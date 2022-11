Es argentino, está en Qatar por el Mundial y consiguió un trabajo soñado

escuchar

Marcos Perren es argentino y su nombre cobró popularidad tiempo atrás, cuando participó de la segunda temporada del reality de pastelería Bake Off Argentina (Telefe). En abril de 2022 se mudó a Noruega en busca de nuevas aventuras y consiguió trabajo como mozo y bartender. Pero, hoy está en otro país, particularmente en el que lleva semanas en boca de todos y en el que más de uno quiere estar: Qatar. En diálogo con LA NACION contó cómo consiguió trabajo como voluntario de la FIFA en el Mundial y llegó a cumplir uno de sus sueños.

Marcos reveló que desde hace mucho tiempo, incluso antes de irse a vivir a Noruega, soñaba con viajar al Mundial de Qatar y vivir la experiencia de estar ahí, en el centro de la escena. Por momentos la posibilidad se le escurría de las manos, pero al llegar a Europa su panorama cambió. “Tenía un sueldo que me daba la oportunidad de poder pensarlo y ahí lo decidí”, le contó a LA NACION. Fue así como durante los últimos meses ahorró para cumplir su objetivo. Sin embargo, no sabía que tendría otra oportunidad en el camino.

Marcos está trabajando en el Mundial como voluntario de la FIFA Gentileza Marcos Perren

“De casualidad vi una publicación en Twitter de que estaban buscando voluntarios de parte de la FIFA para ir al Mundial de Qatar. Me anoté en mayo y en septiembre, una semana después de que me comprara una entrada para ver el partido de la Argentina contra Arabia Saudita, me avisaron que quedé seleccionado”, explicó. Ante esta situación, tomó una tajante decisión: “Renuncié a mi trabajo en Noruega para ir a Qatar”.

En cuanto a cuáles eran los requisitos que le pedían, la edad ni la nacionalidad eran un obstáculo, ya que, según remarcó, “lo más importante era hablar inglés”. Después tuvo que completar formularios, responder una serie de preguntas y hacer una entrevista. El sueño estaba a punto de cumplirse.

En qué consiste ser voluntario de la FIFA durante el Mundial de Qatar

“Los voluntarios de la FIFA tenemos que trabajar durante cierta cantidad de días dependiendo del rol que nos tocó. Ellos te lo asignan y vos decidís si aceptar o no. Yo lo hice porque después no te aseguraban que te fueran a dar otro”, indicó. “Estoy en uno de los hoteles, en la parte de transportes, organizamos los traslados desde el hotel a los estadios”, detalló.

Marcos mostró como fue su viaje desde Noruega a Qatar (Video: Instagram @marcosbakeoffargentina)

“Me asignaron trabajar como mínimo siete días, de los cuales voy cinco. Como soy voluntario puedo elegir la cantidad de días que quiero trabajar, así que una vez que complete esos siete, me quedo a disfrutar del Mundial y de los partidos. Me lo tomo como vacaciones porque después vuelvo a Noruega y tengo que buscar trabajo, que se consigue rápido”, comentó Marcos.

A su vez, hizo hincapié en que a los voluntarios les cubren la estadía, el desayuno y- cuando le toca trabajar-también las comidas. Como él, hay 20.000 personas que hacen lo mismo -dieciséis mil residentes de Qatar y cuatro mil internacionales - y todos se hospedan en el mismo lugar. Si bien remarcó que lo positivo es que conoce a mucha gente y forjan “lindas relaciones”, tiene aspectos negativos. Pese a eso, agradece: “Tenemos una cama, que es lo más importante”.

Marcos compartió imágenes de su estadía en Qatar (Video: Instagram @marcosbakeoffargentina)

La habitación de la que habla, la cual mostró en uno de sus videos de Instagram, cuenta con espacio para dos personas y él la comparte con otro argentino, con quien coordinó previamente y lograron conseguir hospedarse juntos.

La experiencia de vivir el Mundial de Qatar

El exparticipante de Bake Off llegó a Qatar el 15 de noviembre dispuesto a vivir una experiencia única y, según relató, ya le pasó “un poco de todo”. Reveló que la entrada que compró meses atrás a través de una página de reventa para el debut de la scaloneta nunca llegó. “Terminé consiguiendo a último momento. Fue una adrenalina total, conseguirlas es lo más difícil de todo. Un conocido me mandó una porque pudo ingresar sin que se la escaneen, así que probé y pude así que me terminó saliendo gratis”, sostuvo.

En sus redes, también mostró que fue al partido de Suiza y Camerún y -por ser voluntario- le dieron entradas para Brasil y Serbia. Si bien no tiene tickets para ninguno de los próximos partidos, para él, la esperanza es lo último que se pierde: “Estoy intentando conseguir hasta último momento una entrada para el partido Argentina y Polonia”.

Marcos estuvo en el partido de Suiza y Camerún y en el de Brasil y Serbia Instagram @marcosbakeoffargentina

En cuanto a cuáles son sus planes post Mundial, por lo pronto tiene hospedaje cubierto hasta que termine la competencia. Su boleto de vuelta es el 20 de diciembre, pero con destino a Dubai, por lo que planea encontrar un lugar allí para pasar las fiestas antes de volver a Noruega. “Me gusta más vivir el día a día e ir probando”, subrayó.

"El mundial es una experiencia única", aseguró Marcos Instagram @marcosbakeoffargentina

Aunque no sabe con certeza que le depararán los próximos días, está feliz con su presente porque esta nueva aventura que emprendió superó sus expectativas. “El Mundial es una experiencia única, una fiesta. La gente, las hinchadas, estar en el metro y que todos estén cantando. Lo que más me sorprendió fue el ambiente mundialista que hay”, concluyó.