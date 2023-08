Ver online DirecTV y TV Pública: Argentina vs. Suecia, en vivo

escuchar

Este miércoles, desde las 4 (hora argentina), la selección argentina de fútbol femenino y Suecia se enfrentan en un partido correspondiente a la tercera fecha del grupo G del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. El encuentro, que se disputa en el estadio Waikato de Hamilton, se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DGO y Cont.ar.

La albiceleste llega a este compromiso con objetivos claros, aunque complicadísimos de alcanzar: ganar el primer partido en la historia de una Copa del Mundo y, además, mantener viva la ilusión de clasificarse a los octavos de final del certamen ecuménico dependiendo de lo que suceda en simultáneo entre Italia y Sudáfrica. Lo que pasa es que: la Argentina aún no ganó nunca en una Copa del Mundo y este miércoles su rival es ni más ni menos que uno de los candidatos. Y 6 del mundo. La selección nacional debutó con una caída ante Italia por 1 a 0 y luego igualó con Sudáfrica 2 a 2, tras ir en desventaja de 2 a 0.

Sophie Broun nació en Estados Unidos pero es hija de mamá mendocina y eligió la albiceleste Alessandra Tarantino - AP

Argentina vs. Sueciaa: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo G del Mundial de fútbol femenino de Australia - Nueva Zelanda 2023.

Día : miércoles 2 de agosto.

: miércoles 2 de agosto. Hora : 4 (hora argentina).

: 4 (hora argentina). Árbitro : Salima Mukansanga (Ruanda).

: Salima Mukansanga (Ruanda). Estadio: Waikato de Hamilton, Nueva Zelanda.

Argentina vs. Suecia: cómo ver online

El encuentro entre argentinas y suecas está programado para este miércoles a las 4 (hora argentina) en el estadio Waikato de Hamilton, en Nueva Zelanda. Se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DGO y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, pueden sintonizar TV Pública directamente a través del cableoperador.

Si bien la Argentina no pierde la esperanza de clasificar entre los 16 mejores del certamen por primera vez en su historia, es consciente de que su rival es sumamente superior y quien lo dejó en claro en la antesala al cotejo fue Estefanía Banini en diálogo con Télam: “Sabemos con Suecia es una potencia de la que estamos lejos, pero esto es fútbol y vamos a salir con todo. Tenemos que estar muy concentradas todo el partido y llevarlo de a poco, tratar de manejar los ritmos y no desesperarnos. Sabemos que es una gran selección y vamos a tener que tener muchísimo cuidado, pero siempre con nuestra identidad y confiando en el grupo. Sabemos que nosotras tenemos que tener un partido perfecto para contar con alguna oportunidad de ganar. Argentina se está metiendo en los Mundiales y necesitamos este tipo de competencia para seguir creciendo”.

También el entrenador Germán Portanova se refirió a la superioridad del oponente en la conferencia de prensa previa al cotejo: “Tendremos que hacer un partido perfecto para poder competir. Sabemos dónde nos tenemos que ubicar y a quién marcar. Trataremos de defender la pelota parada de la mejor manera. No debemos perder nuestro juego. Tenemos que intentar jugar a lo que vinimos. Queremos competir de la mejor manera más allá de las dificultades”. A su vez, dejó en claro que quiere ganar y que confía en que sus dirigidas pueden hacerlo: “No terminó el Mundial, queremos ganar el partido que viene. No estamos sin victoria todavía, falta un partido. Tengo fe. Si no tuviera fe, no tendríamos que entrar a la cancha. Después evaluaremos todo, pero falta un duelo y lo queremos ganar”.

Estefanía Banini deleita con sus últimas gambetas en la selección argentina, de la que se retirará SAEED KHAN - AFP

Probables formaciones

Argentina: Vanina Correa; Sophia Braun o Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Sophia Braun o Daiana Falfan y Lorena Benítez; Paulina Gramaglia, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.



Vanina Correa; Sophia Braun o Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Sophia Braun o Daiana Falfan y Lorena Benítez; Paulina Gramaglia, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova. Suecia: Zecira Musovic; Jonna Andersson, Magdalena Eriksson, Amanda Ilestedt, Nathalie Bjorn; Kosovare Asllani, Fillippa Angeldal, Fridolina Rolfo, Johanna Kaneryd, Elin Rubensson; Stina Blackstenuis. DT: Peter Gerhardsson.



