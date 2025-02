Mundial de Futsal: Ferrao, el jugador brasileño que dio positivo dos días antes de la final contra la Argentina

Carlos Vagner Gularte Filho, conocido en el mundo del futsal como Ferrao, dio positivo por testosterona en un control antidoping realizado por la FIFA el pasado 4 de octubre, apenas 48 horas antes de la final del Mundial de Uzbekistán 2024. Ante esta situación, el organismo rector del fútbol mundial, a través de su Comisión Disciplinaria, resolvió suspenderlo de manera provisional. De confirmarse el uso de sustancias prohibidas, podría afrontar una sanción de entre dos y cuatro años.

Lo llamativo de este caso, que ya escaló al nivel de escándalo en Brasil, es que la noticia fue divulgada inicialmente en un canal de Telegram del periodista kazajo Vladimir Zharkov y luego confirmada por los medios Sports24 y Relevo en Europa. La el resultado del análisis se conoció dos días después de que Brasil se consagrara campeón del torneo tras vencer a Argentina por 2-1 en la final disputada el domingo 6 de octubre en Tashkent.

Ferrao abrió la cuenta para Brasil vs. Argentina en la final del Mundial de Futsal X

La Unidad Antidopaje de la FIFA seleccionó aleatoriamente a Ferrao, oriundo de Chapecó, entre los jugadores de la selección brasileña para realizar el control en el hotel de concentración del equipo. El exjugador del Barcelona, que hasta la suspensión provisional formaba parte del Semey de Kazajistán, entregó dos muestras de orina. En el análisis de la muestra A se detectó la presencia de una sustancia prohibida, lo que derivó en la sanción preventiva. Posteriormente, la contraprueba de la muestra B confirmó la presencia de testosterona en una cantidad que, según especialistas, podría mejorar el rendimiento físico de los deportistas.

A sus 34 años, Ferrao enfrenta una posible suspensión que oscilaría entre dos y cuatro años. La medida provisional se estableció cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA notificó el resultado adverso y se mantendrá vigente hasta que se tome una decisión definitiva tras la audiencia en la que el jugador podrá presentar sus descargos. De acuerdo con fuentes que accedieron al caso, su defensa estará a cargo de dos estudios jurídicos: Fida Associados, liderado por Pedro Fida, y Bichara e Mota Advogados, dirigido por Bichara Neto. Ambos plantearán la teoría de una “contaminación accidental” como argumento para intentar revertir la sanción.

Hasta esta sanción provisional, Ferrao jugaba en el Semey, de Kazajistán

El delantero, que mantiene contrato con el Semey hasta 2028, anunció en febrero de 2024 su salida del conjunto catalán tras una década en la que se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del club, con 305 tantos, solo superado por Sergio Lozano. Además, fue elegido como el mejor jugador del mundo en tres ediciones consecutivas (2019, 2020 y 2021).

En la final del Mundial de Uzbekistán, Ferrao abrió el marcador para Brasil tras recibir una asistencia de Marcenio a los cinco minutos de juego. Sin embargo, se lesionó en la misma jugada tras un intento de remate ante la marca del argentino Sebas Corso y no pudo continuar en el encuentro. Su historial médico incluye dos roturas parciales en el tendón de Aquiles, sufridas en noviembre de 2019 y agosto de 2023. Ahora, el delantero enfrenta una situación crítica que podría marcar el final de su carrera en caso de confirmarse la ingesta de una sustancia prohibida.

Luego de que la información se hiciera pública, el propio Ferrao utilizó sus redes sociales para referirse al caso y aseguró que no consumió la sustancia de manera intencional. “A la luz de las recientes noticias en los medios de comunicación, me gustaría aclarar que me sorprendió una prueba de orina que arrojó un resultado positivo para una sustancia prohibida. La sustancia en cuestión fue detectada en una concentración extremadamente baja, consistente con un caso de contaminación accidental. Mi equipo de abogados ya está realizando una investigación detallada para identificar el origen de esta sustancia y esclarecer completamente los hechos”, expresó el futbolista.

“Reafirmo mi compromiso con el deporte limpio y la transparencia, y estoy cooperando plenamente con las autoridades competentes para aclarar esta situación lo antes posible. A lo largo de mis 20 años de carrera, he realizado varias pruebas antidopaje y todas ellas han arrojado resultados negativos. Agradezco el apoyo de mi familia, hinchas, equipo y club, que confían en mi inocencia y me han ofrecido todo el respaldo que necesito en este momento. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá”, agregó el jugador, que resultó clave en la obtención del sexto título mundial para Brasil en la disciplina.

El caso está ahora en manos de la FIFA, que deberá determinar si la defensa del brasileño logra demostrar una contaminación involuntaria o si corresponde una suspensión prolongada que podría significar un golpe definitivo a su carrera.

LA NACION