LAS VEGAS.- Muchos escépticos se limitaron a esperar el momento de la verdad, deseandole tácitamente un final poco feliz. Sin embargo, el mexicano Saúl “Canelo” Alvarez volvió a salirse con las suyas amparado por los popes de la industria. Fiel a su estilo, sin lucir, pero con mucha solvencia, le ganó ampliamente por puntos, en fallo unánime, al estadounidense Jermell Charlo y conservó su condición de campeón mundial indiscutido supermediano AMB, CMB, OMB y FIB, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La necesidad de ambos por demostrar por qué este duelo ameritaba una oportunidad, los llevó a prodigarse en el ring sin tanto estudio y estrategia. Poco importaron las diferencias físicas y las jerarquías boxísticas de uno y otro. Canelo, amparado en su potencia, buscó cortar constantemente el ring y filtrar certeras combinaciones; Charlo, impecable físicamente pero con su potencia condicionada, apostó a la velocidad de sus piernas para atacar e intentar filtrar sin contundencia algunos golpes en distancia.

Canelo Álvarez le ganó a Jermell Charlo en una victoria unánime y retuvo sus títulos supermedianos Foto: Esther Lin/SHOWTIME

Así armaron un match previsible y escasos en emociones, que con el correr de los rounds fue desnudando todas las suspicacias y objeciones previas sobre la cláusula de rehidratación y las diferencias de peso y potencia a favor del mexicano. Si bien Charlo tiene una altura y un porte físico que le posibilitó recepcionar sin problemas los seis kilos de diferencia que existen entre la categoría superwelter y supermediano, quedó en evidencia la merma en el poder de fuego. El originario de Houston no contó con la velocidad y la potencia con que noqueó al argentino Brian Castaño en su última presentación.

En las primeras vueltas, el mexicano se mostró más incisivo y efectivo que el estadounidense. Manejando la distancia con el jab de izquierda y la derecha en punta lanzada con sorpresa, logró vulnerar la rocosa guardia de Charlo y efectivizar su estrategia ofensiva con mucha comodidad. Sobre todo en la tercera y cuarta vueltas, donde pudo filtrar varios golpes de poder que fueron bien absorbidos por Jermell, quien tardó cinco rounds en soltar las manos y dar muestras de supervivencia.

Canelo Álvarez le ganó a Jermell Charlo en una victoria unánime y retuvo sus títulos supermedianos Foto: Esther Lin/SHOWTIME

Sin embargo, en el inicio del séptimo round, Canelo frenó el ímpetu de Charlo con un certero volado de derecha que lo mandó a la lona y logró el quiebre psicológico del match. A partir de entonces, el dominio del campeón supermediano indiscutido se acentuó de manera considerable. Tanto es así que Canelo ganó gradualmente los asaltos siguientes con la misma combinación rápida, primero en el cuerpo y luego en la cara. Un trabajo lento pero seguro, en el que Charlo no pudo revertir el destino de la pelea, pese a que logró permanecer en pie hasta la campana final. Los tres jueces vieron ganador al Tapatío por 119-108, 118-109, y 118-109.

“No estoy decepcionado por no haberlo noqueado. Me siento espectacular. Por eso peleamos por 12 rounds, ¿verdad? Si no obtengo al nocaut, yo cuento con 12 asaltos para demostrar que soy el mejor. Yo soy el mejor, el boxeador superior. Por eso son 12 rounds, para demostrar quién es el mejor. Nadie es capaz de vencer a este Canelo. El 5 de mayo que venga quien tenga que venir. En los próximos días me juntaré con Al-Haymon para planificar mi futuro”, expresó el mexicano sobre el ring de T-Mobile Arena, minutos después de ser consagrado ganador en fallo unánime y haberse asegurado una bolsa mínima de 50 millones de dólares.

Foto: agendasettingdiario.com

Con este triunfo, el Canelo Alvarez extendió su récord a 60 triunfos, dos derrotas y dos empates y se convirtió en el primer boxeador de la historia en defender por tercera vez consecutiva cualquier campeonato indiscutido. Ahora, en el horizonte del Tapatío de 33 años asoma un posible combate con el norteamericano David “Bandera Roja” Benavidez, campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.