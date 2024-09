Cristian “Titi” Borruto, el futbolista rebelde que jugaba descalzo en potreros del conurbano bonaerense y ahora sueña con otro título mundial de futsal

Escuchar

La frase lo pinta de cuerpo entero. “El entrenador sabe que no es nada contra él. Cuando la siento, la pido. Cuando la siento, me deja. No es personal”, declaró Cristian “Titi” Borruto, de 37 años, después del debut de la selección argentina en el Mundial de Futsal, que se está disputando hasta el 6 de octubre en Uzbekistán.

En el primer partido de la fase de grupos, frente a Ucrania, el entrenador Matías Lucuix llamó a Titi para realizar un cambio. El nueve de la Selección se negó. “Acabo de entrar, no estoy cansado”, le gritó desde el otro extremo de la cancha. A los pocos segundos, robó una pelota en mitad de cancha y marcó el cuarto para la Argentina, que terminaría ganando 7 a 1.

A través de su juego peculiar, ése que tiene como escuela el potrero del conurbano bonaerense y no la pizarra característica del futsal, Borruto juega en Uzbekistán su quinto Mundial, un récord que tan sólo ostenta Lionel Messi, si se habla de futbolistas argentinos. El gran objetivo es el partido por los octavos de final ante Croacia, que se disputará este viernes desde las 12; para este desafío, Borruto llega con antecedentes importantes: es el máximo goleador albiceleste en mundiales con 16 tantos. Le sigue su compañero Alan Brandi, con 15 tantos.

Cristian Borruto es el máximo goleador de la selección argentina en mundiales de futsal con 16 tantos. EFE

“No soy un jugador de futsal, yo soy uno de calle”, declaró hace algunos años. Y quien lo vio jugar sabe que su fuerte dentro de la cancha es, precisamente, ése: no es un jugador de futsal. Es un futbolista que creció jugando a la pelota en torneos por plata, hasta que a los 19 años le ofrecieron ir a Independiente.

En la selección Argentina, fue campeón del mundo en 2016 y subcampeón en el Mundial de Lituania 2021. Además, levantó la Copa América en 2022 después de dejar en el camino en semifinales a Brasil, por penales.os empecé a jugar y eran partidos muy picantes. Lo hacía con amigos por un cajón de cervezas y por plata. Con ellos, jugamos también en una cancha de tierra abajo del puente de Dock Sud. Había peleas seguido. Y por ahí, dos se daban piñas y los demás seguíamos jugando como si nada. Lo normalizábamos. Yo nunca estuve en peligro. Pasa que me conocen todos”.

Todo el plantel del seleccionado argentino de futsal, Borruto, el primero de derecha a izquierda en la hilera inferior @argentina

—¿Te gusta más el estilo del fútbol callejero o el futsal?

—Extraño que en los partidos por plata no había reglas. Era otro estilo de juego, a pesar de que yo sigo con la misma forma de jugar; no cambié nunca. Tengo un estilo casi único y trato con esto adaptarme al juego de mis compañeros.

—¿Por qué aceptaste ir a Independiente?

—Porque lo tomaba como un pasatiempo. Trabajaba durante el día y me entrenaba a la noche. Además mis hermanos y mis amigos son de Independiente y lo hice un poco por ellos también.

—El futsal viejo era más caótico, similar a tu juego. ¿Preferís el futsal viejo o moderno?

—Me gusta el futsal viejo, el que va para adelante.

En 2006, Borruto conoció el futsal gracias a un torneo por plata en Argentinos de Avellaneda. Hernán Caruso, un ex jugador de futsal, lo vio y se le acercó tras un partido: “¿Por qué no te venís a probar a Independiente para jugar futsal?”. Titi se probó y quedó. A los dos años, el Napoli de Italia lo fichó y desde hace 16 años juega en Europa y en la Selección Argentina. Montesilvano y Acqua & Sapone de Italia, Inter Movistar de España y un paso de seis meses en Boca en 2022 fueron algunos de sus clubes durante estos últimos años. Hace dos temporadas, regresó al Napoli, donde tiene contrato por un año más.

