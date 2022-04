“Dejen de estigmatizar”: el fuerte cruce entre Chavo Fucks y un columnista de ESPN sobre el próximo rival de River

Diego “Chavo” Fucks, columnista de F90 (ESPN), cruzó este lunes al cronista que cubre la actualidad de River Plate, Gustavo Yarroch, cuando éste daba su reporte acerca de Sarmiento de Junín, el próximo rival del equipo millonario. “Contra Defensa y Justicia dejaron la cancha en mal estado, deliberadamente, y seguramente, a River, le va a esperar un partido con apenas dos días de descanso, con una cancha...”. En ese momento, el periodista fue interrumpido por el conductor Sebastián Vignolo, quien preguntó: “¿Cómo? ¿Dejan la cancha mal?”.

Luego, Yarroch explicó que otros entrenadores han tenido un comportamientos similar en distintas ocasiones. “¿Y, te acordás cómo hacía (Gustavo) Alfaro en Huracán, que cuando jugaba con algunos grandes no la dejaban en buen estado? Esto no es opinión, eh, es una descripción”, se defendió.

De fondo, se escuchó a Federico Bulos poner reparos en el comentario de Gustavo: “Ay, ay, por favor no empecemos”. Aún más enérgicamente que su colega, Fucks lanzó: “Ay, por favor muchachos, dejen de estigmatizar. Vayan, jueguen y ganen si pueden y si no pueden, no lloren. Es una vergüenza”. Acto seguido, Bulos pasó a explicar que Israel Damonte, entrenador del “Verde”, está etiquetado como bilardista por ciertos comportamientos que han mostrado él y su equipo a lo largo del torneo.

En ese sentido, Vignolo defendió la presunta postura que tendría el equipo juninense en su enfrentamiento ante el poderoso equipo de Núñez. “Si viene River a jugar contra mi equipo, le voy a hacer lo que le molesta. Si le gusta jugar con la cancha rápida, voy a tratar de ponerle la cancha lenta. Si a River le gusta un pasto corto, yo le voy a poner un pasto largo. Si le gustan alcanza pelotas rápidos, yo le voy a poner diez tortugas. Eso no quiere decir que yo sea anti futbol. Para mí, lo único anti futbol es lo que está fuera del reglamento. Dentro del reglamento todo, fuera del reglamento nada”.

En su derecho a réplica, el periodista identificado con River señaló: “Tampoco es tan grave lo que dijimos. Estamos haciendo una historia… Yo lo que dije es que River tiene un partido con dos días de descanso después de volar de Chile, y se va a encontrar con una cancha a la que por ahí no le ponen demasiado esmero para que esté en buenas condiciones. Le pasó a Defensa. Es una descripción, yo no opiné”.

Mientras hablaba, Fucks lo acusó a su compañero de ser “bravísimo”. Al unísono con Bulos, le endilgó formar parte de la escuela “menottista”. “Dale que te conocemos. Vos sos (de) los del ‘arco de enfrente’, y lo del ‘protagonismo’, y la mar en coche. Éste es terrible”, dijo al señalarlo.