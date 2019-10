Los ex futbolistas tienen más del triple de posibilidades que el resto de las personas de sufrir enfermedades degenerativas

29 de octubre de 2019 • 11:58

El neuropatólogo de la Universidad de Glasgow Willie Stewart llevó adelante el mayor estudio científico sobre las secuelas del fútbol en el cerebro de los jugadores. Y las conclusiones son categóricas: los futbolistas tienen más del triple de posibilidades que el resto de las personas de que la principal causa de su muerte sea una enfermedad degenerativa.

La investigación, que contó con el apoyo de la federación inglesa de fútbol y del sindicato de jugadores, encontró que después de ser futbolista profesional se tienen cinco veces más posibilidades de padecer Alzheimer, cuatro más de esclerosis lateral amitrófica (ELA) y el doble de sufrir Mal de Parkinson. El equipo de Stewart usó datos médicos de 7676 futbolistas escoceses nacidos entre 1900 y 1976 y los comparó con los de 23.028 personas de características similares en cuanto a sexo, edad y grado de privaciones sociales.

Stewart opina: "Las conclusiones revelan la conexión entre participar en un deporte de contacto como el fútbol y el riesgo de deterioro cognitivo. La pregunta es por qué aparece esta conexión, y la mejor explicación que tenemos, después del estudio y otras investigaciones de nuestro laboratorio, es la exposición a lesiones y golpes en la cabeza".

"Ahora queremos ver si encontramos más pruebas del riesgo que suponen los golpes en la cabeza. Queremos comparar entre los delanteros y los defensores y ver qué encontramos. Por ahora, los datos sugieren que los jugadores de campo tienen un riesgo mayor que los arqueros", explica Stewart.

Según describe el Diario El País, el estudio surgió a partir de la dolorosa muerte de un gran goleador en la fiesta de cumpleaños de su hija, desencadenada el 19 de enero de 2002 cerca de Burton-on-Trent, en el centro de Inglaterra. Jeff Astle, nacido en Eastwood en mayo de 1942, tenía 59 años, pero según su hija Dawn, que cumplía 34, parecía que tenía muchos más: "No nos reconocía. Apenas hablaba. Estaba sentado a la mesa y, si nos hubiéramos ido y regresado dos semanas después, todavía seguiría sentado allí", recordaba ella en 2015. Y de repente, el horror: "Se ahogó hasta morir delante de toda su familia".

La familia de Astle y el luto por una muerte derivada del fútbol

Dawn tuvo desde el primer momento la convicción de que lo había matado el fútbol. En una carrera desarrollada en los años sesenta y setenta, sobre todo en el West Bromwich Albion, Jeff Astle sumó 168 goles, más de la mitad de ellos anotados de cabeza. La familia llevó la muerte al juzgado, y en noviembre de 2002 un magistrado dictaminó que el fallecimiento se había producido a causa "de su trabajo".

¿Cómo se pueden reducir el impacto de las lesiones en la cabeza? Tal vez reduciendo los cabezazos en los entrenamientos durante la semana Willie Stewart

Doce años más tarde, en 2014, Stewart revisó el cerebro de Astle: "Tenía exactamente el mismo aspecto que esperas ver en el cerebro de un boxeador", explicó el médico, que le diagnosticó encefalopatía traumática crónica, una enfermedad neurodegenerativa asociada a la acumulación de golpes en la cabeza.

Más de la mitad de los 168 goles de Jeff Astle fueron convertidos de cabeza

La patología explicó la horrible escena doméstica de la fiesta de cumpleaños: "Su cerebro estaba muy dañado. Las lesiones hacían que no pudiera enviar la señal correcta para escupir la comida [con la que se atragantaba], así que en lugar de eso intentó tragársela", relató su hija en abril de 2015. Fue también el momento en que la familia puso en marcha la Fundación Jeff Astle "para aumentar la atención sobre el daño cerebral en el deporte y para ofrecer la ayuda necesaria a los afectados".

En una entrevista reciente con el diario inglés The Telegraph, el médico comentó, a modo de recomendación: "Todos los deportes deberían hacer lo mismo. En fútbol no sucede lo que en rugby, donde un jugador sale del campo diez minutos para ser evaluado con elementos sofisticados ante un golpe. Se necesitan al menos diez minutos para ver si hay que hacer una sustitución o no".