El triatleta Marco Cinquantini, de Italia entrenó en su balcón. Sus vecinos le pusieron el clima de competencia con gritos y aplausos. Desde el balcón de arriba hasta le alcanzaron una botellita de agua con una soguita. 00:14

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 14:51

En épocas de cuarentena, consecuencia del coronavirus que mantiene en alerta al mundo, varios deportistas se las rebuscan para continuar con su plan de entrenamiento y no perder capacidad aeróbica. En Italia, por ejemplo, Marco Cinquantini , es un triatleta que se las rebuscó para pedalear con su bicicleta en el balcón. El clima de competencia se lo armaron sus vecinos, quienes les hicieron sentir una atmósfera real de carrera con gritos y palabras de aliento.

"Cuando no podés salir de casa, no hay más carreras, no hay más público, entonces decidís simular todo en la familia y siempre hay una solución. Quedarse en casa en este período es esencial", escribió en su cuenta de Instagram.

En Italia está permitido salir a correr a los parques, pero el deportista advierte a toda la población lo que eso implicaría: "El decreto puede prever lo que quiere, que se puede hacer deporte, que se debe mantener una distancia segura pero todo sigue siendo un riesgo", fueron sus palabras.

"En el mal, tengo suerte, tengo rodillos, tengo una alfombra donde puedo correr, pero ciertamente nadie me los dio. Los compré en tiempos sin coronavirus porque para mí correr o pedalear, es lo fundamental", reconoce.

Por último, cierra con un mensaje positivo a todas las personas que están ansiosas por entrenar durante el confinamiento. "Hacelo en tu casa. Y si no tienes ninguna herramienta para hacerlo, inventá, ponete a subir escaleras".