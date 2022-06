Dalma Maradona le mandó un emotivo mensaje a Momo en la previa de la gran velada con Ibai Llanos

Se acerca una de las contiendas más importantes para el mundo de las redes sociales. Bajo una iniciativa del influencer español, Ibai Llanos, el sábado 25 de junio se celebrará la Velada del año 2 de boxeo entre streamers de todo el mundo. Dichas personas son muy populares en el mundo virtual y mediante sus transmisiones en directo o sus acciones en sus diferentes cuentas adquirieron una notoria popularidad en un segmento de la sociedad. El único representante argentino que tendrá esta segunda edición será Gerónimo Benavides, más conocido en su ámbito como el Momo.

Momo, quien también es reconocido por la parcialidad de Platense, club del cual es hincha, tenía en sus planes un viaje por Europa donde su objetivo era crear nuevos contenidos para su canal y visitar a algunas personalidades del deporte, como por ejemplo algunos jugadores de la selección argentina. Ante la baja de su colega Papo MC por problemas físicos, el streamer aceptó la propuesta de tomar su lugar y enfrentará a Viruzz en la velada del sábado.

En relación al combate, el influencer recibió el saludo de Dalma Maradona, quien le envió un video con unas palabras de aliento de cara al desafío y él lo replicó en una storie de su cuenta de Instagram: “Hola, momo, ¿cómo estas? bueno te quiero desear toda la suerte para esta pelea que vas a tener, vamos con todo y muchas gracias por tener tan presente a mi papá todo este tiempo, te mando un beso muy grande”.

El saludo de Dalma Maradona a Momo

Sobre ese mismo registro fílmico, Momo agradeció con un emoji que llora de la emoción y lo acompañó con el siguiente texto: “Amor eterno a la familia Maradona”. El saludo se debe a la admiración que le tiene al astro argentino, a tal punto de tener su cara tatuada en una pierna y en una mención que le hizo cuando visitó Nápoles el año pasado, un lugar en el mundo donde Diego brilló con la pelota en sus pies.

Aún sin un horario oficial de la velada, Momo relató qué significa este reto y resaltó la importancia de llevar los colores de su país: “Lo tomé como un desafío. Me encanta competir y representar a Argentina en lo que sea. Tengo un entrenamiento muy duro por delante. Lo único que tengo en la cabeza hasta junio es el gimnasio. Quiero representar a la Coscu Army. En mi cabeza existe un solo resultado, ganar. Sé que estoy en desventaja, pero me gusta ir de punto. Él tiene ciertas ventajas y eso me motiva, me va a tener que matar”.

Concentrado en lo que será su pelea contra su par español, Momo, por la misma vía donde publicó el saludo de Dalma, subió un video de corta duración donde se lo ve a él filmándose contra un espejo, donde muestra su cuerpo todo vestido de negro y con zapatillas blancas y una breve mención a su entrenamiento: “Últimos días. Hoy sparring”. Para cerrar, la musicalización de ese espacio fue con un tema del género Cumbia 420.