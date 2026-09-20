Villarreal venció 3-1 a Levante, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 13.30 en el Estadio de la Cerámica, con arbitraje de Mateo Busquets Ferrer. En un enfrentamiento por la jornada 7 de la Liga de España, Villarreal logró imponerse ante Levante con un marcador final de 3-1.

Desarrollo del encuentro y goles

El partido mostró una gran intensidad desde la primera mitad. A los 41 minutos, Ayoze Pérez marcó el 1 gol tras asistencia de Alberto Moleiro, aunque rápidamente Iván Romero igualó las acciones a los 42 minutos tras asistencia de Jeremy Toljan. Ya en el complemento, Alberto Moleiro anotó el 2 gol a los 54 minutos tras asistencia de Ilias Akhomach, mientras que Georges Mikautadze selló el 3-1 definitivo a los 86 minutos, nuevamente con asistencia de Alberto Moleiro. En cuanto a las tácticas, Villarreal se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Levante optó por una formación 4-3-3.

Análisis estadístico

El dominio de Villarreal se vio reflejado en las estadísticas, registrando un 62,1% de posesión frente al 37,9% de Levante. El equipo ganador fue mucho más incisivo, con un total de 21 tiros, de los cuales 7 fueron a puerta, mientras que Levante solo logró rematar en 5 ocasiones con 1 disparo a portería. Los tiros de esquina también marcaron la diferencia, con 7 para el local y apenas 1 para la visita.

Gestión de plantel

A lo largo del segundo tiempo, ambos estrategas buscaron alternativas desde el banco. A los 67 minutos, Villarreal movió el banco: ingresaron Gerard Moreno por Ilias Akhomach y Georges Mikautadze por Ayoze Pérez. Por su parte, Levante realizó múltiples variantes, destacando los ingresos de Yanis Musuayi, Ifeanyi Ndukwe y Víctor García a los 63 minutos. En el plano disciplinario, Tajon Buchanan recibió una tarjeta amarilla para Villarreal, mientras que Aïssa Mandi fue amonestado en Levante durante el primer tiempo.

Villarreal venció por 3-1 a Levante como Home, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Para Villarreal los goles fueron marcados por {'player_id': 'p168580', 'player_name': 'Ayoze, Pérez', 'minute': '41', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p513956', 'assist_player_name': 'Alberto, Moleiro'} , {'player_id': 'p513956', 'player_name': 'Alberto, Moleiro', 'minute': '54', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p500043', 'assist_player_name': 'Ilias, Akhomach'} , {'player_id': 'p499209', 'player_name': 'Georges, Mikautadze', 'minute': '86', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p513956', 'assist_player_name': 'Alberto, Moleiro'} , mientras que para Levante el gol fue marcado por {'player_id': 'p521508', 'player_name': 'Iván, Romero', 'minute': '42', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p160540', 'assist_player_name': 'Jeremy, Toljan'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio de la Cerámica, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Villarreal suma 8 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Levante tiene 5 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Villarreal y Levante en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.