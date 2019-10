La celebración de CR7 luego de anotar su gol 700 Fuente: Reuters

La gran mayoría de los goles de Cristiano Ronaldo fueron el pasaporte a triunfos, pero uno muy especial en su extraordinaria carrera, el N° 700, no fue suficiente para evitar la derrota por 2 a 1 de Portugal ante Ucrania, en Kiev, por la clasificación a la Eurocopa 2020. El delantero de Juventus marcó de penal, a 20 minutos del final, ya cuando el seleccionado luso estaba dos goles abajo. Mientras el equipo de Andriy Shevchenko, puntero del Grupo B, se aseguró un lugar en el torneo que el año próximo estrenará el formato con multisedes, Portugal, defensor del título y también campeón vigente de la Nations League, no podrá descuidarse para conseguir el segundo boleto. Se ubica segundo, con 11 puntos, uno más que Serbia, que venció por 2 a 1 Lituania. Quedan dos fechas, en las que Portugal recibirá a Lituania y visitará a Luxemburgo.

Los 700 goles de CR7

Cristiano Ronaldo tiene 34 años. La distribución de sus 700 goles en 974 partidos (promedio de 0,71) de trayectoria es la siguiente: 450 en Real Madrid, 118 en Manchester United, 95 en el seleccionado de Portugal, 32 en Juventus y 5 en Sporting Lisboa. Su efectividad quedó plasmada con este desglose: 444 goles con la pierna derecha, 126 con la izquierda, 128 de cabeza y dos con el pecho.

Cristiano logró su 95° gol con la selección portuguesa. "Los récords llegan naturalmente. No los busco, sino que me llegan. Pienso ya en el día de mañana, en lograr el gol 701 en mi próximo partido", expresó el artillero luso. Sobre la cifra lograda, CR7 agregó: "No es un número fácil de alcanzar. Tengo que agradecer a todos los que me han ayudado. Lo desafortunado es que haya llegado en una derrota".

El gol 700, de penal

En la ya histórica rivalidad que mantiene con Lionel Messi por la cantidad de goles y de balones de Oro, el rosarino está 28 tantos por debajo, con la ventaja de que es dos años menor y su promedio de gol es superior. Messi, de 32 años, contabiliza 672 goles en 827 encuentros, con una productividad de 0,81 por cotejo.

La cosecha de Leo, sin contar los Juegos Olímpicos y competencias juveniles, se distribuye así: 604 en 691 partidos con Barcelona (0,87 de efectividad) y 68 en 136 con el seleccionado (0,5 de efectividad). En el nivel seleccionado, además de haber conquistado dos títulos contra ninguno de Messi, Cristiano tiene un goal-average superior: 0,58 por match.

Por la Champions League, CR7 es el máximo anotador, con 127 festejos en 167 encuentros (0,76 por partido), seguido por Messi, con 112 en 136 (0,82).

El desglose: los 700 goles año por año, y los que anotó en cada club y en la selección de Portugal

El portugués es el sexto futbolista en sumarse al exclusivo club de los que hicieron 700 o más goles, de acuerdo con las estadísticas de Rec Sport, Soccer Statistics Foundation (RSSSF):

Josef Bican (805) Romario (772) Pelé (767) Ferenc Puskas (746) Gerd Müller (735) Cristiano Ronaldo (700)