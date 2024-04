Racing se hizo fuerte en Chile con la contundencia de Solari y Maravilla Martínez

Escuchar

En Chile, como visitante, Racing consiguió un buen triunfo ante Coquimbo Unido por 2 a 1. Sufrió la Academia después de un primer tiempo prometedor, pero de todos modos se volvió con los tres puntos que lo dejan como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana, donde suma nueve puntos sobre nueve en juego. Otra vez, el equipo de Gustavo Costas se hizo fuerte gracias a la contundencia de sus delanteros, Santiago Solari y Adrián “Maravilla” Martínez.

La escena siguiente a la dolorosa eliminación de la Copa de la Liga tras conseguir una goleada por 4 a 0 ante Belgrano fue casi la misma película para Racing. Como si ese golpazo no hubiera impactado en el ánimo de un plantel que se sabe de racha. No hay otra manera de explicar este gran momento que viven los de Avellaneda. Van siete (tres por este torneo, tres por Copa de la Liga y uno por Copa Argentina) partidos consecutivos en los que sale a la cancha y gana. No es poco para un fútbol argentino que tiene como sello común la irregularidad.

Martínez escapa a la persecución de Dylan Escobar; el delantero estiró su formidable racha con el gol JAVIER TORRES - AFP

Si en el pasado reciente uno de los grandes defectos que parecía tener el equipo de Fernando Gago era su fragilidad anímica, esta victoria que consiguió en Coquimbo, una bella ciudad costera que está unos 500 kilómetros al norte de Santiago de Chile, parece dar vuelta esa página. Primero, porque Racing se repuso de ese cachetazo que significó dar por terminado un sueño cuando parecía estar en su mejor momento, como le ocurrió con la prematura salida de la Copa local. Segundo, porque cuando parecía que se iba al descanso con un cómodo 1 a 0 que incluso le quedaba corto a la diferencia que se había visto en el campo de juego, llegó el sorpresivo empate local. Y de la peor manera: con un blooper que protagonizaron el zaguero Agustín García Basso y el arquero Gabriel Arias. El zurdo tocó dentro del área para el capitán que, perjudicado por el mal estado del campo de juego, vio cómo la pelota pasaba por debajo de su suela.

Solari anota el 1-0 parcial para Racing; el arquero Diego Sánchez no puede impedirlo JAVIER TORRES - AFP

El reloj marcaba 43 minutos del primer tiempo. A Racing le alcanzó ese ratito para reponerse. Una corajeada del incansable Maximiliano Salas derivó en un penal, algo que se volvió un trauma en el último tiempo, desde que lo persigue la maldición del tiro errado por Jonathan Galván en octubre de 2022.

En 2023, Racing sufrió dos cachetazos fuertes: fue eliminado por esa vía de la Copa Libertadores, ante Boca, y de la Copa de la Liga, ante Rosario Central. En 2024, hasta anoche, había tenido dos chances. Ante Sarmiento, como local, por la fecha 9 de la Copa de la Liga: sobre el final del partido, el arquero Fernando Monetti le ganó el duelo a Juan Fernando Quintero y los de Junín se llevaron el triunfo. Y por Copa Argentina, Santiago Sosa también perdió desde los doce pasos el duelo ante el arquero Lautaro Maldonado, de San Martín de Burzaco.

Pero hay un nombre que parece estar dispuesto a aliviar todas las penas racinguistas: Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero de los 16 goles -este, el primero de penal- en 18 partidos con esta camiseta. El que anotó en los últimos siete juegos que terminaron casualmente en triunfos. Una máquina.

Anda con la flecha de la moral hacia arriba la Academia. Y eso se debe al gran momento de sus atacantes, en especial de Maravilla. En los últimos cuatro partidos (Lanús, Bragantino, Belgrano y Coquimbo Unido), antes de los 10 minutos Racing ya se había puesto en ventaja gracias a un tanto de uno de sus delanteros. Gustavo Costas encontró el funcionamiento en este equipo directo, que sabe aprovechar las virtudes y el momento de sus jugadores de ataque. Si se cuenta a los también ofensivos Baltasar Rodríguez (1) y Juan Fernando Quintero (3), 30 de los 34 tantos de este 2024 fueron convertidos por sus hombres de punta, a los que se suman Martínez (16), Salas (3), Santiago Solari (2), Roger Martínez (4) y Joan Carbonero (1).

Martínez ya celebra después de anotar el penal para el 2-1 frente a Coquimbo JAVIER TORRES - AFP

Desde su arribo, Costas intentó diferenciarse de Gago desde lo discursivo y en el campo. Prometió ser campeón. Y armó un equipo directo que lastima con la contundencia de sus delanteros. Hay un fantasma que aún anda dando vueltas por la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Que otra vez Racing atraviese su mejor momento en instancias que no son las decisivas. Pero eso sólo se puede saber en el futuro. Por ahora, la Academia disfruta de las victorias.