Murió César Luis Menotti: su relación con Diego Maradona y las polémicas cuando lo dejó afuera de la selección de 1978

Escuchar

César Luis Menotti fue el entrenador que sacó la mejor versión de Diego Maradona en el Mundial Sub 20 del 79 que ganaría la Argentina, pero que también lo dejó afuera de la nómina del 78. Y fue el DT que lo condujo en el Mundial de España 1982. Vivieron momentos de distanciamientos y enojos y también de agradecimientos y afectos. En una oportunidad, el Diez lo consideró como el técnico que más le había enseñado. “Él nos hizo correr más que los alemanes, y tocar como los brasileños. Flaco, te quiero con el alma y te deseo lo mejor”, había dicho en 2019 Maradona mientras dirigía a Dorados de Sinaloa .

Fue justamente Menotti, quien falleció este domingo a los 85 años, el que lo hizo debutar en la selección argentina. Argentina goleaba 5-1 a Hungría y el técnico se convenció que era el momento indicado, con la Bombonera como testigo, para darle los primeros minutos en celeste y blanco a Diego Armando Maradona, con apenas 16 años y 4 meses, todavía el jugador más joven en debutar con la selección.

El recuerdo del seleccionado argentino campeón mundial juvenil en 1979 @tphoto2005

Recién habían pasado 130 días de su estreno en la primera de Argentinos Juniors, el estadio que hoy lleva su nombre, pero el 27 de febrero de 1977 comenzaba un romance entre Diego y la selección. El reloj marcaba 20 minutos del segundo tiempo y Maradona reemplazó a Leopoldo Luque. El partido terminó Argentina 5 (tres goles de Bertoni y dos de Luque) - Hungría 1. El contexto se dio en una serie de amistosos de preparación con vistas a la Copa del Mundo que se jugaría un año y medio después en el país y que ganaría la selección, el primero de los dos títulos mundiales que obtuvo en su historia.

¿Qué sintió Maradona ese día? “‘Va a entrar por Luque, me dijo Menotti. Haga lo que sabe, esté tranquilo y muévase por toda la cancha. ¿Estamos?’ Eso me dio coraje. Empecé a correr ahí cuando oí que la tribuna coreaba mi nombre. ¡Maradooó, Maradooó! No sé que me pasó. Me temblaron las piernas y las manos. Era un ruido bárbaro: la tribuna gritaba, lo que me había dicho Menotti me sonaba en la cabeza, Lo digo honestamente: tenía un julepe bárbaro”, reconocería Maradona luego en Yo soy el Diego, el libro realizado por los periodistas Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo.

Menotti y Maradona viendo Ecuador-Argentina, por las eliminatorias para la Copa del Mundo de Francia 98 EDUARDO DI BAIA

¿Por qué no fue al Mundial 78? Maradona lloró al conocer la noticia, lo vivió durante muchos años como una gran frustración. En diciembre de 2017, Menotti reconoció como un error no haber llevado a ese campeonato que se desarrolló en la Argentina. “Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la selección argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la FIFA lo ‘asesinaron’”, consideró el Flaco en una entrevista con radio Mitre.

“Maradona se quedó afuera de la lista para el mundial 78 porque Menotti ya se había comprometido con cuatro jugadores, entre ellos yo, que íbamos a estar seguro, y entonces quedaba como lógico sacarlo porque era el más chico, con apenas 17 años”, confesaría años después Leopoldo Luque.

Luego Maradona iría con Menotti al Mundial de España 1982, que terminó para el ídolo a pura frustración y expulsado ante Brasil. Y la selección argentina volviendo antes de tiempo.

