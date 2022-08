US Open 2022: sin Novak Djokovic, estos son los favoritos a ganar el último Grand Slam de la temporada, según los pronósticos

Novak Djokovic anunció su baja del último torneo de Grand Slam de la temporada mediante un mensaje en su cuenta oficial de Twitter este jueves, apenas unas horas antes de que se difunda el cuadro del certamen. ”Tristemente, no podré viajar a Nueva York esta vez para el US Open”, escribió. Confirmó así lo que ya era casi un hecho: no podría hacerlo salvo una excepción, porque no esta vacunado contra el Covid-19 y de acuerdo a las leyes norteamericanas, no podría ingresar si no se inoculó. El torneo comenzará este lunes en Flushing Meadows y con la baja de ‘Nole’ también hubo cambios en las apuestas a campeón: el serbio era el máximo favorito.

Djokovic ganó el título en tres oportunidades: en 2011 lo consiguió por primera vez tras derrotar en la final a Rafael Nadal por 6-2, 6-4, 6-7 (3) y 6-1; en 2015 alzó el trofeo luego de vencer a Roger Federer por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4; mientras que en 2018 alcanzó su tercer y último US Open hasta la fecha cuando venció a Juan Martín Del Potro por 6-3, 7-6 (4) y 6-3. Además, fue subcampeón cinco veces (tiene un 37,5% de efectividad en finales de este torneo, la cifra más baja de su carrera).

Novak Djokovic, ausente en esta edición, perdió la última final de US Open ante Daniil Medvedev

Su firme postura ‘anti-vacunas’ ya le había jugado una mala pasada, cuando no se le permitió participar de Australian Open, donde iba a defender el título, que finalmente quedó en manos de Nadal. Además, tampoco estuvo presente en los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami, entre marzo y abril, ni en el de Cincinnati, que se disputó la semana pasada, así como tampoco en el de Montreal.

Tras confirmarse su ausencia, las principales casas de apuestas del planeta modificaron sus pronósticos, que hasta hace pocos días mantenían al serbio como el principal candidato a quedarse con el título a pesar de la incógnita sobre su participación.

Los candidatos a ganar el US Open, ya sin ‘Nole’

Daniil Medvedev

El ruso Daniil Medvedev intentará defender el título en Nueva York luego de consagrarse en 2021

El tenista ruso, que volverá a participar de un Grand Slam luego de su ausencia en Wimbledon debido a la decisión de la organización de impedir la participación de tenistas rusos y bielorrusos, ahora ocupa el primer lugar en la lista de candidatos a quedarse con el trofeo. El actual N° 1 del mundo es el vigente campeón del torneo tras vencer a Djokovic en la final de la última edición por un triple 6-4.

Este mes, en su más reciente participación en un torneo ATP, perdió ante Stefanos Tsitsipas en la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati por 7-6 (6), 3-6 y 6-3.

Buscará su segundo Grand Slam luego del conseguido en el último US Open. Ahora, las casas de apuestas pagan 2.80 por su triunfo (hace algunos días, las cuotas eran de 3.25).

Rafael Nadal

Rafael Nadal, que hasta hace unos días estaba cuarto, aparece como el segundo favorito BRANDON MALONE - AFP

El máximo ganador de Grand Slams de la historia (con 22) aparecía cuarto en la lista de candidatos en los últimos días. Actualmente, está en el segundo puesto, luego de sobrepasar a su compatriota Carlos Alcaraz. Las casas de apuestas pagaban cuotas de 6.00, números que pasaron a ser de 4.50 si el español logra alzar el trofeo. Buscará ganar su tercer gran torneo de la temporada, luego de lo hecho en Australian Open y Roland Garros.

Actualmente ocupa el tercer lugar del ranking ATP. En su último torneo, el Masters 1000 de Cincinnati, cayó ante Borna Coric (el croata finalmente se consagró como campeón) en octavos de final por 7-6 (9), 4-6 y 6-3.

No participó de las últimas dos ediciones del US Open por lesión, pero en el 2019 se quedó con la victoria, consiguiendo de esa manera su cuarto título en Nueva York (en 2010, 2013 y 2017 fueron los anteriores).

