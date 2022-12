Celia, la mamá de Lionel Messi, tuvo un tierno gesto con una joven argentina en Qatar y le cumplió el sueño

escuchar

Hay momentos inesperados en la vida, cosas que suceden cuando uno menos lo imagina, pero que quedarán grabadas para siempre. Maitena Riffel, es de General Ramírez, Entre Ríos y en septiembre viajó a Qatar para trabajar durante el Mundial y vivir una experiencia nueva. Días atrás tomó la decisión de agotar todo lo que ahorró para ver el partido de la semifinal ante Croacia y se quedó sin dinero para la gran final. Pero, tuvo una suerte de hada madrina que le cumplió el sueño. ¿Quién fue? Nada más y nada menos que Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi. En diálogo con LA NACION, habló del mensaje que recibió de parte de la familia del 10 y cómo vivió la consagración en el Estadio Lusail.

Maitena tiene 20 años y cumplió el sueño de todos los argentinos: ver en vivo desde la tribuna del Estadio Lusail no solo el momento en el que Gonzalo Montiel pateó ese último penal para superar a los franceses, sino también a Messi levantar la Copa que buscó durante toda su carrera deportiva. Pero, lo curioso de la historia es que la entrada para el partido no llegó de cualquier manera, sino que lo hizo de una muy especial.

Martina presenció la final de la Copa del Mundo a solo metros de la cancha Gentileza Martina Riffel

“Venía en un bus directo al trabajo y me llegó una solicitud de mensaje por Instagram. Cuando lo abrí vi que decía ‘María Sol Messi’ con la tilde de verificación. Sabía que era ella, pero pensé que se había equivocado. Me dijo que su mamá me había visto en un medio y quería comunicarse conmigo”, le reveló a LA NACION.

A su vez, en sus historias de Instagram también compartió la captura de la conversación en la que se pudo leer lo que le escribió la hermana de Leo: “¡Hola! ¿Cómo estás? Mi mamá leyó sobre vos en algún medio de la Argentina. ¿Me podrías pasar un número para que se pueda contactar con vos?”.

Los mensajes que recibió Maitena de parte de María Sol y Celia, la hermana y la madre de Messi (Foto: Instagram @maitenariffel26)

“Yo estaba totalmente impactada, no lo podía creer. Le contesté y a los cinco minutos recibí un mensaje de la mamá de Leo por WhatsApp”, sostuvo. Efectivamente, tal como publicó en sus redes, el mensaje decía: “¡Hola Maitena! Soy Celia, la mamá de Leo. Leí sobre vos y me conmovió. ¿Tenés entrada para mañana?. Tengo una para darte. Más tarde o mañana te digo dónde la podés retirar”.

Ella no entendía muy bien lo que acababa de suceder. Es más, si alguien lo escuchaba hasta podría pensar que era una broma. Pero no, fue real y compartió las pruebas que lo avalaban. “Me comentó que su hijo Rodrigo me iba a dar la entrada y así fue. Cuando me encontré con él me dijo ‘esta es la entrada que te prometió mi mamá. Disfrútalo’. Lo abracé y le agradecí. Fue increíble”, reveló la joven entrerriana.

Maitena recibió la entrada de la mano de Rodrigo, uno de los hermanos de Messi (Foto: Instagram @maitenariffel26)

Así, como si el destino o la vida movieron las fichas, Maitena terminó viendo la final del mundo de la mano, literalmente, de la familia de Messi. “Estar en el estadio fue increíble. Mi ubicación era al lado de la cancha y pude encontrarme con amigas. La felicidad y emoción que te da estar ahí es inexplicable”, reconoció. Si bien admitió que sintió “muchos nervios”, la calificó como “una experiencia que no tuvo ningún sentido de lo perfecta que fue”.

Maitena pudo ir a la final del Mundo gracias a una entrada que le regaló la madre de Lionel Messi Gentileza Martina Riffel

A través de su posteo en las redes, Maitena les agradeció a todos los que, de alguna u otra manera, hicieron posible que eso sucediera: sus padres, sus seres queridos y una persona especial que la cuida desde el cielo.

Además, tuvo unas cálidas palabras para la familia del rosarino y en particular para Celia, a quien describió como “un ángel”. Etiquetó a María Sol, para extenderle el mensaje a todos los Messi, y escribió: “Humildes, amorosos, buenas personas de corazón, que aun teniéndolo todo piensan en como ayudar a la gente”.

Las emotivas palabras de Maitena tras el regalo que recibió (Foto: Instagram @maitenariffel26)

En esta misma línea agregó: “Sin ellos no hubiese podido estar ahí, aunque hubiese querido hacerlo. Ya estaba resignada a que iba a terminar viéndolo en un bar y no, terminé estando al lado de la cancha en un lugar privilegiado. Si ven esto, gracias por aparecer en mi vida y por permitirme ver ese partido. Por siempre en mi corazón. No puedo estar más feliz”.

Un viaje sanador que le cambió la vida

Lo que vivió Maitena pareció salido de una película, pero cuando uno conoce su historia, puede ser difícil no pensar que todo pasa por algo. La joven estudiaba Medicina en la ciudad de Rosario y tenía la idea de hacer un intercambio cultural relacionado con su carrera. Como la oferta no era mucha, le ofrecieron un programa corto para trabajar durante tres meses en el Mundial.

“Me pareció una idea copada y divertida. Comencé a organizarlo en agosto de 2021 y en septiembre de 2022 se concretó”, comentó. Actualmente, trabaja en el bar de un hotel como moza, seis días a la semana. Su contrato finaliza a fines de enero, por lo que, de acuerdo a sus planes, volvería a la Argentina los primeros días de febrero.

La joven entrerriana llegó a Qatar en septiembre y tiene planeada su vuelta para los primeros días de febrero Gentileza Martina Riffel

Si bien el viaje tenía un objetivo en un primer momento, en el medio las cosas cambiaron. Meses antes de irse sufrió un duro golpe que le cambió la vida: “En mayo de este año mi novio desde los 14 años falleció en un accidente. Quería cancelar todo, pero estaba el proceso muy avanzado y era complicado hacerlo. Mi familia me decía que tenía que ir, pero yo sentía que no iba a poder”.

La joven relató que esos meses fueron muy difíciles y el viaje estaba en duda. Sin embargo, siguió el consejo de su familia y decidió hacerlo. “Cuando llegué a Qatar me di cuenta de que era todo lo que necesitaba. Siento que Dios tenía este viaje preparado para mí. Me fui con la intención de sanar, de conectarme conmigo y lo logré. Pude volver a disfrutar, a juntarme con amigos, a reírme, a ver la vida de forma linda”, reflexionó.

Maitena pudo ver varios partidos de la selección y tras gastar todos sus ahorros en una entrada para la semifinal, recibió el mejor regalo de parte de la madre de Messi Gentileza Martina Riffel

Para cerrar, precisó “Este viaje terminó siendo de mucha sanación, de intentar cerrar cosas que estaban inconclusas. Si bien es algo difícil, creo que lo estoy logrando. Convivo todos los días con el dolor, pero de a poco estoy empezando a recordarlo de una forma feliz, que es como creo que él lo hubiera querido”.