Challenger de Buenos Aires: ganaron Mena y Kicker, y se despidió el máximo favorito, Francisco Comesaña

La noche del miércoles en el Challenger de Buenos Aires terminó con lo que es, hasta aquí, la gran sorpresa. En la segunda ronda se despidió Francisco Comesaña, el primer preclasificado del torneo, campeón en el Racket Club en 2024, y buscaba repetir su nombre en el trofeo del certamen que se disputa en Palermo. El marplatense, 126° del ranking, batalló durante más de tres horas por la noche, y finalmente cayó ante el ascendente uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (384°), que consiguió el mayor triunfo de su carrera al imponerse por 7-5, 6-7 (5-7) y 6-4, en un tremendo partido en el court central.

Más allá de la amplia diferencia en el ranking, Aguilar Cardozo siempre pareció estar más adelante en el desarrollo. El uruguayo, que llegó a Buenos Aires con 25 triunfos seguidos en torneos de ITF -la menor de las categorías del tour- y con el mejor ranking de su carrera, a los 22 años, se plantó sin prejuicios ante un jugador con más recorrido en grandes torneos, y comenzó a complicar desde temprano. Quebró de movida; sufrió la pérdida de su servicio en el octavo game (4-4), pero se recompuso enseguida, tomó de nuevo el saque de Comesaña en el undécimo juego y lo cerró con su servicio a continuación.

El uruguayo Aguilar Cardozo dio la gran sorpresa en Palermo: eliminó a Comesaña Prensa Challenger de Buenos Aires

El marplatense empezó mejor el segundo parcial, se adelantó 4-2, pero el uruguayo lo dio vuelta, se puso 5-4, y estuvo 40-15, con dos match-points con su saque para cerrar el duelo, que no pudo concretar. Comesaña escapó de ese trance, forzó el tie-break, y allí consiguió nivelar el resultado. De nuevo, en una situación similar, el argentino se adelantó 4-2 en el tercer set; Aguilar Cardozo se recompuso y se llevó los últimos cuatro games; el último, de extenso desarrollo, en el que tuvo otros tres puntos de partido antes de cantar victoria en su sexta oportunidad. El oriental, que ganó 28 de sus últimos 29 partidos oficiales, irá en cuartos contra el peruano Juan Pablo Varillas. Para Comesaña, fue otra frustración en un 2026 en el que acarrea 17 triunfos y 24 derrotas.

Además, Nicolás Kicker derrotó al boliviano Hugo Dellien (129°, segundo favorito del torneo) por 4-6, 7-5 y 6-0. Después de ceder el primer set, el jugador de Merlo, en el oeste de Buenos Aires, elevó su nivel en la segunda parte del encuentro y terminó por llevarse los últimos ocho games para coronar un gran triunfo. Su victoria contra el segundo preclasificado le permitirá repetir presencia en etapas decisivas: en 2025 cayó en las semifinales ante Román Burruchaga, posteriormente vencedor del título. Actualmente está 333° del ranking -fue 78°- y a los 34 años todavía da pelea en el riguroso circuito de Challengers. Kicker, que fue campeón del Challenger porteño en 2017, tiene cuatro títulos en esta categoría, en la que acumula casi 300 partidos, con 161 victorias y 131 derrotas.

El esfuerzo de Nicolás Kicker, que sacó del torneo al segundo preclasificado Prensa Challenger de Buenos Aires

En los cuartos de final, Kicker se enfrentará con Facundo Mena, otro producto de la categoría 1992. El porteño, que ayer cumplió 34, es el 220° del mundo y en la segunda ronda superó a Guido Iván Justo (233°) por 6-4 y 7-6 (7-0).

Mena transita la mejor etapa de su temporada: fue finalista en Augsburgo, Alemania, y hace poco ganó su cuarto título en este nivel en Porto, y por primera vez arriba a los cuartos de final en el Challenger porteño. El oriundo de Temperley anotó cinco aces y un 70% de puntos ganados con su primer servicio fueron las claves del tercer triunfo en idéntico número de cotejos entre ambos. Su séptima participación en el main draw será la primera que lo verá entre los ocho mejores. Al igual que Kicker, Mena es otro habitante del mundo Challenger, donde alzó cinco trofeos. Compañeros de generación, se enfrentaron muchas veces, siempre en el segmento por debajo de los ATP; desde 2012, fueron ocho cruces, con ventaja de 5-3 para Kicker.

La alegría de Facundo Mena Prensa Challenger de Buenos Aires

A primera hora, en su sexta participación en Buenos Aires, el peruano Juan Pablo Varillas (196°) dio una nueva exhibición de resiliencia: caía por 6-4 y 4-1, levantó un punto de partido en el segundo parcial, y se impuso finalmente por 4-6, 7-5 y 6-4 al boliviano Murkel Dellien (423°). El héroe en el triunfo de Perú sobre Paraguay en la reciente serie de Copa Davis vuelve a los cuartos de final del certamen porteño. Vencedor de siete títulos de este nivel en su carrera, el ex número 60 del ranking buscará estrenar su nombre en semifinales del torneo que se realiza en Palermo.

Francisco Comesaña, eliminado del Challenger de Buenos Aires; el marplatense no puede levantarse en un año con altibajos Prensa Challenger de Buenos Aires

El programa del jueves en el Racket

Cancha central

Desde las 12: Franco Roncadelli (Uruguay) vs. Pedro Boscardin Dias (Brasil)

Desde las 14.30: Federico Coria vs. Eduardo Ribeiro (Brasil)

A continuación: Juan Pablo Ficovich vs. Alex Barrena

No antes de las 18: Juan Carlos Prado Angelo (Bolivia) vs. Valerio Aboian

Cancha 8