Chacarita eliminó a Tigre de la Copa Argentina y Fernando Brandán pasó de agredido con un botellazo a definir con un penal

Un clásico, una rivalidad que explotó 41 años atrás y que, como ahora, tuvo el mismo ganador y una serie de penales como vía para definir. Aquel episodio y el nuevo capítulo también fueron desdoblados: en 1983, Chacarita y Tigre se midieron en encuentros de ida y vuelta por los cuartos de final de la primera B, y en esta ocasión lo hicieron en un único juego, pero este miércoles completaron el cotejo que se suspendió el 21 de febrero pasado, cuando un simpatizante del Matador agredió con una botella a Fernando Brandán cuando Tigre ganaba por 1 a 0 en el estadio de Arsenal. En la reanudación, 58 días después, el Funebrero igualó al minuto con una polémica conquista y luego Brandán se vistió de héroe y selló el triunfo por 5-4 en la tanda de penales. Chacarita jugará frente a San Lorenzo uno de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina; mientras, Tigre sigue en caída libre.

Tras el sorteo de los cruces de los treintaidosavos de final, el de Tigre vs. Chacarita era uno de los dos partidos de alto riesgo para los organismos de seguridad. El restante, Godoy Cruz vs. San Martín, de San Juan, que se jugó en San Luis –el Tomba venció por 4-3 por penales, tras un 0 a 0– y estuvo demorado por incidentes en las tribunas. La enemistad entre el Matador y el Funebrero es extrema al punto de que el partido que se desarrolló en Sarandí –el mismo escenario en el que se definió la serie este miércoles- tuvo solamente público de Tigre, porque Chacarita cumplía una suspensión de cuatro encuentros que aplicó Aprevide por el asesinato a un simpatizante en la apertura de la primera Nacional, ante Maipú en San Martín.

Brandán pasó de agredido a héroe de Chacarita en el clásico contra Tigre. Prensa Copa Argentina

Si fueran unificados los dos episodios, los impactos futbolísticos se encerrarían en apenas dos minutos. El uruguayo Brahian Alemán abrió el marcador a los seis minutos del segundo tiempo y, tras la expulsión a Agustín Cardozo, de Tigre, la agresión a Brandán provocó la suspensión; en la reanudación, Rodrigo Salinas marcó al minuto. La transmisión de televisión evidenció que el goleador de 37 años estaba off-side, pero en las instancias preliminares de la Copa Argentina no se utiliza el VAR y eso impide revisar la jugada y colaborar con el árbitro, en este caso, Ariel Penel.

En la cancha de Arsenal pero esta vez sin público, Rodrigo Salinas, de 37 años, empató para Chacarita al minuto de la reanudación del partido suspendido el 21 de febrero en el mismo estadio. X

Las emociones se multiplicaron, porque los dos equipos tuvieron oportunidades para anotar: Matías Rodríguez y Sebastián Cocimano, de cabeza, pudieron aumentar para Chacarita; Leandro Contín dispuso de la mejor chance para Tigre. Pero el desenlace se produjo desde el punto penal. Un futbolista de largo recorrido, Juan Sánchez Miño, falló ante el arquero paraguayo Marino Arzamendia y el Funebrero empezó a inclinar la definición. La quinta y última ejecución quedó a cargo de Brandán y el agredido hace casi dos meses acertó, al igual que todos sus compañeros ejecutantes, para desatar la celebración.

El paraguayo Marino Arzamendia controla el envío aéreo: el arquero le detuvo el remate a Juan Sánchez Miño en la definición por penales y eso fue decisivo para el triunfo funebrero. Fotobaires

“Siempre quisimos jugar; en ningún momento nuestra intención fue no hacerlo. En ese momento no se podía continuar el partido, pero el tiempo pone a cada quien en su lugar: a mí me puso en la cancha y para patear el último penal. Y este premio es para todo el equipo, porque estamos todos: volvió nuestro capitán, Puchi [Luciano Perdomo], y ésa es la alegría inmensa de disfrutar juntos”, señaló Brandán. El definidor aprovechó las cámaras de TyC Sports para saludar a sus hijas, que sufrieron mucho el día de la agresión. En aquella jornada, el jugador fue trasladado al hospital Santa Lucía, donde los oftalmólogos evaluaron que presentaba una “inflamación periorbital derecha, acompañada de un edema y eritema subconjuntival”.

Resumen de los dos capítulos de Chacarita vs. Tigre

Antes de la reanudación estuvo la pulseada en el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, donde Chacarita pidió la desclasificación al rival, pero la decisión fue la continuidad a puertas cerradas, sin público. La efervescencia de los futbolistas de Chacarita tuvo como eje el regreso a la lista de concentrados de Luciano Perdomo, el capitán que en enero protagonizó un accidente automovilístico en San Miguel del Monte y estuvo tres semanas internado en terapia intensiva. Los médicos expresaron que su recuperación se trataba de “un milagro”.

"Ésa es la alegría inmensa de disfrutar juntos", manifestó Brandán, aludiendo al regreso del capitán de Chacarita, Luciano Perdomo, luego de pasar tres semanas en terapia intensiva y recuperarse "de milagro". Fotobaires

La felicidad por la clasificación del tricolor, que marcha octavo en la zona A de la primera Nacional, con 15 puntos y a 7 del líder, Quilmes, contrasta con el pésimo presente de Tigre. El Matador finalizó último en la zona B de la Copa de la Liga Profesional, con apenas 5 unidades –fue el peor de los 28 clubes– y ganó un solo partido (a Central Córdoba). Cerró su participación en la Copa de la Liga con seis derrotas, el director técnico Néstor Gorosito se alejó en la fecha 12 y luego de un interinato de un encuentro a cargo de Juan Carlos Blengio, tomó el control Sebastián Domínguez, que realiza su primera experiencia como entrenador. Hasta el momento la estadística no lo acompaña: cosechó dos traspiés y fue eliminado de la Copa Argentina.

