, lo logrará sin importar cómo concluya Ruud. En caso de que avance a la definición y el noruego no, la próxima semana estará en la cima. Si es eliminado en semifinales, cederá ese lugar a Nadal o Ruud.

Carlos Alcaraz, con 19 años, puede ser el mejor jugador del planeta la próxima semana FREY - Getty Images North America

Casper Ruud: depende de sí mismo para ser el N° 1 del planeta a los 23 años y, para eso, debe ser campeón del US Open 2022, lo que significaría también ganar su primer Grand Slam. En caso de que Alcaraz quede eliminado en semifinales, al noruego le bastará con llegar a la definición del certamen en curso para destronar a Medvedev.

“Es algo que también está sobre la mesa. Carlos y yo tenemos opciones, pero no estoy pensando en ello. Es algo con lo que todos los jugadores soñamos. Veremos si puedo conseguirlo. Al empezar este torneo no sabía que podía lograrlo, me lo dijo alguien de ATP. Ahora estoy en semifinales y es una motivación extra para pelear en los partidos. Si tengo suerte, podría salir de Nueva York como N° 1 mundial”, expresó el europeo del norte sobre su deseo de ser el monarca tras superar los cuartos de final del campeonato estadounidense.

El noruego Casper Ruud está a dos triunfos del N° 1 del mundo de la ATP Quality Sport Images - Getty Images North America

Ranking y el Top Ten al 8 de septiembre

Daniil Medvedev (Rusia) - 6.885 puntos (la próxima semana restará 1.820 puntos y descenderá al menos al cuarto lugar).

6.885 puntos (la próxima semana restará 1.820 puntos y descenderá al menos al cuarto lugar). Alexander Zverev (Alemania) - 5.760 puntos (restará 720 unidades tras el US Open 2022 y quedará al menos quinto).

5.760 puntos (restará 720 unidades tras el US Open 2022 y quedará al menos quinto). Rafael Nadal (España) - 5.630 puntos (sumará 180 tantos y puede ser N° 1 del mundo otra vez).

5.630 puntos (sumará 180 tantos y puede ser N° 1 del mundo otra vez). Carlos Alcaraz (España) - 5.100 puntos (si alcanza la definición del US Open, será el nuevo N° del mundo).

5.100 puntos (si alcanza la definición del US Open, será el nuevo N° del mundo). Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 4.890 puntos (restará 80 puntos y perderá un puesto).

4.890 puntos (restará 80 puntos y perderá un puesto). Novak Djokovic (Serbia) - 4.770 puntos (perderá 1.200 unidades y bajará una ubicación, aunque no saldrá del Top Ten).

4.770 puntos (perderá 1.200 unidades y bajará una ubicación, aunque no saldrá del Top Ten). Casper Ruud (Noruega) - 4.695 puntos (si es campeón del US Open o finalista y Alcaraz pierde en semifinales, será el nuevo N° del mundo. Con haber llegado a semifinales ya se aseguró estar en el podio desde la próxima semana).

4.695 puntos (si es campeón del US Open o finalista y Alcaraz pierde en semifinales, será el nuevo N° del mundo. Con haber llegado a semifinales ya se aseguró estar en el podio desde la próxima semana). Felix Auger-Aliassime (Canadá) - 3.625 puntos

3.625 puntos Cameron Norrie (Gran Bretaña) - 3.415 puntos

3.415 puntos Hubert Hurkacz (Polonia) - 3.355 puntos

Daniil Medvedev se fue temprano del Masters 1000 de Montreal y el US Open Adam Hunger - FRE

Teniendo en cuenta que el US Open 2022 está en instancia de semifinales y cuatro jugadores pueden aumentar su cosecha de puntos de cara a la próxima actualización del ranking mundial, actualmente el escalafón proyectado a la próxima semana tiene a Nadal en la cima, por delante de Alcaraz y Ruud. De acuerdo a cómo concluyan el certamen los últimos dos, se decidirán los tres primeros lugares.

Rafael Nadal (España) - 5.810 puntos

5.810 puntos Carlos Alcaraz (España) - 5.460 puntos

5.460 puntos Casper Ruud (Noruega) - 5.370 puntos

Caídos

Daniil Medvedev y Alexander Zverev dejarán la próxima semana el cetro del tenis mundial. El ruso no tuvo una buena gira por el cemento norteamericano: defendía los títulos del Masters 1000 de Montreal y el US Open logrados en 2021 y en ambos campeonato se fue en 16avos y octavos de final, respectivamente, a manos de Nick Kyrgios. En Cincinatti, por su parte, tenía que alcanzar al menos semifinales para no ceder unidades y lo logró. Su verdugo, esta vez, fue el griego Stefano Tsitsipas. Así, entre esos tres certámenes dejó en el camino casi 3000 puntos y caerá al cuarto puesto del escalafón mundial.

El todavía número 2 del planeta, el alemán Zverev, está en el tramo final de su recuperación de la intervención quirúrgica que se hizo en el tobillo derecho, que se lesionó en semifinales de Roland Garros ante Nadal, y apuntaba a estar en el US Open, pero no llegó. Allí el año pasado estuvo entre los mejores cuatro y tenía que sostener 720 puntos. Tampoco pudo defender el título en Cincinatti y dejó 1000 puntos. Los casi 2000 restados lo ubicarán en el quinto puesto la próxima semana.

El alemán Alexander Zverev se lesionó un tobillo en Roland Garros y todavía no regresó al circuito

Novak Djokovic, sexto en el ranking con 4.770 unidades, no pudo jugar Montreal, Cincinatti y el US Open por no estar vacunado contra el Covid-19 y restará, tras esos tres certámenes, 1.200 unidades. Si bien no saldrá del Top Ten, en el que está consecutivamente desde julio de 2018, porque sus perseguidores no sumaron en demasía, bajará al séptimo lugar.