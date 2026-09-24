Uzbekistán venció 3-1 a Iran, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 24 de septiembre de 2026 a las 11.00 en el Istiqlol Stadium Fergana, con el arbitraje de Kirill Levnikov. En un enfrentamiento vibrante, Uzbekistán logró quedarse con la victoria ante Iran por 3-1.

Desarrollo del encuentro

Ambos equipos saltaron al campo de juego con una disposición táctica idéntica, optando por un 4-2-3-1 que buscaba equilibrar la posesión en el mediocampo. El marcador se abrió a los 10 minutos, cuando Eldor Shomurodov marcó el primer gol para Uzbekistán. Ya en el segundo tiempo, a los 49 minutos, Jakhongir Urozov anotó un gol en contra que igualó transitoriamente el partido. Sin embargo, la ventaja volvió al local a los 58 minutos, mediante un gol de Eldor Shomurodov de penal. Finalmente, a los 94 minutos, Khusain Norchaev selló el resultado tras una asistencia de Makhmudjon Makhamadjonov.

Cambios y disciplina

El ritmo del juego se vio alterado por las constantes sustituciones. A los 59 minutos, el técnico de Uzbekistán movió el banco: ingresaron Ruslanbek Jiyanov y Diyor Kholmatov. Por el lado de Iran, destacaron los ingresos de Sardar Azmoun, Shoja Khalilzadeh y Ramin Rezaeian antes del inicio del segundo tiempo. En cuanto a la disciplina, el árbitro mostró tarjetas amarillas a los jugadores Abbosbek Fayzullaev, Ruslanbek Jiyanov, Sherzod Esanov por el lado de Uzbekistán, mientras que en Iran fueron amonestados Saeid Ezatolahi, Alireza Beiranvand y Ali Nemati.

Análisis final

El dominio de Uzbekistán se consolidó sobre el cierre del partido, logrando capitalizar sus oportunidades ante una defensa de Iran que se vio superada en los minutos finales. La efectividad en el ataque y la solidez mostrada tras el segundo tanto fueron determinantes para definir el rumbo de este compromiso amistoso.