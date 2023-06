Ver online TyC Sports y TV Pública: Argentina vs. Australia, en vivo

escuchar

El seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022, con el capitán Lionel Messi como titular, se enfrenta este jueves a Australia en Pekín, en el marco del primer amistoso que jugará en Asia en la vigente fecha FIFA. El partido se disputa a partir de las 9 (hora argentina) en el estadio de los Trabajadores de la capital de China, y se puede ver en vivo por televisión a través de TV Pública y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará en un estadio colmado con casi 70.000 espectadores. La selección volverá a jugar luego de lo que fueron los festejos por la tercera estrella obtenida en Qatar, que se llevaron a cabo en marzo pasado en Buenos Aires ante Panamá (triunfo 2 a 0), y en Santiago del Estero frente a Curazao (victoria 7 a 0). El duelo reeditará el partido de octavos de final de la última Copa del Mundo, en el que la Argentina ganó 2 a 1 para meterse entre los ocho mejores del certamen.

Julián Álvarez, que sería suplente este jueves, convirtió el segundo gol ante Australia en el Mundial Aníbal Greco - La Nación

Es el primero de los dos partidos que afrontará la albiceleste en la vigente ventana internacional. El próximo será el lunes 19 a las 9.30 (hora argentina), ante Indonesia, en el estadio Gelora Bung Karno de la ciudad de Yakarta, la capital y, a su vez, la ciudad más poblada del país asiático. Para dicho compromiso, Lionel Messi y Julián Álvarez no integrarán la lista de convocados por un permiso especial concedido por el cuerpo técnico, por lo que solo sumarán minutos ante el combinado oceánico este jueves (la ‘Pulga’ será titular y la ‘Araña’, suplente).

Cómo ver online Argentina vs. Australia

El encuentro, que se disputa en el estadio de los Trabajadores desde las 9 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas gratuitas de TyC Sports Play y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

En la previa del encuentro, el entrenador argentino Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y, aunque -como de costumbre- no confirmó el equipo titular, aseguró que Messi, de no mediar inconvenientes, disputará la totalidad del cotejo. “En principio va a jugar todo el partido. Iremos viendo cómo se da. Pero tranquilos, conmigo jugó siempre, no se preocupen por eso”, afirmó, para luego dar indicios sobre la posible alineación inicial: “El equipo no lo tengo, pero más o menos será el que terminó jugando el Mundial”, comentó.

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido Lintao Zhang - Getty Images AsiaPac

Además, también se tomó el tiempo para hablar sobre rival de turno y los nuevos convocados: “Es un partido interesante, lindo de jugar y contra un buen rival. Después del viaje largo y algunos contratiempos, queremos seguir disfrutando del equipo”, sostuvo. En cuanto al recambio generacional, el DT dijo: “Nosotros convocamos a los que están bien. Tenemos una base para seguir con estos jugadores. Si los de más edad están bien, seguirán viniendo. Y, si vemos jugadores con nivel, estamos abiertos a convocarlos”.

Historial Argentina vs. Australia

Mundial de Qatar 2022 (03/12/2022) | Argentina 2 - Australia 1

Amistoso (11/09/2007) | Argentina 1 - Australia 0

Copa FIFA Confederaciones (18/06/2005) | Argentina 4 - Australia 2

Copa Provincia de Buenos Aires (30/06/1995) | Argentina 2 - Australia 0

Repechaje Mundial Estados Unidos 1994 (17/11/1993) | Argentina 1 - Australia 0

Repechaje Mundial Estados Unidos 1994 (31/10/1993) | Argentina 1 - Australia 1

Diego Maradona entra a la cancha junto a Paul Wade, en el Repechaje para el Mundial 1994 Offside - Offside

Amistoso (18/06/1992) | Argentina 2 - Australia 0

Copa de Oro Bicentenario de Australia (14/07/1988) | Argentina 1 - Australia 4

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás González o Giovanni Simeone.

: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás González o Giovanni Simeone. Australia: Matt Ryan; Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Martin Boyle, Bailey Wright; Aaron Mooy, Aziz Behich, Mathew Leckie, Mitchell Duke; Ajdin Hrustic y Jackson Irvine.

*TÉLAM y Canchallena.

LA NACION