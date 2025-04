Sebastián Graviotto, el exmarido de Juana Repetto, rompió el silencio y aclaró los motivos de su separación

Hace unos días, luego de que circularan varios rumores en los medios de comunicación, Juana Repetto confirmó a través de sus redes sociales que se separó de Sebastián Graviotto, el padre de uno de sus hijos. Si bien en su extenso comunicado en redes la hija de Reina Reech no dio demasiados detalles al respecto, aclaró que no la dejaron, como muchos especulaban al principio. Sin embargo, en medio de todo esto, empezaron a dar vueltas versiones que apuntaban a una infidelidad por parte de su ahora exmarido, por lo que fue duramente criticado en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista Marcia “Pochi” Frisciotti, más conocida en redes como @Gossipeame, publicó un mensaje de una seguidora que reforzó esta teoría. “Él hace un tiempo estuvo en Mendoza y le tiraba a todo lo que se movía, un asco el pibe”, se lee en la captura de pantalla. “Me cuentan que esto habría sido en diciembre del 2022. Muchas escribiéndome para decirme que él re la habría cag...do”, sumó.

Por este motivo, a pesar de que suele mantener un perfil bajo, Graviotto se vio obligado a aclarar qué fue lo que pasó entre él y su exmujer. “Gente, ¿cómo andan? Bueno, no acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí… mensajes lindos y mensajes como: ‘Pobre Juani’, ‘la mujer que te perdiste’. Estoy de acuerdo, es una gran mujer. Gran, gran mujer. La admiro un montón…”, comentó a través de un clip que publicó en sus historias.

Más adelante, respecto de los motivos de la separación, aclaró: “Ella tomó la iniciativa, no venimos de un buen año, venimos laburándolo, terapia de pareja, haciendo terapia los dos”. “Es mi segunda separación, ya pasé por esto y bueno, sí, es verdad que yo quería seguir intentándolo -intentándolo no- sino que como no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos, que ese es el objetivo principal”, sentenció.

“Ella considera que no, que ya está y está bien y le agradezco porque si ella considera que ya está, está bueno tener el valor y el amor de comunicarlo, porque no es fácil…”, concluyó. Cabe recordar que, en su descargo, Repetto, implícitamente, había adelantado que fue ella quien tomó la decisión. “Lo que quiero decirles es que no me dejaron. No quiero entrar en detalles de la situación, pero está medio país dándome el pésame como si estuviera llorando, destruida. No es real, así que lo primero que me salió fue decirles eso y, ahora, quiero decirles que estoy bien”, detalló la influencer.

Asimismo, remarcó que ambos están llevando la separación de la mejor manera posible por el bien de sus hijos: “Lo estamos haciendo lo mejor posible, poniendo el foco en estar entre nosotros bien y poder acompañar a los chicos de la mejor manera, tratando de ponernos de acuerdo en este nuevo formato de familia. No es fácil, por eso nos estamos separando, pero con mucho amor y firmeza en hacer lo mejor para los chicos, dejando de lado nuestras diferencias”.