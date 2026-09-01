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Cristiano Ronaldo le dedicó un emotivo mensaje a Messi tras su retiro de la selección: “También me inspiraste a mí”
El ídolo de Portugal comentó la publicación del crack argentino en Instagram, donde resaltó los años en los que compitieron al máximo nivel y una cualidad que “siempre” le admiró
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El anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección argentina paralizó al mundo del fútbol y, en redes sociales, miles de hinchas, futbolistas y dirigentes le dejaron mensajes al astro argentino en los que le agradecieron su entrega por la Albiceleste. Sin embargo, hacia el anochecer del lunes, el posteo de Cristiano Ronaldo eclipsó la conversación en internet.
El crack portugués le dedicó un emotivo mensaje a Messi en la sección de comentarios de la publicación en la que el argentino comunicó su decisión. El ídolo de Portugal y eterno rival deportivo de la Pulga resaltó los años de competencia en veredas opuestas y destacó las cualidades del excapitán del seleccionado.
“Leo, compartimos la cancha durante más de 15 años. Luchamos. Competimos. Nos empujamos mutuamente a lugares a los que nadie más podía llegar”, escribió Ronaldo y señaló: “La rivalidad fue real… pero también lo fue el respeto".
En ese sentido, el portugués, de 41 años, destacó el aspecto que siempre admiró de su rival de 39 años: “Lo que hiciste por el fútbol, por la Argentina y por cada niño que alguna vez soñó con vestir esa camiseta… siempre lo admiraré“.
Tras ello, continuó con una serie de frases cortas en donde aseguró: “Inspiraste a millones”. Y reconoció: “También me inspiraste a mí”. “Este capítulo duele, lo sé. Pero te vas con todo. Lo diste todo. Descansa ahora, hermano. Te lo ganaste”, culminó CR7.
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