Carlos Alcaraz

El español Carlos Alcaraz buscará su primer título de Grand Slam en Nueva York MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pesar de la baja de Djokovic, el joven español se mantiene en el tercer lugar entre los candidatos según las casas de apuestas. Si llega a conseguir levantar el trofeo, se pagarán cuotas que rondan los 5.50 (previamente rondaban los 5.00). En este 2022 consiguió celebrar en dos ATP 500 (Río de Janeiro y Barcelona) y en dos Masters 1000 (Miami y Madrid).

Actualmente se ubica en la cuarta posición del ranking ATP . Llega tras caer en cuartos de final de Cincinnati ante el británico Cameron Norrie por 7-6 (4), 6-7 (4) y 6-4.

. Llega tras caer en cuartos de final de Cincinnati ante el británico Cameron Norrie por 7-6 (4), 6-7 (4) y 6-4. En el último US Open debió abandonar en los cuartos de final ante el canadiense Félix Auger-Aliassime cuando caía 6-3 y 3-1, por un problema en el aductor.

Nunca ganó un Grand Slam (solo tiene 19 años) ni tampoco llegó a una final, por lo que buscará quebrar esa racha en Estados Unidos en una temporada en la que dio un salto de calidad asombroso.

Nick Kyrgios

Nick Kyrgios buscará su primer Grand Slam tras disputar su primera final en Wimbledon MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El australiano querrá quitarse la espina de haber perdido la final del último Wimbledon frente a Djokovic por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3). Actualmente ocupa el puesto 26° del ranking ATP, muy alejado de los primeros lugares, pero su gran desempeño en este 2022 lo hace merecedor de favoritismo.

Todavía no consiguió ningún título de Grand Slam . Viene de ganar el ATP 500 de Washington (luego cayó en los Masters 1000 de Montreal, en cuartos; y de Cincinnati, en octavos).

. Viene de ganar el ATP 500 de Washington (luego cayó en los Masters 1000 de Montreal, en cuartos; y de Cincinnati, en octavos). Las principales plataformas de pronósticos deportivos abonan cuotas de 8.00 si consigue el título.

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas buscará ganar su primer Grand Slam y mejorar su desempeño en Nueva York DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El tenista griego de 24 años se metió entre los primeros cinco candidatos ante la baja de Djokovic. Las principales plataformas de pronósticos deportivos repagarán 13.00 veces cada peso, dólar o euro apostado si se consagra campeón.

Su desempeño no está siendo el mejor en este 2022. Ganó dos torneos: el Masters 1000 de Montecarlo y el ATP 250 de Mallorca, mientras que quedó eliminado de manera temprana en torneos importantes como el Masters de Indian Wells (cayó en 16vos ante Jenson Brooksby), Masters de Miami (perdió en octavos ante Carlos Alcaraz), Roland Garros (fue eliminado por Holger Rune en la cuarta ronda), Wimbledon (Kyrgios le ganó en la tercera ronda) y Masters de Montreal (perdió frente a Jack Draper en 16vos).

Viene de perder en el partido decisivo del Masters 1000 de Cincinnati ante Borna Coric por 7-6 (0) y 6-2. Fue la tercera final perdida durante este año luego del Masters 1000 de Roma ante Djokovic por 6-0 y 7-6 (5) y del ATP 500 de Roterdam frente a Félix Auger-Aliassime por 6-4 y 6-2.

ante Borna Coric por 7-6 (0) y 6-2. ante Djokovic por 6-0 y 7-6 (5) frente a Félix Auger-Aliassime por 6-4 y 6-2. Nunca ganó un Grand Slam. Su mejor desempeño fue en Roland Garros 2021, cuando perdió la final frente a Djokovic. En US Open nunca pasó la tercera ronda. Actualmente ocupa el quinto lugar en el ranking ATP.

Las candidatas a ganar el US Open

Entre las mujeres, la atención estará puesta en Serena Williams, quien dejaría el tenis a los 40 años y con 23 títulos de Grand Slam en su haber. También jugará la británica Emma Raducanu, sorpresiva campeona en 2021. Además, la rosarina Nadia Podoroska entró al cuadro principal por ranking protegido (cayó considerablemente en el escalafón a raíz de lesiones), mientras que María Lourdes Carlé perdió en la segunda ronda qualy.