El recuerdo del seleccionado argentino campeón mundial juvenil en 1979 @tphoto2005

En 1979, un equipo de ensueño

La selección juvenil dirigida por Menotti ganó los seis encuentros del Mundial 79 y Maradona anotó seis goles. Dos en el debut 5-0 ante Indonesia en el Grupo 2, uno en el 4-1 ante Polonia por el cierre de la primera fase, uno en el 5-0 a Argelia por cuartos de final, otro a Uruguay en la semifinal que vencieron por 2-0 y por último el ya mencionado grito en la final ante la Unión Soviética liquidó el encuentro cuando anotó el 3-1. El goleador del equipo fue Ramón Díaz, con 8 tantos y el Diego fue elegido mejor jugador de la competencia

La selección juvenil con Diego Maradona y Ramón Díaz que hacía levantar temprano a los argentinos terminó levantando la Copa. “Un día como hoy, en 1979, Argentina ganaba su primer Mundial Juvenil, en Japón. Siempre es una gran alegría recordar este momento, porque nosotros nos divertíamos mucho dentro de la cancha. La final fue contra la Unión Soviética, y fue un partido muy difícil. Ellos eran gigantes y tenían una preparación física impresionante. Se pusieron en ventaja con un gol de cabeza. Pero pudimos darlo vuelta, respetando nuestro estilo. Alves puso el empate, de penal. Algunos preguntan por qué los pateaba él. Y el tema es que definimos con un campeonato de penales, quién los iba a patear en los partidos. Y llegamos a la final Abel y yo. Y lo dejé ganar, le di un changüí”, recordó Maradona en 2020.

“Pero si ven el partido, van a ver que quería patearlo yo. A partir del empate, ellos nos empezaron a respetar más. Entró el Tucu Meza y cambió el partido. Enseguida el Pelado Díaz puso el 2-1, con el mejor gol del campeonato, y después yo liquidé el partido con un gol de tiro libre al palo del arquero, que parecía de 30 años. Salir campeones, de la mano del Flaco Menotti, fue una sensación única para todos nosotros. Lloramos, nos abrazamos, cantamos. Yo le había prometido a mi viejita que le iba a llevar la copa, y gracias a Dios se nos dio. Le mando un abrazo ENORME a todos los muchachos, felicidades en su día, y vamos Argentina”, cerró el recuerdo.

El recuerdo del seleccionado argentino campeón mundial juvenil en 1979 @tphoto2005

Tiempos de distanciamiento

Una de los principales dolores que sentía Maradona era cuando escuchaba a Menotti decir que el mejor de toda la historia no era él ni Messi, sino Pelé. Durante una entrevista con Radio Splendid, el Flaco, se metió en la discusión que envuelve a este deporte: ¿Quién es el mejor de la historia? Sin embargo, el rosarino no titubeó y eligió entre Pelé, Cruyff, Di Stéfano, Maradona y Messi. “Hay uno que no, hay uno que no tiene... No, no se puede comparar, es imposible. Hay uno que si hubiese jugado hoy ganaría él solo los partidos. Los partidos 5 a 0, solo él contra todo. Que se pelee con Pelé no se puede comparar”, había dicho varias veces, incluso repitió en marzo de 2024.

Luego, ya con una decisión tomada, agregó: “Después tenemos a Diego. Tenemos a Cruyff, que fueron hermosos, que fueron grandes. Di Stéfano, ahora a Messi. Pero Pelé fue una cosa imposible. Y lo digo con la seguridad de haber convivido con él un año, jugando todos los días, siendo suplente de él”. Y había agregado Menotti: “No, Pelé es incomparable. Mira que me ha tocado, inclusive he jugado en partidos amistosos con Di Stéfano, con Sívori, con Diego… Pero esto no quiere decir que los otros no hayan sido fenómenos. Pero Pelé fue algo imposible e irrepetible para mí”.

Menotti y Maradona, en los comienzos de la relación

La pelea incluso tuvo diferentes aristas. La guerra del menottismo y el bilardismo llegó a uno de los puntos más altos imaginados. Carlos Bilardo había elegido a Diego Maradona como capitán para México 86. Para César Luis Menotti la cinta siempre había sido de Daniel Passarella. Hasta en eso se diferenciaron y en ese momento se identificó a cada uno de los jugadores con el entrenador que más se valoraba a cada uno.

Menotti había criticado incluso a Maradona. Un par de meses antes del Mundial había señalado: “Maradona ha perdido su identidad desde hace tiempo y cada vez va peor. Lo demuestra ahora que quiere comprarse un Rolls Royce. El fútbol es un juego del pueblo y los profesionales de este deporte se tienen que preocupar por los intereses populares, no hacer lo que hace Maradona”, dijo en declaraciones a un periódico alemán. Por ese entonces, también se le adjudica una frase que Menotti luego dijo que fue mal interpretada. “Si Maradona deja de vivir como un barrilete, que si voy o no voy, puede ser la figura del Mundial”, había dicho.

