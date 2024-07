Copa América 2024: el sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras el pase a semifinal de la selección

Escuchar

Es oficial. La selección argentina jugará una nueva semifinal de la Copa América. El jueves el conjunto de Lionel Scaloni se midió ante Ecuador en un partido que tuvo mucho sufrimiento, un gol inesperado y una definición desde el punto del penal. Una vez más, Emiliano Martínez se puso la capa de superhéroe y de esta manera el equipo se enfrentará a Canadá o Venezuela el próximo martes 9 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tras ausentarse en el partido contra Perú, el jueves Leo Messi volvió a calzarse la cinta de capitán y, como siempre, contó con el apoyo incondicional de su familia. Tanto Antonela Roccuzzo como sus hijos Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (6) dijeron presente en el NRG Stadium de Houston, Texas y lo alentaron en todo momento. Fiel a su estilo, la rosarina celebró el agónico triunfo albiceleste con un posteo en redes sociales y le dedicó un mensaje especial a su marido.

La Argentina le ganó por penales a Ecuador y está en la semifinal de la Copa América (Foto: Instagram @leomessi)

Es preciso decir que el encuentro entre los argentinos y los ecuatorianos tuvo muchas emociones. Lisandro Martínez abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo, pero cuando todo parecía liquidado, a los 91 minutos, Ecuador encontró el empate. Como en los cuartos de final no hay alargue, se definió desde los 11 pasos. Lionel Messi pateó primero y para sorpresa de más de uno, su disparo no terminó adentro del arco. No obstante, ‘Dibu’ se convirtió en héroe y gracias a la ejecución de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, el equipo pasó a la semifinal.

El sentido mensaje que Anto Roccuzzo le dedicó a Leo Messi tras el triunfo de la selección argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Los jugadores celebraron la victoria y sus familiares también. Justamente este viernes, Antonela Roccuzzo felicitó a Leo Messi con un sentido mensaje. “Semis. ¡Siempre con vos amor! ¡Vamos Argentina!”, escribió la rosarina. Sus palabras estuvieron acompañadas por la postal más tierna de ella y sus tres hijos en el NRG Stadium a pura sonrisa y vistiendo la camiseta alterativa de la selección.

Lo cierto es que la presencia de la familia Messi en el estadio no pasó inadvertida en ningún momento. Cuando la rosarina llegó al NRG Stadium junto a sus hijos, sus suegros y el resto de su familia, todos los reconocieron. Incluso en un video que se viralizó se pudo advertir que al verlos, los hinchas gritaron y aplaudieron, evidenciando así el cariño que les tienen.

El sentido posteo de Lionel Messi tras el triunfo ante Ecuador en la Copa América 2024

Pero lo cierto es que Antonela Roccuzzo no fue la única que celebró el triunfo albiceleste en redes sociales. Este viernes, tras las emociones del partido y ya enfocado en la semifinal, Leo Messi compartió con sus 500 millones de seguidores de Instagram un sentido mensaje sobre lo que sucedió en Houston. Incluso tuvo un gran elogio hacia Emiliano Martínez.

El posteo de Leo Messi tras el triunfo de la selección argentina (Foto: Instagram @leomessi)

“Un pasito más… Sufrimos mucho ante un rival duro. Pasamos a semis gracias al trabajo de todos y encima tenemos al mejor arquero del mundo. ¡Vamos Argentina!”, escribió el campeón del mundo. Emiliano Martínez, en tanto, no tardó en agradecerle el gesto. “Vamos por más”, comentó ‘Dibu’.

Cuándo juega la selección argentina la semifinal de la Copa América

El conjunto de Lionel Scaloni es el primero de los cuatro equipos confirmados para la semifinal de la Copa América. Su rival será Venezuela o Canadá, dependiendo de quien gane el duelo que se disputará este viernes a partir de las 22 (hora local) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La selección argentina se enfrentará con el equipo ganador el martes 9 de julio a partir de las 21 (hora local) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En cuanto a los otros partidos que quedan de cuartos de final, el sábado a las 19 (hora local) Colombia y Panamá se verán las caras en el State Farm Stadium de Arizona. Asimismo, a las 22 (hora local) Uruguay se medirá con Brasil en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Al término de estos encuentros se conocerá cómo quedará conformada la segunda semifinal.

LA NACION