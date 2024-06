La lista de Lionel Scaloni: los rayos “x” del DT en la selección, su nivel de exigencia y los “cortes” para la Copa América

Escuchar

Lo más complejo para un entrenador (y al mismo tiempo el momento de mayor responsabilidad) es cuando debe armar una lista con un cupo limitado para afrontar una determinada competencia. Como en el Mundial, la nómina de la Copa América que se disputará en los Estados Unidos a partir del 20 de junio debe frenarse en 26. Y ahí entran a tallar no sólo gustos personales del cuerpo técnico a la hora de afinar el lápiz, sino también cómo pretende balancear la distribución entre defensores, mediocampistas y delanteros, teniendo en cuenta que los arqueros siempre suelen ser tres. Si bien tiene tiempo, Lionel Scaloni sabe que debe reducir la lista de 29 a 26. Lo que diseñó para la última citación de cara a los amistosos con Ecuador y Guatemala tendrá un corte.

“Es una lista diferente. Tenemos algunos jugadores con inconvenientes y, al final, tenés que tomar decisiones, sobre todo porque tiene que ser una lista equilibrada y no puede haber cinco o seis jugadores en el mismo puesto. Si no hubiéramos tenido problemas físicos con algunos jugadores, habría sido diferente, es evidente, no sólo con él [en referencia a la ausencia de Paulo Dybala], sino con otros chicos que tampoco están. Es lo más feo de ser entrenador, lo asumimos, lo tenemos que hacer y es difícil”, había comentado Scaloni en su primer contacto con la prensa no bien el plantel se empezó a entrenar en Miami. ¿A qué se refería el DT? A que sería injusto si se equivoca en alguna evaluación pero (al mismo tiempo) qué mejor que analizar el contexto y realidad de cada futbolista si los ve durante varios días seguidos y en el mejor escenario: el césped de un entrenamiento y de dos partidos.

Angel Di María y Rodrigo De Paul; la selección argentina se entrena en Miami

El ADN de Scaloni no cambió. Tomó decisiones fuertes antes del Mundial y durante la competencia se hizo viral la frase “¿Ese es tu máximo?”, una pregunta en forma de reto o advertencia para Cuti Romero en un entrenamiento previo a jugar ante Países Bajos. Su tabla para medir las exigencias no se modificó después de Qatar. Quiere que todos estén bien, y una cosa es lo que el jugador le pueda contar sobre sus molestias o lesiones y otra lo que le pueda decir el diagnóstico del cuerpo médico, pero no hay mejor medición que su ojo: ¿el futbolista que está en duda responde desde la intensidad táctica, física y futbolística en función de lo que él pretende? Salvo Lionel Messi, todos los demás saben que deben pasar el filtro de los rayos x del DT.

Como sucedió en las vísperas del Mundial de Qatar 2022, Scaloni no quiere que se repitan sorpresas. Por entonces, tras un amistoso en Abu Dhabi, hubo conflictos que provocaron las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa, reemplazados a última hora por Ángel Correa y Thiago Almada, e incluyeron la sensación de falta de sinceridad en algunos casos para blanquear problemas que arrastraban.

Lionel Scaloni con Lionel Messi y el plantel argentino, en uno de los entrenamientos

En realidad, la primera decisión fuerte que tomó Scaloni ahora ya estuvo en la conformación de los 29, ya que ahí se quedó afuera un campeón del mundo: Paulo Dybala. “Cuando dejás a un jugador afuera, más en las condiciones en las que tuvimos que hacerlo, siempre es difícil. [A Dybala] Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Dadas las circunstancias, sobre todo en posiciones en las que teníamos algunos inconvenientes, tomamos la decisión de hacer esta lista. Con todo el dolor del mundo, porque sabemos lo que nos dio, pero es una decisión que tomamos”, comentó el DT ahora desde la concentración del equipo.

Para el primer partido amistoso del domingo en los Estados Unidos, ante Ecuador, Scaloni haría una formación mezclada entre titulares y algunos otros sin tanto ritmo justamente para seguir con las evaluaciones específicas.

¿Dónde están las dudas? ¿Cuáles serían las variables a analizar para los tres nombres que quedarían desafectados de la lista de 29? El foco del DT está, sobre todo, en la defensa. Por eso convocó 11 futbolistas en ese rubro y no 8. Tiene en recuperación a Nahuel Molina (desgarro), Germán Pezzella (microfractura), Lisandro Martínez (desgarro), y Marcos Acuña (pubalgia), a lo que se suma la recuperación en la zona de volantes de Enzo Fernández, operado el 25 de abril pasado por una hernia inguinal y quien aún no volvió a jugar. Lo ven bien, pero será un caso a seguir (y evaluar).

Se podría aplicar la fórmula “8-8-7″: ocho defensores, ocho mediocampistas y siete delanteros, dando por sentado que irán tres arqueros: Dibu Martínez, Armani y Rulli. La fórmula completa de los 26 daría 3-8-8-7. De los once defensores que hay ahora podrían quedar ocho. Se mencionó la situación de Pezzella y un Lisandro Martínez que recién está volviendo de una larga inactividad (volvió a sumar minutos en Inglaterra el 15 de mayo, luego de un desgarro que lo dejó casi dos meses afuera); si el próximo refuerzo de River y el zaguero zurdo de Manchester United responden bien, podrían quedarse afuera Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta.

En el lateral derecho hay dudas físicas con Molina pero también futbolísticas con Montiel. Y Valentín Barco podría tener una chance siempre y cuando no esté en plenitud Marcos Acuña. Entre los futbolistas ofensivos, podrían pelear por un puesto Angel Correa y Velantín Carboni, una de las caras de la renovación.

Enzo Fernández, en el predio de Inter Miami, donde se entrena la selección argentina

El entrenador debe entregar la nómina de 26 jugadores el 12 de junio, ocho días antes del debut ante Canadá. Por eso no sólo serán importantes los amistosos sino también los entrenamientos. Habrá prácticas que podrían ser más decisivas para Scaloni que los propios partidos, jugadas a una mayor intensidad de la que podría oponer Guatemala, por ejemplo. Salvo excepciones como Messi, Di María, Dibu Martínez y otros nombres consagrados que -de no mediar ningún inconveniente físico- tendrán un lugar asegurado, todo lo demás está en evaluación. Scaloni pasará su propio escáner y… ahí terminará de ajustar la lista. Algo es seguro: los 26 que irán a la Copa América deberán demostrar que siguen teniendo el mismo “hambre de gloria” que antes del Maracanazo y Qatar. Si en la evaluación el DT ve que alguien no está con esa “tensión” competitiva necesaria, se sacará solo.