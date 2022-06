El partido entre DjMaRiiO y TheGrefg que comentó Ibai Llanos y batió récords en Youtube

Otro auténtico evento se vivió en la tarde de este sábado cuando los equipos de youtubers españoles liderados por DjMaRiiO y TheGrefg se enfrentaron en el estadio de La Romareda, donde el Real Zaragoza juega de local. Miles de jóvenes se acercaron a ver la revancha de este duelo cuyo primer capítulo fue en 2019. En esta edición, los organizadores invitaron a distintas figuras del ámbito cibernauta y los números de espectadores batieron récord tanto en la plataforma de Youtube, como los presentes en el estadio.

DjMaRiiO (camiseta negra) y TheGrefg (camiseta amarilla) son dos famosos youtubers que decidieron hacer un partido entre creadores de contenido digital durante el 2019. Este sábado, organizaron la revancha de aquel encuentro y, para este espectáculo bautizado como “PARTIDAZO DE YOUTUBERS 2″, vendieron alrededor de 20 mil entradas e hicieron una transmisión de nivel profesional a través de Youtube. Durante 2020 y 2021 no pudieron realizar el evento por la pandemia del coronavirus.

La llegada de los youtubers al partido organizado por DjMaRiiO y TheGrefg que comentó Ibai Llanos y batió récords en Youtube.

El partido tuvo todos los condimentos de una transmisión profesional e incluso se destacaron algunos goles en el 4 a 4 final. Cerca de las 21:45hs de España, la transmisión alcanzó a un total de 400 mil espectadores en vivo mirando la tanda de penales, que finalmente dio al equipo de TheGrefg como ganador del encuentro por segunda vez consecutiva.

Para este evento, DjMariiO y TheGrefg convocaron a la estrella de la plataforma de Twitch, Ibai Llanos; quien se encargó de comentar junto a Miguel Ángel Román, periodista deportivo, y Jordi Wild, youtuber. Pero para agregarle más show invitaron a los periodistas del popular programa deportivo Chiringuito de Jugones (directv): D’alessandro como entrenador del equipo de TheGrefg y Roncero como entrenador del equipo de DjMariiO, aunque el que dio más espectáculo fue el árbitro Cristóbal Soria, reconocido por su fanatismo por el FC Barcelona.

El golazo de Alex Silvestre en el PARTIDAZO DE YOUTUBERS 2 organizado por DjMaRiiO y TheGrefg

Los youtubers convocados para esta edición son los que tienen más seguidores en la plataforma: Ander, Reven, Spursito, Vicens, Perxitaa, Juanfe Sanz, Mosto Papi, Koko, Vituber, Alex Silvestre, Karchezz, entre otros. También invitaron a los freestylers Chuty y Gazir. El mejor jugador del encuentro fue Spursito, quien fue el líder de la remontada en el equipo de The Grefg y autor de un golazo a los 86 minutos: “Uno de los días más felices de mi vida”, manifestó el MVP del partido y agregó: “Cosas así no te las imaginas hasta que no estás aquí”, dijo tras el premio que le entregó la streamer Cristinini.

Por último, DjMariiO tomó el micrófono y agradeció a los seguidores que rompieron récord de audiencia en su canal con más de 400 mil espectadores y a las más de 20 mil personas que se acercaron al estadio del Zaragoza para disfrutar de este espectáculo.

“Por mi parte, lo que he hecho en el partido estoy súper insatisfecho porque estaba muy nervioso”, manifestó el reconocido youtuber, no obstante dejó una primicia a sus seguidores: “Confirmado: este año preparaos porque vamos a montar Francia contra España de youtubers”, concluyó en el cierre de la transmisión, que dio que hablar en el las redes sociales por la cantidad de personas que disfrutaron de un evento especial un sábado por la noche.