De no creer: Zverev mintió en el sorteo de Roland Garros y el video se viralizó

Durante la jornada del miércoles, Alexander Zverev venció 6-4, 7-6 (5), 6-4 a Álex de Miñaur para alcanzar las semifinales del Abierto de Francia por cuarto año consecutivo. Tras el encuentro deportivo, se hizo viral una situación en pleno Roland Garros, que tuvo lugar momentos antes de comenzar el partido. Todo sucedió en medio del sorteo que definía quién se quedaba con el primer juego de saque, cuando un chico que estaba del lado del umpire tiró la moneda para ver cuál de los dos empezaba el juego.

Las opciones para ambos eran pelota o raqueta y Zverev fue el primero en elegir, sin dudarlo. “Pelota, por favor”, se lo escuchó decir en el clip que se hizo viral y llegó a todas partes del mundo. Luego, en el momento en que el chico en silla de ruedas lanzó la moneda, esta se fue unos metros del lado del alemán, y el juez de silla le pidió que le dijera qué había salido.

En ese momento y, para sorpresa de todos, Zverev agarró la moneda y se la mostró al juez diciéndole “salió raqueta”. Automáticamente, el juez fue del lado del australiano, pero el N°4 del mundo volvió a hablar y se quejó: “No, yo elegí raqueta”. Ante esta situación, el árbitro le pidió que reconfirme lo que estaba diciendo.

Inmediatamente, se oyeron los murmullos de la multitud presente en la Philippe Chatrier. Zverev notó que el público se había dado cuenta que había mentido y le cedió el saque a De Miñaur. “Si querés sacar, podés. Yo voy a recibir”, comentó, para intentar dar por finalizada la incómoda y tramposa situación.

El momento del "engaño" de Zverev

No se sabe si el australiano no se dio cuenta y se dejó vencer en el sorteo o si alguno de los intérpretes, incluido el juez de silla, fingió que no pasó nada y continuó como si nada. De todas formas, el alemán no solo se llevó el saque de De Miñaur con astucia, sino que también, cuando la pelota comenzó a cruzar la red, lo derrotó en sets corridos por 6-4, 7-6 (5) y 6-4, asegurándose su lugar en las semifinales del segundo Grand Slam del año.

Cabe destacar que, por cuarto año consecutivo, Zverev llegó a las semifinales en Bois de Boulogne. Sin embargo, hasta el momento, nunca pudo conseguir superar esa barrera. Pero esta vez tiene una oportunidad única, ya que se enfrentará a Ruud, dos veces finalista en París, en un partido donde parte como favorito. Además, cuenta con otra motivación: ni Rafael Nadal, a quien ya eliminó en la primera ronda, ni Djokovic estarán en su camino. Con el impulso de sus recientes triunfos, incluyendo su victoria en Roma donde se coronó campeón, Alexander se ilusiona con su primera consagración en un Grand Slam.

Así se jugarán las semifinales masculinas de Roland Garros

Por su triunfo del pasado miércoles, el tenista alemán se metió en el lote de los cuatro mejores del certamen y luchará hasta el final con Jannik Sinner (2°), Carlos Alcaraz (3°) y Casper Ruud (7°), que es su próximo rival.

Alexander Zverev vs. Casper Ruud

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

LA NACION