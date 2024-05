De Matt Damon a Gal Gadot, cinco famosos que se enamoraron en lugares insólitos

Escuchar

Dicen que el verdadero amor está en el lugar menos pensado. Mientras que lo más común es conocer a alguien en el trabajo, en la universidad, en algún bar o, actualmente, en una app de citas, cada tanto aparecen esas historias que nacen en lugares insólitos o en medio de situaciones impensadas y que terminan en el altar. Así como Karina Mazzocco conoció a su esposo en un supermercado, el diseñador Tom Ford confesó que fue en un ascensor donde encontró al amor de su vida. En esta nota, cinco parejas que se conocieron en circunstancias y escenarios inesperados.

Matt Damon y Luciana Barroso: entre tragos y un aluvión de fanáticos

Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso, llevan más de dos décadas juntos y tienen tres hijas Fotonoticias

En 2003, Matt Damon estaba trabajando en Miami cuando conoció a su esposa, Luciana Barroso. La argentina era camarera en el bar de la playa en la que se estaba rodando el film Pegado a ti y solía atender a todo el equipo. Sin embargo, el flechazo sucedió cuando el actor -que estaba escapando del asedio de un grupo de fanáticos- decidió saltar del otro lado de la barra para esconderse . “Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el galán sobre aquel día de abril donde su vida cambió para siempre. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”, confesó quién no imaginaba que dos años después esa barwoman se convertiría en su mujer. Hoy, la pareja es una de las más sólidas de Hollywood y tienen cuatro hijas: Isabella, Gia Zavala y Stella, además de Alexia; la primera hija de la salteña fruto de un matrimonio anterior.

Kate Winslet y Ned Rockroll: entre las llamas

Kate Winslet y su esposo, Ned Rocknroll se conocieron en medio de un incendio mientras estaban de vacaciones GROSBY GROUP

Su amor nació en 2011 en medio de una tragedia. Kate Winslet se encontraba de vacaciones junto con sus hijos en Necker Island, un complejo privado propiedad del empresario musical Richard Branson, cuando se produjo un repentino incendio. Los pasaportes y un corpiño es lo único que la protagonista de Titanic logró rescatar de su habitación; será por eso que la actitud de aquel hombre llamado Edward Abel Smith (y sobrino del propietario del lugar) llamó su atención. “Era el único tipo que traía una linterna en la cabeza y un par de zapatos, todos los demás dejaron todo atrás. ¡Así que me casé con él! Dije: ‘¡Iré por el chico con la linterna en la cabeza!’”, bromeó la actriz sobre ese primer y explosivo encuentro. Lejos de ser un amor de verano, la intérprete y el músico se casaron un año después y juntos tienen a Bear.

Carey Mulligan y Marcus Mumford: entre fogatas y canciones religiosas

Marcus Mumford y Carey Mulligan se conocieron cuando tenían apenas 12 años DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La de ellos es una historia digna de cualquier guion cinematográfico o tema musical. Es que Carey Mulligan y Marcus Mumford se conocieron a los 12 años en un campamento religioso de verano. Después de aquella experiencia, los jovencitos siguieron su amistad por carta. Sin embargo, el paso del tiempo los fue alejando. Hasta que, en 2011, el actor Jake Gyllenhaal invitó a su amiga a un concierto de Mumford & Sons, casualmente el grupo musical de Marcus. La casualidad hizo que vuelvan a conectar rápidamente como en la infancia y a escribirse, aunque, esta vez, las cartas fueron de amor. Meses después dieron el “Sí, quiero” en una finca de Somerset, donde sus padres oficiaron la ceremonia.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: entre percheros y tendencias

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se flecharon en un local madrileño

Corría 2016 y él era uno de los jugadores más exitosos de Europa. Ella, una vendedora de una de las tiendas de moda más exclusivas de Madrid: Gucci. Un día, Cristiano Ronaldo fue de compras con su hijo Junior y allí se produjo el flechazo. “Veo que aparece un hombre guapísimo de casi dos metros. Empecé a sentir cosquillitas en el estómago. No quería ni mirarlo, me daba mucha vergüenza”, contó Georgina Rodríguez en su documental de Netflix. Si bien ella no fue la encargada de atenderlo, el feeling fue inmediato y el jugador no pudo sacársela de la cabeza. Tiempo después, la argentina y Cristiano Ronaldo volvieron a cruzarse en un evento de moda de la marca y el resto es historia.

Gal Gadot y Yaron Varsano: entre meditaciones y clases de yoga

Gal Gadot y Yaron Varsano se conocieron en un retiro espiritual en el desierto israelí Kay Blake - ZUMA Press Wire

En 2006, mucho antes de que se convierta en la estrella que es hoy, Gal Gadot se anotó en un retiro espiritual en el desierto israelí. Allí también asistió el empresario inmobiliario Yaron Varsano, que -al igual que la actriz- se encontraba en la búsqueda de su “yo” interior. Así fue como, entre clases de yoga, chakras y alimentación saludable, se enamoraron a primera vista . La diferencia de edad (ella tenía 21 y él 31) no fue un problema para que, en la segunda cita, el magnate holandés le confiese que no iba a esperar más de dos años para pedirle casamiento, promesa que efectivamente cumplió en 2008 . “Creo que sabía que él era el indicado, pero era demasiado joven para entenderlo”, le confesó la protagonista de La Mujer Maravilla a la revista Glamour al recordar ese momento.