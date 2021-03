Copa Argentina: Defensores de Belgrano ve en la desesperación y obligación de Boca una oportunidad para dar el golpe

Si el fútbol es un deporte propenso a las sorpresas, el formato de la Copa Argentina, a un partido eliminatorio, potencia los imprevistos. El cruce de caminos entre un equipo de primera división y otro de una categoría inferior es una aventura con destino incierto. A veces pone a algunos al borde del abismo, como le ocurrió a Boca con los apuros por los que pasó en la rueda anterior para vencer a Claypole, un recién ascendido a la primera C.

A ese antecedente, y a la inestable actualidad de Boca, se aferra Defensores de Belgrano para dar un batacazo este miércoles, a las 20.10, por los 16os de final, en el estadio Ciudad de La Plata. “Defe”, que en la temporada pasada tuvo aspiraciones de ascender a primera, empezó en la Primera Nacional con dos empates, ante Instituto y Barracas Central.

El Dragón, ante la ocasión de hacer historia

Tiene nuevo entrenador en Gastón Esmerado y modificó el 50 por ciento del plantel, que igual conserva a varios referentes veteranos, como el zaguero central Luciano Goux (41 años) y el volante Juan Manuel Sosa (36). “Hubo una renovación y cuesta, falta entendimiento entre los jugadores y funcionamiento. Pero estamos preparados para hacerle un partido incómodo a Boca. La obligación y desesperación es de ellos, no vienen bien; nosotros tenemos que disfrutar”, expresó Esmerado, que sigue trajinando como entrenador en la segunda división, desde que debutó en Puerto Madryn -estuvo cerca del ascenso- y continuó en Temperley, Almagro (dos ciclos), Nueva Chicago y Defensores de Belgrano.

Luciano Goux (41 años), referente de Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano Oficial

Fundado en 1906, su estadio se levanta sobre los cotizados metros cuadrados ubicados entre las avenidas Comodoro Rivadavia y del Libertador, Enfrentará a Boca luego de más de 90 años; lo hizo en nueve ocasiones entre 1915 y 1930, con una victoria, dos empates y seis derrotas. El presidente Marcelo Achile invoca el espíritu del equipo de barrio: “Tenemos futbolistas que juegan como hinchas. La Copa Argentina empareja mucho, se iguala con las ganas y el espíritu. Y nosotros siempre demostramos que tenemos ganas y espíritu”. Achile es un dirigente histórico y de peso en el ascenso, con vínculos con el presidente Alberto Fernández. El último lunes, el primer mandatario fue investido con la presidencia del Consejo del Partido Justicialista en un acto político en la cancha de Defensores. Algunos rumores sitúan a Achile en la lista de candidatos para reemplazar a Claudio Tapia al frente de la AFA.

Agustín Rossi será titular esta noche; no ataja desde principios de enero, en un 2-2 ante Argentinos Pool ARGRA

Goux está a tres meses de cumplir ocho años en el Dragón: “Vamos a tratar de ganar para quedar en la historia del club, en el recuerdo y la memoria del hincha. Estamos poniendo el pecho desde que nos fuimos a la C”. Más allá de que un triunfo ante Boca sería inolvidable y tendría una repercusión mediática inigualable, Esmerado ubica la prioridad de la temporada en la Primera Nacional: “El partido con Boca es trascendental para el club y los jugadores. Nos debe servir de envión y confianza para crecer en el ascenso, que es nuestro objetivo”.

A las dudas futbolísticas que arrastra Boca se agrega el debilitamiento que podrían causarle varias ausencias importantes: Tevez, Villa, Cardona, Campuzano. El técnico Miguel Ángel Russo, que ante Claypole le dio una oportunidad al tercer arquero (Javier García), ahora optará por el segundo (Agustín Rossi). Como ante Claypole, la línea media estará integrada por juveniles surgidos de las inferiores: Zeballos, Varela, Almendra y Obando, “Me gustaría que jueguen todos. Cuanto más difícil, mejor. Aun con otros nombres, sigue siendo Boca y cuando un grande está dolido es peligroso. Podemos hacer un partido táctica y estratégicamente perfecto, pero el rival tiene la jerarquía individual para romper todo eso”, expresó el Gato Esmerado.

Claypole estuvo muy cerca de darle un dolor de cabeza a Boca Nicolas Aboaf

Si Boca supera esta rueda, y River hace lo propio ante Atlético Tucumán, la Copa Argentina tendrá por primera vez al superclásico, por los octavos de final. En el mismo escenario de esta noche, Boca fue eliminado en 2019 por penales por Almagro (Primera Nacional), en la noche que debutó Daniele De Rossi con un gol.

En esta Copa Argentina, hasta ahora son seis los equipos de primera que no pasaron la barrera contra adversarios del ascenso o de torneos del Interior: Huracán (eliminado por Estudiantes de San Luis), Arsenal (Huracán Las Heras), Rosario Central (Boca Unidos), Unión (Dock Sud), Estudiantes de La Plata (Laferrére) y Aldosivi (Talleres de Remedios de Escalada). Si no superaba a Claypole, la permanencia de Russo hubiese sido insostenible. Después de ese encuentro, en el que Boca salió señalado por el resultado ajustado y un flojo rendimiento, el plantel se comprometió en una reunión a no exponerse más a una derrota que rozaba el papelón. Cualquier desliz agudizaría la crisis que lo viene erosionando desde que quedó eliminado en la Copa Libertadores. Enfrenta a un rival que le dicen el Dragón en un momento en el que no está para jugar con fuego.

Probables formaciones

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Agustín Almendra y Agustín Obando; Mauro Zárate y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Agustín Almendra y Agustín Obando; Mauro Zárate y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo. Defensores de Belgrano: Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Emiliano Mayola e Iván Nadal; Juan Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcos Rivadero y Alejandro Martínez; Alejandro Lugones y Luis López. DT: Gastón Esmerado.

Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Emiliano Mayola e Iván Nadal; Juan Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcos Rivadero y Alejandro Martínez; Alejandro Lugones y Luis López. DT: Gastón Esmerado. Árbitro: Mauro Vigliano

Mauro Vigliano Estadio: Ciudad de La Plata.

Ciudad de La Plata. Hora: 20.10

20.10 TV: TyC Sports