Cristian Borruto, con la 9 de la selección argentina de futsal, en uno de los duelos del Mundial que se disputa en Uzbekistán @Argentina

En la Selección argentina fue campeón del mundo en 2016 y subcampeón en el Mundial de Lituania 2021. Además, levantó la Copa América en 2022 después de dejar en el camino en semifinales a Brasil, por penales.

“Ser campeón del mundo fue algo increíble. Un sueño que nunca pensé que podía cumplirse. Me largué a llorar cuando el árbitro terminó el partido y mirá que nunca lloro y es muy difícil sacarme una lágrima. Así y todo, ese día no paré de llorar, una sensación inexplicable, es difícil definir lo que uno siente en un momento así. Es tocar el cielo con las manos”, dijo tras conseguir la primera estrella.

—¿Cómo es vivir y jugar en la ciudad que ama a Diego Maradona?

—En Nápoles nos aman porque aman a Diego, además de parecerse mucho a nosotros.

—¿Qué es Diego para vos?

—Me encanta. Tengo un montón de cosas de él. En este momento tengo dos libros para leer, que me recomendaron allá en Italia. Están en italiano y tratan sobre su paso por el Nápoles.

—Te queda un año de contrato en el Nápoles. ¿Pensás en el retiro?

—No. Hasta que me den las piernas voy a seguir jugando.

Argentina y su duelo ante Croacia

Los octavos de final del Mundial de Futsal que se desarrolla en Uzbekistán concluirán este viernes con el duelo entre la selección argentina y Croacia. El partido está programado para las 12 (hora argentina) en el Humo Arena de Taskent y se transmitirá en vivo por DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa al duelo que arbitrará el uzbeko Anatoliy Rubakov, el favorito al triunfo es el conjunto albiceleste con una cuota máxima de 1.40 contra 6.98 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los europeos. El empate en el tiempo regular y el suplementario, que llevaría la definición a los penales, llega a 6.70. Quien se imponga en la llave avanzará a cuartos de final y se medirá contra el vencedor del cruce entre Kazajistán y Portugal -se enfrentarán este miércoles).

#FutsalWC 🏆 #Uzbekistán2024 🇺🇿



La Selección continúa con la preparación del partido ante Croacia por la definición de los octavos de final de la Copa del Mundo.



📰 https://t.co/jQcFP3oNKX pic.twitter.com/pQEsDq29u4 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 25, 2024

El equipo argentino dirigido por Matías Lucuix, que fue finalista en 2021 y campeón en 2016, se clasificó invicto a la primera instancia de eliminación directa con el primer puesto en el grupo C, en el que goleó 7 a 1 a Ucrania, doblegó 2 a 1 a Afganistán y vapuleó 9 a 5 a Angola. Con una diferencia a favor de 11 goles, fue el cuarto mejor equipo de la instancia por detrás de Brasil, Irán y Portugal.

El conjunto balcánico, por su parte, avanzó a los octavos como el segundo de los mejores terceros. En la zona C perdió contra Tailandia 2 a 1 y Brasil 8 a 1 y se impuso a Cuba 7 a 0. Así, logró dar un paso más en el campeonato y jugará contra uno de los favoritos al título.

Plantel de la selección argentina

Arqueros: Nicolás Sarmiento (Anderlecht, Bélgica) y Nicolás Kravetzky (Barracas Central).

Cierres: Pablo Taborda (Ecocity Genzano, Italia), Agustín Plaza (Peñíscola, Italia) y Sebastián Corso (Industrias Santa Coloma, España).

Alas: Luciano Gauna (Peñíscola, Italia), Lucas Bolo Alemany (Napoli, Italia), Constantino Vaporaki (RFS, Letonia), Ángel Claudino (Riga, Letonia), Lucas Trípodi (Ribera Navarra, España) y Kevin Arrieta (Alzira, España).

Pívots: Cristian Borruto (Napoli, Italia), Alan Brandi (Jaén Paraíso Interior, España) y Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior, España).