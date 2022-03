De no creer: Oscar Ruggeri recreó la cachetada de Will Smith a Chris Rock con el “Chavo” Fucks

Con su habitual histrionismo, Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN) recreó este miércoles la cachetada que le dio Will Smith a su colega Chris Rock en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Para hacerlo, el “Cabezón” contó con la complicidad de su compañero “Chavo” Fucks.

Todo ocurrió mientras en el ciclo deportivo se preparaban para replicar el sorteo del Mundial que tendrá lugar este viernes en Doha. En ese momento, el conductor Sebastián Vignolo les pidió a sus compañeros Daniel Arcucci y al propio Ruggeri que se escondieran tras bambalinas para volver a salir a escena.

“¿Pueden poner música?”, le preguntó Vignolo a los productores del programa. De fondo, se escuchaba a Ruggeri saludar a Arcucci y darle un beso en su cabeza: “Hola chiquito, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo agarrado, gua...?”.

Oscar Ruggeri "le pegó" al Chavo Fucks como Will Smith a Chris Rock Captura

Luego, el relator les pidió a sus colegas que ingresaran: “Juego de luces, va, ¿entramos? Ya. Señores. Hola, ¿qué tal? No, Dani, vos no. Acá estamos el gusto de saludarlos. Estamos con un campeón del mundo, Oscar Ruggeri, en el sorteo de la Copa del Mundo. La verdad qué gusto tenerte. Un placer. Iba a venir Burru, pero nos dijo a último momento que no podía. El remise no le llegó nunca, te teníamos a mano y acá está”, le dijo el “Pollo” en broma al “Cabezón”.

Oscar Ruggeri recreó la cachetada de Will Smith a Chris Rock

Después, Ruggeri siguió con la simulación y dijo: “Es un día muy importante, vamos a conducir el sorteo del Mundial”. Acto seguido, el animador presentó a Arcucci como “especialista” y “campeón” en rifas. En ese momento, el exdefensor de Real Madrid, San Lorenzo y Boca Juniors se le cruzó al conductor en cámara, y fue directamente a “atacar” a Fucks, que se encontraba sentado en una de las sillas del panel. Tras simular que le daba un golpe al “Chavo”, le gritó como Will Smith a Chris Rock: “ Sacate de la boca el nombre de mi mujer ”. Inmediatamente, sus compañeros estallaron de risa.

La cachetada de Will Smith a Chris Rock

El último domingo, en el momento de subir al escenario, Chris Rock hizo en su discurso un chiste sobre la alopecia Jada Pinkett Smith, esposa de Will, al llamarla G.I. Jane, personaje de la película del mismo nombre en el que la protagonista debe afeitarse el pelo cuando debe ingresar en la Marina de Estados Unidos.

En ese momento, Rock interrumpió su discurso al ver subir a Will Smith quien, sin mediar palabra, golpeó en la cara al comediante: “Will Smith me acaba de dar una bofetada. Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión” atinó a decir el humorista.

Un rato después, el intérprete ganó el premio por su interpretación de Rey Richard y, cuando tuvo la palabra, se defendió en el amor para justificar el acto de violencia: “Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la academia me vuelva a invitar”.