Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, en vivo

11.59 | Macron y Brigitte recibieron a Milei y Karina

PARÍS (AFP).- En la alfombra roja de los Juegos Olímpicos montada en el Palacio del Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, recibieron a los hermanos Milei, que entraron en el medio de los 85 líderes internacionales que desembarcaron en París para la cita deportiva. Ambos ya habían estado más temprano en una bilateral y llegaron vestidos casi con los mismos atuendos. La secretaria general de la Presidencia argentina optó por cambiar su remera y sus zapatos, pero mantuvo el traje.

De América Latina también estuvieron presentes el mandatario paraguayo, Santiago Peña; el colombiano, Gustavo Petro; y Janja da Silva, la esposa del brasileño Luis Inácio “Lula” da Silva, que vistió un vestido turquesa.

Fueron de la partida también el presidente de Israel, Isaac Herzog; el de Italia, Sergio Mattarella; y el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, entre otros que llegaron desde los distintos continentes.

En tanto, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, representó a su esposo Joe Biden, ya corrido de la carrera electoral como candidato. Estuvo además el rey Guillermo de los Países Bajos, no así la reina Máxima.

Mientras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin; y su contraparte en el conflicto con Ucrania, Volodimir Zelensky, no viajaron a París, como tampoco lo hizo el líder chino, Xi Jinping.

Este viernes, el mandatario francés comenzó a recibir en el Elíseo a los 85 jefes de Estado y de gobierno extranjeros en un acto previo a la ceremonia oficial en el río Sena.

Macron y su esposa Brigitte saludaron a sus invitados, así como a varios dirigentes de organizadores internacionales en la alfombra roja colocada en el patio de honor del palacio que sirve de sede a la Presidencia francesa.

11.50 | Encuentro

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que viajó hasta París el martes por la noche, se encontró hoy con la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, en la previa de la ceremonia de apertura.

“Le expresé mi deseo de unos buenos Juegos, que transcurran en paz y con fraternidad, de acuerdo al espíritu olímpico”, contó el funcionario peronista que ahora abreva en los libertarios.

"Le expresé mi deseo de unos buenos Juegos, que transcurran en paz y con fraternidad, de acuerdo al espíritu olímpico", contó el funcionario peronista que ahora abreva en los libertarios.

11.47 | Así fueron los últimos cinco encendidos del pebetero olímpico

¡LLEGÓ EL GRAN DÍA! 🇫🇷 🎆 🎉



Hoy disfrutaremos de la #CeremoniaDeApertura de #Paris2024. 🎆



Hoy disfrutaremos de la #CeremoniaDeApertura de #Paris2024.

11.44 | Foto de la delegación argentina

¡Hay equipo! 🇦🇷🩵🤍



La delegación argentina ya está preparada para la #CeremoniaDeApertura



¡Los espera el río Sena! ⛴️



La delegación argentina ya está preparada para la #CeremoniaDeApertura

11.17 | Espionaje con drones

Canadá apartó a su DT del fútbol femenino, Bev Priestman, del resto de los Juegos Olímpicos de París después de que se encontraran nuevas pruebas del espionaje con drone que le hizo a un equipo rival.

La decisión de la selección, vigente campeona olímpica, llega un día después de que Jasmine Mander, auxiliar del equipo, y el analista Joey Lombardi fueran ya enviados de vuelta al país por utilizar un drone para filmar un entrenamiento de Nueva Zelanda, una de sus rivales en la fase de grupos de los Juegos. Lombardi llegó a ser detenido por la polícia francesa y recibió una sentencia de ocho meses de prisión que quedó en suspenso, en un caso que será investigado por la FIFA.

”En las últimas 24 horas hemos obtenido información adicional respecto al uso de drone contra oponentes, previo a los Juegos”, dijo Kevin Blue, director ejecutivo de la federación de fútbol canadiense. ”A la luz de estas nuevas revelaciones, Canada Soccer ha tomado la decisión de suspender a la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Bev Priestman, durante el resto de los Juegos Olímpicos de París 2024 y hasta la finalización de nuestra revisión externa independiente que anunciamos recientemente”, anunció.

El equipo canadiense, que defiende la medalla de oro lograda en los pasados Juegos de Tokio 2020, vencieron el jueves a Nueva Zelanda por 2-1 en su debut en el torneo de fútbol olímpico, que arrancó unos días antes de la ceremonia de inauguración de este viernes.

A raíz de la polémica, Priestman no estuvo en el banco en el debut canadiense, pero se esperaba su regreso para el segundo partido del domingo contra Francia por el Grupo A, que también integra Colombia.

Su asistente Andy Spence dirigirá al equipo durante el resto de los Juegos.

10.54 | “Actos maliciosos”

Las líneas de tren de alta velocidad en Francia sufrieron varios “actos maliciosos” que afectaron gravemente el tráfico el día en el se celebraba la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos, según dijo el viernes la compañía ferroviaria SNCF. Fueron las rutas en el oeste, el norte y el las que se vieron afectadas, señaló SNCF.

Funcionarios del gobierno denunciaron los incidentes aunque en un primer momento no había indicios que relacionaran los sucesos con los Juegos. Muchas familias francesas también comenzaban las vacaciones de verano el viernes.

10.37 | Ceremonia fastuosa

Por Gastón Saiz

Macron prometió “una de las más increíbles ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos”. Y así parece que será. Francia planeó una enorme apuesta para inaugurar París 2024, que en realidad ya arrancó hace dos días, principalmente con el fútbol y el rugby seven, dos deportes que trajeron malas noticias para Argentina.

La celebración, a partir de las 14.30 de nuestro país, se desarrollará en el emblemático río Sena, que se convertirá en una pasarela por donde desfilarán en barcos las delegaciones de miles de atletas. Pero no todo resultó un camino de rosas para llegar a esta idea tan innovadora como riesgosa: en mayo de 2020, el prefecto de policía de París Didier Lallement casi le dio un golpe letal al original plan, al explicar que no quería esta apertura en el Sena porque “en términos de seguridad no era posible”. Una alternativa era un desfile a lo largo de los Campos Elíseos, aunque fue rápidamente subestimada por tildársela de “previsible y aburrida”.

Leé la nota completa aquí.

10.18 | Operativo de seguridad

Unos 45.000 agentes de policías y 10.000 soldados fueron desplegados para garantizar la seguridad de una concurrencia multitudinaria. Se esperan unos 300.000 espectadores, además de los mandatarios extranjeros invitados, en las márgenes del Sena y puntos aledaños.

Aviones caza, drones de vigilancia y helicópteros con francotiradores eran los únicos autorizados a sobrevolar el cielo de la capital francesa durante la jornada.

10.00 | Comienzan los Juegos Olímpicos

París inaugura este martes las Olimpíadas con una ceremonia multitudinaria y que espera opacar a las anteriores en una muestra de galantería y suntuosidad, de acuerdo con los detalles que se conocen hasta ahora. La cita es a partir de las 14.30 hora argentina y contará con las presencias de más de cien presidentes de todos los continentes. Javier Milei, junto a su hermana Karina, serán la cara argentina en el palco.