En una entrevista con El Gráfico, en 2014, le preguntaron a Menotti si sabía que por su dicho había surgido el histórico relato de Víctor Hugo. El entrenador reconoció que fue él el que le dijo “barrilete” a Maradona, pero en un contexto positivo. Su explicación fue la siguiente: “Sí, claro que lo sabía, nació en una declaración mía sobre Maradona. Pero siempre mintiendo... Antes de ese Mundial dije que Maradona iba a ser la figura de la Copa, que se había pasado los últimos tiempos de su vida viviendo como un barrilete: que si voy o no voy. La primera temporada de Diego en Nápoles para mí fue la mejor de toda su carrera, mirá lo que te digo, pero después empezó a vivir un montón de circunstancias confusas. Antes del Mundial lo superó y dije: ‘Dejó de vivir como un barrilete’, pero lo dije como elogio”. Pero la mayoría de los medios no le dio esa interpretación a la frase de Menotti.

Tiempo de elogios

El 26 de enero de 2017, Maradona dijo en una entrevista con TyC Sports: “El mejor DT en la historia de la selección argentina fue Menotti. Es una vergüenza que Menotti no tenga un cargo en el fútbol argentino”, había declarado Diego Maradona cuando le preguntaron quién era el mejor entrenador y no dudó en elegirlo por encima de Carlos Bilardo, el técnico con el que ganó la Copa del Mundo en México 86.

Cuando Menotti regresó a la AFA en 2019 como el nuevo Director de selecciones nacionales para llevar adelante el proyecto presentado en noviembre de 2018, el Diez lo elogió: dijo que consideraba que el Flaco es el único que podría cambiar el rumbo de la selección, así como lo hizo hace 45 años, cuando se los llamaban “los campeones morales”.

Diego Maradona, como DT de Gimnasia Archivo

“Que el Flaco Menotti esté comandando hoy la A.F.A., me da un gran placer”, decía el texto que Maradona había publicado en su cuenta de Instagram. Además hizo referencia a que el presidente de la organización, Claudio “Chiqui” Tapia, finalmente se dio cuenta del beneficio que obtendrá la selección al tener al excampeón mundialista al mando de la albiceleste. “Lo único que pido es que a Menotti todavía le queden fuerzas para encaminar al fútbol argentino, porque él sabe cómo hacerlo. Si el Flaco está fuerte, el fútbol argentino va a ser fuerte también”, publicó Diego con una foto que los muestra a ambos en sus mejores épocas.

La muerte de Maradona

Cuando Maradona murió a los 60 años, Menotti se mostró enojado con el entorno del astro del fútbol, en este último tiempo en el que su salud se encontraba muy delicada. “A Diego lo ayudaron poco, como siempre pasa con este tipo de figuras”, reflexionó. “El éxito te lleva al borde del precipicio, un paso adelante te lleva a la muerte y un paso atrás, a la gloria”, metaforizó el extécnico de la selección.

Recordó a Maradona con mucho cariño: “Era muy inteligente y había que tener el carácter que hace falta para ser el entrenador. Tenía una vocación de aprendizaje y de gran compañero. Adentro de la cancha nunca abusó de ser el rey para con sus compañeros”. En diálogo con TyC Sports, el “Flaco” Menotti había expresado su dolor ante la noticia que conmocionó al mundo. “Estoy destruido. No hay opiniones para hacer ahora y en este momento”, sentenció.

El 11 de marzo de 2021, Menotti recibió la vacuna contra el Coronavirus en el Luna Park y recordó que fue el entrenador que más tiempo tuvo bajo sus órdenes al ex jugador del Barcelona y Boca, entre otros, recordó el momento en que falleció el 10. “Soy el entrenador que más estuvo al lado de él, lo tuve seis años. Sí, es muy doloroso, pero lamentablemente no se notaban en él los mismos deseos de otros años”, había dicho el DT campeón del mundo 1978.

LA NACION